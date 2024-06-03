Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik MERCEK-20 operasyonu düzenlendi. Operasyonda 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 şüpheli ise yakalandı.

Yerlikaya duyurdu: 225 adet ruhsatız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı

© AA Kırıkkale'de yolcu otobüsünde 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi © AA

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da düzenlenen "MERCEK-20" operasyonunda; yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada; 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.