https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/4-ilde-buyuk-operasyon-63-gocmen-kacakciligi-organizatoru-yakalandi-1084478478.html
4 ilde büyük operasyon: 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
4 ilde büyük operasyon: 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın düzenlediği 'KALKAN-23' operasyonlarında 4 ilde 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T08:58+0300
2024-06-04T08:58+0300
2024-06-04T08:58+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
operasyon
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
göçmen kaçakçılığı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organizatörlerden 38’i tutuklandı. 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/bugun-gozler-cumhurbaskani-erdoganin-aciklamasinda-kurban-bayrami-tatili-9-gun-olacak-mi-1084476419.html
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı
4 ilde büyük operasyon: 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın düzenlediği 'KALKAN-23' operasyonlarında 4 ilde 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Tutuklanan organizatörlerden 38'i hakkında adli kontrol kararı verilirken, 14'ü serbest bırakıldı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organizatörlerden 38’i tutuklandı. 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.