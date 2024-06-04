https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/bidenin-oglu-hunter-biden-hakim-karsisinda-1084484056.html

Biden’ın oğlu Hunter Biden hakim karşısında

Biden’ın oğlu Hunter Biden hakim karşısında

Sputnik Türkiye

Başkanlık seçimlerindeki en büyük Donald Trump’ın sus payı davasıyla yargılanması tartışma konusu olan ülkede, mevcut başkan Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T10:37+0300

2024-06-04T10:37+0300

2024-06-04T10:37+0300

dünya

joe biden

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uyuşturucu

mahkeme

donald trump

abd

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Biden’ın oğlu Hunter Biden hakkında yasa dışı silah edinme suçlamalarıyla açılan federal davada yargılama için jüri seçimine başlandı.Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında ‘sus payı’ ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmaktan suçlu bulunmasının yankıları sürerken, bu kez ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden hakim karşısına çıktı.Hunter Biden’ın uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlandığı dava Delaware Bölge Mahkemesi’nde başlarken, ilk duruşmada önceden belirlenen yaklaşık 250 Delaware sakinine tarafsız şekilde jüride yer alıp alamayacaklarını belirlemek üzere çeşitli sorular soruldu. Birçok jüri adayı Biden'i tanıması, güçlü siyasi eğilimlerinin olması veya bağımlılıkla mücadele eden aile üyelerinin bulunması gerekçesiyle tarafsız olamayacağını belirterek elenirken, mahkeme 6 kadın ve 6 erkek Delaware sakinini jüri üyesi olarak seçti.Yemin eden jüri üyelerine dava ile ilgili yol haritası niteliğindeki yönergeleri okuyan Yargıç Maryellen Noreika, yarınki duruşmada açılış konuşmalarına başlanacağını açıkladı.Joe Biden Hunter ile gurur duyuyorABD Başkanı Joe Biden ise, uyuşturucu kullandığı bilinen oğlu Hunter Biden hakkındaki dava ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.“Ben Başkanım ama aynı zamanda bir babayım. Jill ve ben oğlumuzu seviyoruz ve onunla gurur duyuyoruz" diyen Biden, Hunter Biden’ın zorluklar karşısında gösterdiği dayanıklılığın kendilerine ilham verdiğini ifade etti.Biden, “Başkan olarak, devam eden federal davalar hakkında yorum yapmıyorum ve yapmayacağım, ancak bir baba olarak oğluma sınırsız sevgi, güven ve saygı duyuyorum” ifadelerini kullandı.25 yıl hapis cezasına çarptırılabilirKardeşi Beau Biden'ın 2015 yılında beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrasında uyuşturucu ve alkole yöneldiği bilinen Hunter Biden, 2018 yılında uyuşturucu bağımlılığının pençesindeyken Delaware eyaletinde ateşli silah satın almakla suçlanıyor. Hunter Biden’a yönelik suçlamalar arasında federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve 11 gün boyunca yasadışı olarak silah bulundurmak yer alıyor.İlk kez görevi başındaki bir ABD başkanının oğlunun hakim karşısına çıkması nedeniyle önem taşıyan dava sonunda Hunter Biden’ın 25 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/trump-abd-devletini-fasistlikle-new-york-mahkemesini-de-siyasi-olmakla-sucladi-1084400689.html

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joe biden, hunter biden, uyuşturucu, mahkeme, donald trump, abd