https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/biden-ukrayna-ordusunun-harkovu-tehdit-eden-rusyadaki-hedefleri-vurmasina-izin-verdi-1084370046.html
‘Biden, Ukrayna ordusunun Harkov’u tehdit eden Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verdi’
‘Biden, Ukrayna ordusunun Harkov’u tehdit eden Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verdi’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden’ın Ukrayna ordusunun Rusya topraklarından Harkov bölgesini tehdit eden hedefleri vurması için Amerikan silahlarını kullanmasına izin verdiği... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T00:53+0300
2024-05-31T00:53+0300
2024-05-31T00:53+0300
ukrayna krizi
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joe biden
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atacms füzeleri
ukrayna ordusu
rusya
harkov
abd dışişleri bakanlığı
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ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarından Harkov bölgesini tehdit eden hedefleri vurması için Amerikan silahlarını kullanmasına izin verdiğini, ancak ATACMS operasyonel-taktik füzeleri ve diğer uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin yasağı kaldırmadığını söyledi.Kaynak, “Başkan geçtiğimiz günlerde ekibine, Ukrayna'ya saldıran veya saldırı hazırlığında olan Rus güçlerine yanıt verebilmesi için Ukrayna'nın Harkov bölgesinde ABD tarafından sağlanan silahları karşı batarya amacıyla kullanmasına olanak sağlaması talimatını verdi” dedi.Kaynak, ABD’nin Rusya topraklarına karşı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri veya diğer uzun menzilli silahların kullanımı üzerindeki yasağa ilişkin politikasının değişmediğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/biden-kieve-gonderilen-silahlarla-rusyaya-saldiri-izni-verebilir-1084352007.html
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abd, joe biden, kaynak, atacms füzeleri, ukrayna ordusu, rusya, harkov, abd dışişleri bakanlığı
abd, joe biden, kaynak, atacms füzeleri, ukrayna ordusu, rusya, harkov, abd dışişleri bakanlığı
‘Biden, Ukrayna ordusunun Harkov’u tehdit eden Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verdi’
ABD Başkanı Biden’ın Ukrayna ordusunun Rusya topraklarından Harkov bölgesini tehdit eden hedefleri vurması için Amerikan silahlarını kullanmasına izin verdiği öne sürüldü.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarından Harkov bölgesini tehdit eden hedefleri vurması için Amerikan silahlarını kullanmasına izin verdiğini, ancak ATACMS operasyonel-taktik füzeleri ve diğer uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin yasağı kaldırmadığını söyledi.
Kaynak, “Başkan geçtiğimiz günlerde ekibine, Ukrayna'ya saldıran veya saldırı hazırlığında olan Rus güçlerine yanıt verebilmesi için Ukrayna'nın Harkov bölgesinde ABD tarafından sağlanan silahları karşı batarya amacıyla kullanmasına olanak sağlaması talimatını verdi” dedi.
Kaynak, ABD’nin Rusya topraklarına karşı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri veya diğer uzun menzilli silahların kullanımı üzerindeki yasağa ilişkin politikasının değişmediğini kaydetti.