https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/3-ilce-ve-4-beldede-yeniden-secim-oy-verme-islemi-tamamlandi-oylar-sayiliyor-1084442491.html

3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemi tamamlandı

3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim: Oy verme işlemi tamamlandı

Sputnik Türkiye

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede bugün sandık başına gidildi. Sabah saat 08.00’de başlayan oy verme... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T20:02+0300

2024-06-02T20:02+0300

2024-06-02T20:02+0300

politika

seçim

seçim sonuçları

yerel seçim

tunceli

sivas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/02/1084442333_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_598995a78d9779a9dbadf29208e179c7.jpg

YSK tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilen 3 ilçe ve 4 beldede seçmenler sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işlemi sona erdi. Yayın yasağının kalkması bekleniyor.YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, bazı ilçe ve beldeler ile mahallelerde seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmenler saat 08.00'de sandık başına gitti. Saat 17.00 itibarıyla oy kullanma işlemi tamamlandı.Tunceli AkpazarYerel seçimlerin tekrarlandığı Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar Belde Belediyesi’ni kesin olmayan sonuçlara göre, AKP'nin adayı Ali Aydın kazandı.Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği, Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde kesin olmayan sonuçlara göre AKP'nin adayı Ali Aydın 644 oy alarak Belediye Başkanı seçildi. 10 oy sandığının ve bin 700 seçmenin bulunduğu beldedeki seçimlerde, CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 422, DEM Parti’nin adayı Orhan Çelebi 220 oy aldı. Bin 381 kişinin oy kullandığı beldede 5 oy geçersiz sayıldı.Sivas Güneykaya köyüSivas Güneykaya köyünde oy sayım işlemi tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre AKP adayı Hüseyin Kırışkuzu 556 oy olarak beldenin yeni belediye başkanı oldu.Kayseri PınarbaşıKayseri Pınarbaşı'nda ise resmi olmayan sonuçlara göre; 31 Mart'ta 83 farkla seçimi kazanan CHP adayı farkı 289'a çıkardı. Ellerindeki ıslak imzalı tutanakları açıklayan CHP Kayseri İl Başkanı seçimi CHP adayı Deniz Yağan kazandı.YSB Başkanı'ndan açıklamaYüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimlerle ilgili, "Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.YSK Başkanı Yener, YSK önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin sorunsuz olarak devam ettiğini bildirdi ve bu şekilde devam etmesini temenni etti. Yener, saat 17.00 itibarıyla sandıkların açılacağını anımsatarak, "21.00'den önce yayın yasağının kaldırıp kaldırılmayacağına kurul olarak karar verip sizlere duyuracağız. Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor." diye konuştu.Seçimlerin yenilendiği yerlerBuna göre, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçmenler, belediye başkanlarını seçmek için sandığa gidecek.Seçmenler, 08.00-17.00 saatleri arasında oyunu kullanabilecek. Seçimlerle ilgili yayın yasağı kanun gereği 21.00'e kadar geçerli olacak.YSK, bu süreyi öne çekebilecek. Öte yandan, 212 mahallede seçmen, mahalle muhtarını belirleyecek.Pınarbaşı'nda Cumhur İttifakı ve CHP'nin adayları oylarını kullandıYüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, Cumhur İttifakı adayı Menduh Uzunluoğlu ile CHP'nin adayı Deniz Yağan, oylarını kullandı.Cumhur İttifakı'nın adayı MHP'li Uzunluoğlu, Melikgazi İlkokuluna gelerek 1130 numaralı sandıkta oyunu verdi. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Uzunluoğlu, oyununun hayırlı olmasını diledi.Uzunluoğlu, "Önce partimize, Cumhur İttifakı'na, ilçemize ve bütün ülkemize hayırlı olsun. Seçim, asude bir şekilde geçiyor. Akşama kadar da böyle devam edecek. Akşam da inşallah zafer Cumhur İttifakı'nın olacak diyorum. Saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.CHP'nin adayı Deniz Yağan da Kazancık Mahallesi'ndeki 1079 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Yağan'a CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de eşlik etti.31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/ysk-secimi-iptal-etmisti-sivasin-beldesinde-tekrardan-belediye-baskanligi-secimi-yapiliyor--1084430557.html

tunceli

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

seçim sonuçları,yeniden seçim,seçim yenilenen yerler