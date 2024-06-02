https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/ysk-secimi-iptal-etmisti-sivasin-beldesinde-tekrardan-belediye-baskanligi-secimi-yapiliyor--1084430557.html
YSK seçimi iptal etmişti: Sivas'ın beldesinde tekrar belediye başkanlığı seçimi yapılıyor
YSK seçimi iptal etmişti: Sivas'ın beldesinde tekrar belediye başkanlığı seçimi yapılıyor
Sputnik Türkiye
YSK tarafından seçimlerinin yenilenmesine karar verilen bazı ilçe ve beldelerde seçimler bugün yapılıyor. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T09:56+0300
2024-06-02T09:56+0300
2024-06-02T09:56+0300
türkiye
yerel seçim
sivas
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
31 mart yerel seçimleri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/01/1084417576_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_8b237bb33aaa8f31c2b98de0457a2f1b.jpg
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Beldede bulunan Güneykaya Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıklara giden kişiler, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra imza atarak oy verme işlemini tamamladı. Beldede, 5 sandıkta, 1140 seçmen oy kullanacak.Polis önlem aldı Oy kullanma işlemi sırasında zaman zaman gerginlik yaşanan okulda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Beldede oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.Yıldızeli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçim torbalarındaki sonuç tutanaklarının düzenlenmediği gerekçesiyle seçimlerin iptaline ve 2 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/asiri-sicaklar-geliyor-2-haziranda-ulke-genelinde-hava-durumu-nasil-olacak--1084429995.html
türkiye
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/01/1084417576_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_300d7c2c02d19235986914b66bb92b52.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yerel seçim, sivas, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), 31 mart yerel seçimleri
yerel seçim, sivas, ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), 31 mart yerel seçimleri
YSK seçimi iptal etmişti: Sivas'ın beldesinde tekrar belediye başkanlığı seçimi yapılıyor
YSK tarafından seçimlerinin yenilenmesine karar verilen bazı ilçe ve beldelerde seçimler bugün yapılıyor.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Beldede bulunan Güneykaya Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıklara giden kişiler, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.
Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra imza atarak oy verme işlemini tamamladı. Beldede, 5 sandıkta, 1140 seçmen oy kullanacak.
Oy kullanma işlemi sırasında zaman zaman gerginlik yaşanan okulda jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Beldede oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erecek.
Yıldızeli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, seçim torbalarındaki sonuç tutanaklarının düzenlenmediği gerekçesiyle seçimlerin iptaline ve 2 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.