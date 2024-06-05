https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/ticaret-bakani-bolat-istifa-etti-iddialarina-iliskin-aciklama-geldi-1084527349.html
'Ticaret Bakanı Bolat istifa etti' iddialarına ilişkin açıklama geldi
'Ticaret Bakanı Bolat istifa etti' iddialarına ilişkin açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sıhhi nedenlerden dolayı görevinden affını istedi” iddiasının doğru olmadığını açıkladı. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T13:23+0300
2024-06-05T13:23+0300
2024-06-05T13:23+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
ömer bolat
istifa
iddia
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sıhhi nedenlerden dolayı görevinden affını istedi” iddiasının doğru olmadığını belirterek "Bakan Bolat’ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği yönündeki iddialar, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik manipülasyonlardır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/aym-erdoganin-tcmb-baskani-ve-rektor-atama-yetkilerini-iptal-etti-iddiasina-iliskin-aciklama-1084514467.html
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ticaret bakanlığı, ömer bolat, istifa, iddia
ticaret bakanlığı, ömer bolat, istifa, iddia
'Ticaret Bakanı Bolat istifa etti' iddialarına ilişkin açıklama geldi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sıhhi nedenlerden dolayı görevinden affını istedi” iddiasının doğru olmadığını açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, “Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sıhhi nedenlerden dolayı görevinden affını istedi” iddiasının doğru olmadığını belirterek "Bakan Bolat’ın ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle görevinden affını istediği yönündeki iddialar, piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik manipülasyonlardır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.