https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/turk-is-genel-baskani-atalaydan-vergide-adalet-talebi-1084545450.html

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan vergide adalet talebi

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan vergide adalet talebi

Sputnik Türkiye

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yüksek enflasyon nedeniyle geçim şartları ağırlaşmış, ücretliler satın alma gücünü kaybetmiş, çalışanların üzerindeki ağır... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T22:26+0300

2024-06-05T22:26+0300

2024-06-05T22:26+0300

ekonomi

uluslararası çalışma örgütü (ilo)

ergün atalay

vergi

asgari ücret

asgari geçim

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TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO), İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden 112. Uluslararası Çalışma Konferansı'nda, Türkiye'nin işçi delegesi olarak Genel Kurula hitap etti.Tüm dünyada çalışanların haklarının gerilemeye devam ettiğini dile getiren Atalay, dünya genelinde çalışanların önemli bir bölümünün güvencesizlik, sendika karşıtlığı, yoksulluk, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği gibi birçok sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi.'Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır'Geçen yıl iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle çok sayıda işçinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Atalay, şöyle konuştu:'ILO sözleşmelerinin çalışma koşullarını düzenlemede önemli etkisi var'Tüm dünyada çalışanların, emeklilerin, asgari ücretlilerin olumsuzlukların bedelini ödemeye devam ettiğini ve bu süreçlerde sendikal hakların geriye gittiğini vurgulayan Atalay, şu ifadeleri kullandı:'Terör, uluslararası düzeyde çözüm gerektiren sorun haline gelmiştir'Atalay, Türkiye'de kamu görevlilerinin örgütlenme ve toplu pazarlık haklarını düzenleyen 4688 sayılı Kanun'dan kaynaklı sorunların bulunduğuna da değinerek, "Kamu görevlilerinin örgütlenme özgürlüğüne ve sendika seçme hakkına tam olarak saygı gösterilmelidir. Farklı gerekçelere dayalı ayrımcı uygulamalara son verilmelidir" diye konuştu.Türkiye'nin geçen yıl Cumhuriyetin 100. yılını kutladığını anımsatan Atalay, "Geçen 100 yılın 50 yılı, terör örgütleriyle mücadeleyle geçti. Maalesef belirtmeliyim ki, bazı gelişmiş ülkeler bu örgütlere silah da dahil olmak üzere her türlü desteği vermektedir. Günümüzde terör, uluslararası düzeyde çözüm gerektiren bir sorun haline gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.'Uluslararası toplum katliamı izlemekle yetinmekte'Dünyanın birçok yerinde çatışmaların sürdüğüne ve Orta Doğu'nun küresel savaşa dönüşebilecek bir yangın yerine dönüştüğüne işaret eden Atalay, şunları kaydetti:

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uluslararası çalışma örgütü (ilo), ergün atalay, vergi, asgari ücret, asgari geçim