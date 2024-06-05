https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/ak-partili-yazicidan-aym-karari-aciklamasi-1084540939.html

AK Partili Yazıcı'dan 'AYM kararı' açıklaması

AK Partili Yazıcı'dan 'AYM kararı' açıklaması

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Anayasal norm düzeyinde düzenlenmiş bir görev ve yetkinin veya anayasada yer alan herhangi bir konunun iptal... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T20:12+0300

2024-06-05T20:12+0300

2024-06-05T20:12+0300

aym

anayasa mahkemesi (aym)

türkiye

hayati yazıcı

iptal

iptal

iptal kararı

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AK Partili Yazıcı, sosyal medya hesabından, AYM'nin dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 2018 tarihli 703 sayılı Anayasa'da Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin bazı maddelerine ilişkin iptal kararını ve bu konuda gündeme gelen tartışmaları değerlendirdi.Paylaşımında, "Anayasal norm düzeyinde düzenlenmiş bir görev ve yetkinin veya anayasada yer alan herhangi bir konunun iptal davasına konu olabilmesi, edilmesi mümkün değildir. Bu kurala göre 'AYM, Cumhurbaşkanı'nın rektör atama yetkisini iptal etti' denmesi dayanaksızdır" ifadesini kullanan Yazıcı, ilgili anayasa maddesini anımsattı.Yazıcı, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/aym-erdoganin-tcmb-baskani-ve-rektor-atama-yetkilerini-iptal-etti-iddiasina-iliskin-aciklama-1084514467.html

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aym, anayasa mahkemesi (aym), hayati yazıcı, iptal, iptal, iptal kararı