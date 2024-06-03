https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/yerlikaya-duyurdu-225-adet-ruhsatiz-tabanca-ele-gecirildi-2-supheli-yakalandi-1084447675.html
Yerlikaya duyurdu: 225 adet ruhsatız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
Yerlikaya duyurdu: 225 adet ruhsatız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da düzenlenen "MERCEK-20" operasyonunda; yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk... 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T08:27+0300
2024-06-03T08:27+0300
2024-06-03T08:30+0300
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konya
ali yerlikaya
operasyon
tabanca
kuru sıkı tabanca
havalı tabanca
ruhsatsız silahlar
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Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik MERCEK-20 operasyonu düzenlendi. Operasyonda 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 şüpheli ise yakalandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/meteorolojiden-turkiye-kavrulacak-uyarisi-bir-anda-10-derece-birden-artacak-1084446423.html
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konya, ali yerlikaya, operasyon, tabanca, kuru sıkı tabanca, havalı tabanca, ruhsatsız silahlar
konya, ali yerlikaya, operasyon, tabanca, kuru sıkı tabanca, havalı tabanca, ruhsatsız silahlar
Yerlikaya duyurdu: 225 adet ruhsatız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
08:27 03.06.2024 (güncellendi: 08:30 03.06.2024)
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Konya'da düzenlenen "MERCEK-20" operasyonunda; yasa dışı silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araçta yapılan aramada; 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik MERCEK-20 operasyonu düzenlendi. Operasyonda 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 şüpheli ise yakalandı.