https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/aym-erdoganin-tcmb-baskani-ve-rektor-atama-yetkilerini-iptal-etti-iddiasina-iliskin-aciklama-1084514467.html

'AYM, Erdoğan'ın, TCMB Başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal etti' iddiasına ilişkin açıklama

'AYM, Erdoğan'ın, TCMB Başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal etti' iddiasına ilişkin açıklama

Sputnik Türkiye

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Anayasa Mahkemesinin (AYM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanı ve rektör... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T23:57+0300

2024-06-04T23:57+0300

2024-06-04T23:57+0300

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal ettiğine dair iddianın doğru olmadığını bildirdi.DMM'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan, "AYM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Merkez Bankası başkanı ve rektör atama yetkilerini iptal etti" iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.AYM'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) iptali istemiyle yapılan başvuruyu karara bağladığı anımsatılan açıklamada, bu kararda, düzenlemenin tümünün iptal edilmesi isteminin reddedildiği, düzenlemede yer alan bazı hükümlerin ise iptaline karar verildiği belirtildi.Bahse konu KHK ile 2 bin 375 hükümle ilgili düzenleme yapıldığı kaydedilen açıklamada, AYM'nin bu hükümlerin sadece bazılarında iptal kararı verdiğine işaret edildi.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/adalet-bakani-tunc-aymnin-kararini-degerlendirdi-atama-gorevi-cumhurbaskanina-aittir-1084511898.html

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