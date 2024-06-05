https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/hatayda-bina-yikiminda-deprem-kabini-deneyi-icinde-insan-varken-test-edildi-1084534252.html

Hatay'da bina yıkımında deprem kabini deneyi: İçinde insan varken test edildi

Hatay'da bina yıkımında deprem kabini deneyi: İçinde insan varken test edildi

Sputnik Türkiye

Hatay'ın Antakya ilçesinde deprem kabininin içerisinde bulunan insanla test edilmesi yıkımı yapan firmanın tepkisine neden oldu. 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T16:33+0300

2024-06-05T16:33+0300

2024-06-05T16:33+0300

türkiye

deprem

deprem

hatay

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay’da mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları devam ediyor. Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde 5 katlı bir binanın yıkımı esnasında deprem kabini üreten firma tarafından canlı insanla gerçekleştirilen sağlamlık testi, yıkım ekibinin tepkilerine neden oldu. İçerisine manken yerine canlı insan konularak gerçekleştirilen teste tepki gösteren şantiye sorumlusu Osman Karslı, kabinin içerisindeki kişiyle ilgili bilgileri olmadığını belirterek yaşananlara tepki gösterdi.'Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik'Deprem kabinlerinin içinde insan olduğunu bilmeden yıkımı gerçekleştiklerini belirten şantiye sorumlusu Osman Karslı, hukuk sürecini başlattıklarını ifade ederek, "Bu alanda yıkımı biz yapıyoruz ama bilgimiz dışında bazı olaylar oldu. İstanbul'dan gelen bir ekip deprem ile bir kabin üretiyor ve kabini denemek için buraya getirmişler. 3 tane kabin yerleştirmişler. Depreme karşı dayanıklı diye test yapıyorlar. Bu konuyla alakalı bilgim yok zaten böyle bir şeyden haberim olsa izin vermezdim. Bu işlem benim bilgim dışında oldu. Kendileri konuyla ilgili testi daha önce dışarıda yaptıklarını normal insan değil de maket koyarak daha fazlasını test ettiklerini söyleyerek burada böyle bir işlem yapmışlar. Bu işlem normalde benim bilgim dışında, kesinlikle böyle bir şey den bilgim yok, buna izin vermezdim. Hukuksal süreç için avukatlarımız işlem başlatıyorlar. Biz normalde binayı komple kontrol ediyoruz. Binanın içinde hiçbir şey yoktu. Deprem kabinleri vardı ama kilitliydi. Kilitli olduğu için içerisinde insan olabileceğini düşünmedik" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240404/aymden-gecekondu-karari-dogrudan-yikim-yapilamayacak-1082451271.html

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