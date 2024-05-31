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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/ukraynanin-rusyanin-krasnodar-bolgesine-yogun-iha-saldirisi-puskurtuldu-1084373575.html
Ukrayna'dan teröre devam: Rusya’nın Krasnodar bölgesine yoğun İHA saldırısı püskürtüldü
Ukrayna'dan teröre devam: Rusya’nın Krasnodar bölgesine yoğun İHA saldırısı püskürtüldü
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin, ülkenin Krasnodar bölgesine Ukrayna ordusu tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı püskürttüğü... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T07:37+0300
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ukrayna krizi
rusya
krasnodar
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
petrol
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hava saldırısı
füze saldırısı
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Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Telegram paylaşımında, “Bölgenin birkaç belediyesinde birden geçen gece yoğun İHA saldırısı püskürtüldü. Tüm İHA’lar hava savunma güçleri tarafından engellendi” diye yazdı.İHA saldırısını püskürtme çalışmaları sırasında Temrük ilçesindeki bir petrol tesisinin zarar gördüğünü bildiren Kondratyev, üç petrol dolu tankın alev aldığını belirterek, “Çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Maalesef petrol tesisi çalışanları arasında yaralananlar var. Onlara tıbbi yardım sağlanıyor. Diğer çalışanlar tahliye edildi” ifadesini kullandı.Krasnodar Acil Durum Merkezi, saat 06.16 itibariyle yangının söndürüldüğünü duyurdu. Temrük ilçesinin başkanı, olayda iki kişinin yaralandığını belirtti.Rusya Savunma Bakanlığı: 33 İHA ve 5 füze engellendiRusya Savunma Bakanlığı, Krasnodar bölgesinde gece saatlerinde 29 İHA’nın ve 5 adet Neptun anti-gemi füzesinin engellendiğini duyurdu. Ayrıca ülkenin Belgorod, Voronej ve Tambov bölgelerinde de toplam 4 İHA’nın imha edildiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Neptun anti-gemi füze ve uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik yeni terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.Rus hava savunma güçlerinin Krasnodar bölgesinde 5 adet Neptun füzesi ve 29 İHA, Belgorod bölgesinde 2 İHA, Voronej ve Tambov bölgelerinde de birer İHA imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Tüm saldırılar Rus hava savunma güçleri tarafından püskürtülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/biden-ukrayna-ordusunun-harkovu-tehdit-eden-rusyadaki-hedefleri-vurmasina-izin-verdi-1084370046.html
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rusya, krasnodar, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), petrol, saldırı, hava saldırısı, füze saldırısı
rusya, krasnodar, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), petrol, saldırı, hava saldırısı, füze saldırısı

Ukrayna'dan teröre devam: Rusya’nın Krasnodar bölgesine yoğun İHA saldırısı püskürtüldü

07:37 31.05.2024 (güncellendi: 08:54 31.05.2024)
© Sputnik / Алексей КуденкоRusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı
Rusya hava savunma sistemi Pantsir insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© Sputnik / Алексей Куденко
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Rusya hava savunma güçlerinin, ülkenin Krasnodar bölgesine Ukrayna ordusu tarafından insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıyı püskürttüğü belirtildi. Saldırıda bir petrol tesisinin zarar gördüğü belirtildi.
Krasnodar Valisi Veniamin Kondratyev, Telegram paylaşımında, “Bölgenin birkaç belediyesinde birden geçen gece yoğun İHA saldırısı püskürtüldü. Tüm İHA’lar hava savunma güçleri tarafından engellendi” diye yazdı.
İHA saldırısını püskürtme çalışmaları sırasında Temrük ilçesindeki bir petrol tesisinin zarar gördüğünü bildiren Kondratyev, üç petrol dolu tankın alev aldığını belirterek, “Çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Maalesef petrol tesisi çalışanları arasında yaralananlar var. Onlara tıbbi yardım sağlanıyor. Diğer çalışanlar tahliye edildi” ifadesini kullandı.
Krasnodar Acil Durum Merkezi, saat 06.16 itibariyle yangının söndürüldüğünü duyurdu. Temrük ilçesinin başkanı, olayda iki kişinin yaralandığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı: 33 İHA ve 5 füze engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, Krasnodar bölgesinde gece saatlerinde 29 İHA’nın ve 5 adet Neptun anti-gemi füzesinin engellendiğini duyurdu. Ayrıca ülkenin Belgorod, Voronej ve Tambov bölgelerinde de toplam 4 İHA’nın imha edildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Neptun anti-gemi füze ve uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik yeni terör saldırıları gerçekleştirme girişiminin engellendiği bildirildi.
Rus hava savunma güçlerinin Krasnodar bölgesinde 5 adet Neptun füzesi ve 29 İHA, Belgorod bölgesinde 2 İHA, Voronej ve Tambov bölgelerinde de birer İHA imha ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Tüm saldırılar Rus hava savunma güçleri tarafından püskürtülüyor.
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