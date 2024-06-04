https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/4-ilde-buyuk-operasyon-63-gocmen-kacakciligi-organizatoru-yakalandi-1084478478.html

4 ilde büyük operasyon: 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

4 ilde büyük operasyon: 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın düzenlediği 'KALKAN-23' operasyonlarında 4 ilde 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

içişleri bakanlığı

ali yerlikaya

operasyon

göçmen

kaçak göçmen

göçmen krizi

göçmen kaçakçılığı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organizatörlerden 38’i tutuklandı. 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.

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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı