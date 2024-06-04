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4 ilde büyük operasyon: 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
4 ilde büyük operasyon: 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın düzenlediği 'KALKAN-23' operasyonlarında 4 ilde 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
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içişleri bakanlığı
ali yerlikaya
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kaçak göçmen
göçmen krizi
göçmen kaçakçılığı
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organizatörlerden 38’i tutuklandı. 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
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içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı
içişleri bakanlığı, ali yerlikaya, operasyon, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı

4 ilde büyük operasyon: 63 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

08:58 04.06.2024
© Fotoğraf : İçişleri Bakanlığıİçişleri Bakanlığı’ndan ‘günübirlikçi’ ve ‘göçmen kaçakçılığı’ denetimi
İçişleri Bakanlığı’ndan ‘günübirlikçi’ ve ‘göçmen kaçakçılığı’ denetimi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© Fotoğraf : İçişleri Bakanlığı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın düzenlediği 'KALKAN-23' operasyonlarında 4 ilde 63 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. Tutuklanan organizatörlerden 38'i hakkında adli kontrol kararı verilirken, 14'ü serbest bırakıldı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Organizatörlerden 38’i tutuklandı. 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan organizatörlere asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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