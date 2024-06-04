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'AYM, Erdoğan'ın, TCMB Başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal etti' iddiasına ilişkin açıklama
'AYM, Erdoğan'ın, TCMB Başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal etti' iddiasına ilişkin açıklama
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Anayasa Mahkemesinin (AYM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanı ve rektör... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T23:57+0300
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal ettiğine dair iddianın doğru olmadığını bildirdi.DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan, "AYM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkez Bankası başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal etti" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.AYM'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladığı anımsatılan açıklamada, bu kararda, düzenlemenin tümünün iptal edilmesi isteminin reddedildiği, düzenlemede yer alan bazı hükümlerin ise iptaline karar verildiği belirtildi.Bahse konu KHK ile 2 bin 375 hükümle ilgili düzenleme yapıldığı kaydedilen açıklamada, AYM'nin bu hükümlerin sadece bazılarında iptal kararı verdiğine işaret edildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/adalet-bakani-tunc-aymnin-kararini-degerlendirdi-atama-gorevi-cumhurbaskanina-aittir-1084511898.html
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'AYM, Erdoğan'ın, TCMB Başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal etti' iddiasına ilişkin açıklama

23:57 04.06.2024
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AA
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Anayasa Mahkemesinin (AYM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal ettiğine dair iddianın doğru olmadığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal ettiğine dair iddianın doğru olmadığını bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan, "AYM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkez Bankası başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal etti" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.
AYM'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladığı anımsatılan açıklamada, bu kararda, düzenlemenin tümünün iptal edilmesi isteminin reddedildiği, düzenlemede yer alan bazı hükümlerin ise iptaline karar verildiği belirtildi.
Bahse konu KHK ile 2 bin 375 hükümle ilgili düzenleme yapıldığı kaydedilen açıklamada, AYM'nin bu hükümlerin sadece bazılarında iptal kararı verdiğine işaret edildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kamuoyunda da yankı bulan rektör ve Merkez Bankası başkanı atamaları konusundaki iptal kararları, 'KHK ile değil kanunla düzenleme olması gerektiği' gerekçesiyledir. Dolayısıyla esas bakımından bir iptal söz konusu değildir.
Mahkeme, kararların bugünden itibaren 12 ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. Dolayısıyla mevcut uygulamalar açısından bir değişiklik bulunmamaktadır. Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yürürlüktedir. Rektör atamaları da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası'nın 13'üncü maddeleri uyarınca zaten Cumhurbaşkanı tarafından yapılmaktadır."
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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