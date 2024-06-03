https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/meteorolojiden-turkiye-kavrulacak-uyarisi-bir-anda-10-derece-birden-artacak-1084446423.html

Meteoroloji'den 'Türkiye kavrulacak' uyarısı: Bir anda 10 derece birden artacak

Meteoroloji'den 'Türkiye kavrulacak' uyarısı: Bir anda 10 derece birden artacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre hafta boyunca hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T07:37+0300

2024-06-03T07:37+0300

2024-06-03T07:38+0300

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Yeni haftada ülke genelinde hava sıcaklığı yükseliyor. Bazı bölgelerde termometreler 40 dereceyi gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumuÜç büyük ilde yağış beklenmiyor. Sıcaklık 30 derecenin üstünde olacak. Ankara'da parçalı ve az bulutlu olacak, İstanbul’da hava sıcaklığı 30 ile 33 derece, İzmir’de ise 34 ile 36 derece arasında olacak.Yağışlar iyice azalacak. Bazı bölgelerde toz taşınımı bekleniyor. Ülkenin büyük bölümünde havanın parçalı ve az bulutlu olacağını aktaran Tekin, salı günü kıyı Ege’de, çarşamba günü ise Marmara’nın güneyi ve Ege bölgesinde toz taşınımı beklendiğini vurgulayarak tedbirli olunması uyarısı yaptı.MARMARAAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/deprem-olmadan-bina-yikildi-uzmanlardan-kritik-uyari-geldi-yorgun-binada-mi-oturuyorsunuz-1084446174.html

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