https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/bugun-gozler-cumhurbaskani-erdoganin-aciklamasinda-kurban-bayrami-tatili-9-gun-olacak-mi-1084476419.html
Bugün gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Bugün gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Sputnik Türkiye
Tatil planları için geri sayım başlarken, herkes bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısına odaklandı. 16... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T06:45+0300
2024-06-04T06:45+0300
2024-06-04T08:55+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında, hükümetin bir yıllık performansı masaya yatırılacak. Toplantının en önemli gündem maddesi ise milyonlarca kişinin merakla beklediği Kurban Bayramı tatili olacak. Vatandaşlar, "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusunun yanıtını arıyor.Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?Kurban Bayramı tatilinin Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi hafta sonu ile birleştirilip 9 güne uzatılması yönündeki beklentiler artmış durumda. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar-pazartesi-salı-çarşamba) tarihlerini kapsıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısında bayram tatilinin uzatılması konusu ele alınacak.Okullar 14 Haziran'da kapanıyor14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle, bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik talepler daha da güçlenmiş durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/emekli-bayram-ikramiyesi-ne-zaman-yatacak-1083989175.html
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Bugün gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında: Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
06:45 04.06.2024 (güncellendi: 08:55 04.06.2024)
Tatil planları için geri sayım başlarken, herkes bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısına odaklandı. 16 Haziran'a yaklaşırken Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tatil süresine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısında, hükümetin bir yıllık performansı masaya yatırılacak. Toplantının en önemli gündem maddesi ise milyonlarca kişinin merakla beklediği Kurban Bayramı tatili olacak. Vatandaşlar, "Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?" sorusunun yanıtını arıyor.
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
Kurban Bayramı tatilinin Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi hafta sonu ile birleştirilip 9 güne uzatılması yönündeki beklentiler artmış durumda. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar-pazartesi-salı-çarşamba) tarihlerini kapsıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısında bayram tatilinin uzatılması konusu ele alınacak.
Okullar 14 Haziran'da kapanıyor
14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle, bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik talepler daha da güçlenmiş durumda.