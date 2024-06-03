Meteoroloji'den 'Türkiye kavrulacak' uyarısı: Bir anda 10 derece birden artacak
07:37 03.06.2024 (güncellendi: 07:38 03.06.2024)
© AA / Karar EssaIrak - sıcaklık - sıcak hava - termometre
© AA / Karar Essa
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Meteoroloji yeni hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan rapora göre hafta boyunca hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ögörülüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?
Yeni haftada ülke genelinde hava sıcaklığı yükseliyor. Bazı bölgelerde termometreler 40 dereceyi gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Trakya, Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Karabük ve Kastamonu'nun güney kesimleri ile Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
Üç büyük ilde yağış beklenmiyor. Sıcaklık 30 derecenin üstünde olacak. Ankara'da parçalı ve az bulutlu olacak, İstanbul’da hava sıcaklığı 30 ile 33 derece, İzmir’de ise 34 ile 36 derece arasında olacak.
Yağışlar iyice azalacak. Bazı bölgelerde toz taşınımı bekleniyor. Ülkenin büyük bölümünde havanın parçalı ve az bulutlu olacağını aktaran Tekin, salı günü kıyı Ege’de, çarşamba günü ise Marmara’nın güneyi ve Ege bölgesinde toz taşınımı beklendiğini vurgulayarak tedbirli olunması uyarısı yaptı.
MARMARA
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trakya ve bölgenin güneydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 19°C, 36°C
Az bulutlu,öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu,öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İSTANBUL 20°C, 23°C
Az bulutlu
Az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 34°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KOCAELİ 22°C, 35°C
Az bulutlu
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 31°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık,öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık,öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
İZMİR 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
BURDUR 17°C, 33°C
Az bulutlu
Az bulutlu
HATAY 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 18°C, 31°C
Az bulutlu
Az bulutlu
SİVAS 10°C, 29°C
Az bulutlu
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu'nun güneyinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
DÜZCE 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 20°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 15°C, 32°C
Az bulutlu
Az bulutlu
TRABZON 18°C, 24°C
Az bulutlu
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 15°C, 34°C
Az bulutlu
Az bulutlu
VAN 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
SİİRT 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık