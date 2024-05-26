https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/ozgur-demirtas-daha-kotusu-gelecek-diyerek-yil-sonunu-isaret-etti--1084209399.html
Özgür Demirtaş, daha kötüsü gelecek diyerek yıl sonunu işaret etti
Özgür Demirtaş, daha kötüsü gelecek diyerek yıl sonunu işaret etti
Sputnik Türkiye
Özgür Demirtaş, sosyal medyada paylaştığı gönderide yıl sonuna ekonominin daha kötüye gideceğini iddia etti. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-26T10:54+0300
2024-05-26T10:54+0300
2024-05-26T10:54+0300
türkiye
özgür demirtaş
ekonomi
enflasyon
hiper enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103803/16/1038031636_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_561625dfed29cccdeea17b9b1ad04fe3.jpg
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ekonomisine dair görüşlerini paylaşmayı sürdürüyor.Hemen her paylaşımı gündem yaratan Prof. Dr. Demirtaş, Türkiye'de alım gücünün feci derecede düştüğünü ve dar gelirlinin can çekiştiğini ifade ederek, "Maalesef size iyi haber veremiyorum: Sene sonuna kadar çok daha kötüsü gerçekleşecek" değerlendirmesi yaptı.Sabit gelirlinin alım gücünün daha da düşeceğini öngören Özgür Demirtaş, "Pahalılığa inanamayaksınız" ifadesini kullandı.Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) mesajını şöyle sonlandırdı: "Ben ülkemi 10 yıl önce uyardım. Defalaca uyardım Hepsi gerçek oldu."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/karadenizde-cay-ve-findiga-alternatif-imkanim-olsa-dolara-yatiracagima-salebe-yatiririm-1084209087.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103803/16/1038031636_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_5c16974be628ea85e170877767c9db5a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
özgür demirtaş, ekonomi, enflasyon, hiper enflasyon
özgür demirtaş, ekonomi, enflasyon, hiper enflasyon
Özgür Demirtaş, daha kötüsü gelecek diyerek yıl sonunu işaret etti
Özgür Demirtaş, sosyal medyada paylaştığı gönderide yıl sonuna ekonominin daha kötüye gideceğini iddia etti.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ekonomisine dair görüşlerini paylaşmayı sürdürüyor.
Hemen her paylaşımı gündem yaratan Prof. Dr. Demirtaş, Türkiye'de alım gücünün feci derecede düştüğünü ve dar gelirlinin can çekiştiğini ifade ederek, "Maalesef size iyi haber veremiyorum: Sene sonuna kadar çok daha kötüsü gerçekleşecek" değerlendirmesi yaptı.
Sabit gelirlinin alım gücünün daha da düşeceğini öngören Özgür Demirtaş, "Pahalılığa inanamayaksınız" ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) mesajını şöyle sonlandırdı: "Ben ülkemi 10 yıl önce uyardım. Defalaca uyardım Hepsi gerçek oldu."