https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/biden-ukrayna-ordusunun-harkovu-tehdit-eden-rusyadaki-hedefleri-vurmasina-izin-verdi-1084370046.html

‘Biden, Ukrayna ordusunun Harkov’u tehdit eden Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verdi’

‘Biden, Ukrayna ordusunun Harkov’u tehdit eden Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verdi’

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden’ın Ukrayna ordusunun Rusya topraklarından Harkov bölgesini tehdit eden hedefleri vurması için Amerikan silahlarını kullanmasına izin verdiği... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T00:53+0300

2024-05-31T00:53+0300

2024-05-31T00:53+0300

ukrayna krizi

abd

joe biden

kaynak

atacms füzeleri

ukrayna ordusu

rusya

harkov

abd dışişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0e/1083777397_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_4cb49eb1dbe837dd65063996c7bab9c5.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarından Harkov bölgesini tehdit eden hedefleri vurması için Amerikan silahlarını kullanmasına izin verdiğini, ancak ATACMS operasyonel-taktik füzeleri ve diğer uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin yasağı kaldırmadığını söyledi.Kaynak, “Başkan geçtiğimiz günlerde ekibine, Ukrayna'ya saldıran veya saldırı hazırlığında olan Rus güçlerine yanıt verebilmesi için Ukrayna'nın Harkov bölgesinde ABD tarafından sağlanan silahları karşı batarya amacıyla kullanmasına olanak sağlaması talimatını verdi” dedi.Kaynak, ABD’nin Rusya topraklarına karşı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri veya diğer uzun menzilli silahların kullanımı üzerindeki yasağa ilişkin politikasının değişmediğini kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/biden-kieve-gonderilen-silahlarla-rusyaya-saldiri-izni-verebilir-1084352007.html

rusya

harkov

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, joe biden, kaynak, atacms füzeleri, ukrayna ordusu, rusya, harkov, abd dışişleri bakanlığı