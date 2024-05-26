https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/ozgur-demirtas-daha-kotusu-gelecek-diyerek-yil-sonunu-isaret-etti--1084209399.html

Özgür Demirtaş, daha kötüsü gelecek diyerek yıl sonunu işaret etti

Özgür Demirtaş, daha kötüsü gelecek diyerek yıl sonunu işaret etti

Sputnik Türkiye

Özgür Demirtaş, sosyal medyada paylaştığı gönderide yıl sonuna ekonominin daha kötüye gideceğini iddia etti. 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T10:54+0300

2024-05-26T10:54+0300

2024-05-26T10:54+0300

türkiye

özgür demirtaş

ekonomi

enflasyon

hiper enflasyon

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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ekonomisine dair görüşlerini paylaşmayı sürdürüyor.Hemen her paylaşımı gündem yaratan Prof. Dr. Demirtaş, Türkiye'de alım gücünün feci derecede düştüğünü ve dar gelirlinin can çekiştiğini ifade ederek, "Maalesef size iyi haber veremiyorum: Sene sonuna kadar çok daha kötüsü gerçekleşecek" değerlendirmesi yaptı.Sabit gelirlinin alım gücünün daha da düşeceğini öngören Özgür Demirtaş, "Pahalılığa inanamayaksınız" ifadesini kullandı.Prof. Dr. Özgür Demirtaş, X (Twitter) mesajını şöyle sonlandırdı: "Ben ülkemi 10 yıl önce uyardım. Defalaca uyardım Hepsi gerçek oldu."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/karadenizde-cay-ve-findiga-alternatif-imkanim-olsa-dolara-yatiracagima-salebe-yatiririm-1084209087.html

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