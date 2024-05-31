‘Biden, Ukrayna ordusunun Harkov’u tehdit eden Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verdi’

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Avrupa'nın vicdanı ayağa kalktı'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Burdur’daki diyaliz hastalarının ölümünde “antifiriz” iddiası
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Hayvan hakları yasa tasarısı için STK'lardan görüş alındı mı ?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Ekonomi gündemi
15:02
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
‘İngiltere, Ukrayna’ya Rusya’ya saldırı izni vermedi’
17:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör Puşkov: Zelenskiy’in planları başarısız oldu
18:12
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/biden-ukrayna-ordusunun-harkovu-tehdit-eden-rusyadaki-hedefleri-vurmasina-izin-verdi-1084370046.html
‘Biden, Ukrayna ordusunun Harkov’u tehdit eden Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verdi’
‘Biden, Ukrayna ordusunun Harkov’u tehdit eden Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verdi’
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden’ın Ukrayna ordusunun Rusya topraklarından Harkov bölgesini tehdit eden hedefleri vurması için Amerikan silahlarını kullanmasına izin verdiği... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T00:53+0300
2024-05-31T00:53+0300
ukrayna krizi
abd
joe biden
kaynak
atacms füzeleri
ukrayna ordusu
rusya
harkov
abd dışişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0e/1083777397_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_4cb49eb1dbe837dd65063996c7bab9c5.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarından Harkov bölgesini tehdit eden hedefleri vurması için Amerikan silahlarını kullanmasına izin verdiğini, ancak ATACMS operasyonel-taktik füzeleri ve diğer uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin yasağı kaldırmadığını söyledi.Kaynak, “Başkan geçtiğimiz günlerde ekibine, Ukrayna'ya saldıran veya saldırı hazırlığında olan Rus güçlerine yanıt verebilmesi için Ukrayna'nın Harkov bölgesinde ABD tarafından sağlanan silahları karşı batarya amacıyla kullanmasına olanak sağlaması talimatını verdi” dedi.Kaynak, ABD’nin Rusya topraklarına karşı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri veya diğer uzun menzilli silahların kullanımı üzerindeki yasağa ilişkin politikasının değişmediğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/biden-kieve-gonderilen-silahlarla-rusyaya-saldiri-izni-verebilir-1084352007.html
rusya
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/0e/1083777397_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_fa14a7bd8c9dfbf19e15191d6caa57fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, kaynak, atacms füzeleri, ukrayna ordusu, rusya, harkov, abd dışişleri bakanlığı
abd, joe biden, kaynak, atacms füzeleri, ukrayna ordusu, rusya, harkov, abd dışişleri bakanlığı

‘Biden, Ukrayna ordusunun Harkov’u tehdit eden Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verdi’

00:53 31.05.2024
© AA / Celal GüneşJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© AA / Celal Güneş
Abone ol
ABD Başkanı Biden’ın Ukrayna ordusunun Rusya topraklarından Harkov bölgesini tehdit eden hedefleri vurması için Amerikan silahlarını kullanmasına izin verdiği öne sürüldü.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarından Harkov bölgesini tehdit eden hedefleri vurması için Amerikan silahlarını kullanmasına izin verdiğini, ancak ATACMS operasyonel-taktik füzeleri ve diğer uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin yasağı kaldırmadığını söyledi.
Kaynak,Başkan geçtiğimiz günlerde ekibine, Ukrayna'ya saldıran veya saldırı hazırlığında olan Rus güçlerine yanıt verebilmesi için Ukrayna'nın Harkov bölgesinde ABD tarafından sağlanan silahları karşı batarya amacıyla kullanmasına olanak sağlaması talimatını verdi” dedi.
Kaynak, ABD’nin Rusya topraklarına karşı ATACMS operasyonel-taktik füzeleri veya diğer uzun menzilli silahların kullanımı üzerindeki yasağa ilişkin politikasının değişmediğini kaydetti.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
Ukrayna krizi
Biden, Kiev’e gönderilen silahlarla Rusya'ya saldırı izni verebilir
Dün, 15:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала