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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/trumpin-mahkumiyet-durumu-11-temmuzda-belli-olacak-sonraki-surecte-neler-olacak-1084370749.html
Trump'ın mahkumiyet durumu 11 Temmuz'da belli olacak: Sonraki süreçte neler olacak?
Trump'ın mahkumiyet durumu 11 Temmuz'da belli olacak: Sonraki süreçte neler olacak?
Sputnik Türkiye
"Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın mahkumiyet durumu 11 Temmuz'da belli olacak. ABD'de bir suçtan dolayı suçlu bulunan ilk başkan olarak tarihe geçen... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T02:03+0300
2024-05-31T02:07+0300
dünya
abd
abd
donald trump
yargılama
büyük jüri
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New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında, jüri tarafından hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkumiyet alıp almayacağı temmuz ayında belli olacak; söz konusu durum, Trump'ın başkanlık seçimlerine girmesine engel teşkil etmeyecek.Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkanlık adayı Trump, New York'ta aylardır devam eden "sus payı" davasında jüri tarafından suçlu bulunurken, bundan sonraki süreçte neler olacağı merakla bekleniyor.ABD'de bir suçtan dolayı suçlu bulunan ilk başkan olarak tarihe geçen Trump'ın herhangi bir mahkumiyet alıp almayacağı, 11 Temmuz'da yapılacak duruşmada belli olacak. Bundan sonra ne olacak?Bugün jüri tarafından suçlu bulunan Trump'ın önündeki ilk mahkeme günü, 11 Temmuz'daki, mahkumiyete ilişkin kararın verileceği duruşma olacak.Yargıç Juan Juan Merchan, Trump'a 1 yıldan 4 yıla kadar mahkumiyet verebilir, ancak uzmanlar Trump'ın suçlu bulunduğu maddelerin New York yasalarına göre hafif suçlar arasında (E sınıfı) yer aldığını ve bu durumda hapis cezasının şart olmadığını vurguluyor.Buna göre Trump, çok az bir hapis cezası alabileceği gibi para cezası, tazminat, denetimli serbestlik ve diğer koşulları da içeren başka cezalar alabilir ve hiç hapse girmeyebilir.Trump'ın hapse girecek şekilde bir mahkumiyet kararı alması durumunda da bu kararı temyize götürmesine kesin gözüyle bakılıyor.Bu durumda aylar sürecek bir temyiz süreci başlayacağı için Trump'ın seçimleri kazanması durumunda başkanlık koltuğuna oturmasına engel bir durum olmayacak.Suçlu bulunan Trump'ın başkan adaylığı etkilenir mi?Konuyla ilgili Anayasa uzmanları ve hukukçulara göre, yargılandığı davada suçlu bulunan ve mahkumiyet kararı 11 Temmuz'da belli olacak olan Trump, halen 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine girebilir ve kazanması durumunda yeniden ABD Başkanı olabilir.Uzmanlar, Trump aleyhinde 11 Temmuz'da mahkumiyet kararı çıkması halinde dahi eski ABD Başkanının seçimlere girme ve kazanması durumunda başkan olmasına engel bir durum söz konusu değil.Bu karar başkanlık yarışını nasıl etkiler?Hukuki olarak seçimlere girmesine engel bir durum teşkil etmese de söz konusu "suçlu bulunma" ve potansiyel olarak hapis cezası alma durumunun, Trump'ın lehine mi aleyhine mi olacağı tartışılıyor.Reuters/Ipsos'un nisan ayında kayıtlı seçmenler arasında yaptığı bir ankete göre, her dört Cumhuriyetçiden biri Trump'ın ceza davasında suçlu bulunması halinde ona oy vermeyeceğini söyledi.Aynı ankette bağımsızların yüzde 60'ı da Trump'ın bir suçtan hüküm giymesi halinde ona oy vermeyeceklerini belirtti.Buna karşılık Trump'a gönülden bağlı olan Cumhuriyetçi tabanın önemli bir bölümü de söz konusu yargılamanın "hileli" olduğuna ve Demokratlar tarafından organize edildiğine inanıyor. Anketler, söz konusu Cumhuriyetçi seçmenlerin, Trump'a desteklerini belli ölçüde artıracağını gösteriyor.Trump’ın 'sus payı' davası nedir?ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/trump-sus-payi-davasinda-suclu-bulundu-1084368646.html
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trump'ın yargılandığı dava, trump kaç yıl yatacak, trump hapse girecek mi? abd'de yargılanan başkanlar, trump tutuklanır mı, trump hapis
trump'ın yargılandığı dava, trump kaç yıl yatacak, trump hapse girecek mi? abd'de yargılanan başkanlar, trump tutuklanır mı, trump hapis

Trump'ın mahkumiyet durumu 11 Temmuz'da belli olacak: Sonraki süreçte neler olacak?

02:03 31.05.2024 (güncellendi: 02:07 31.05.2024)
© İHA / Doug Mills / POOLABD’nin eski Başkanı Donald Trump
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© İHA / Doug Mills / POOL
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"Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump'ın mahkumiyet durumu 11 Temmuz'da belli olacak. ABD'de bir suçtan dolayı suçlu bulunan ilk başkan olarak tarihe geçen Trump'ın suçlu bulunması ve olası hapis cezası kararı, başkanlık seçimlerine girmesine engel teşkil etmiyor. Kararın, seçim sürecinde Trump'ın lehine mi aleyhine mi olacağı tartışılıyor.
New York'ta yargılandığı "sus payı" davasında, jüri tarafından hakkındaki tüm suçlamalardan suçlu bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkumiyet alıp almayacağı temmuz ayında belli olacak; söz konusu durum, Trump'ın başkanlık seçimlerine girmesine engel teşkil etmeyecek.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkanlık adayı Trump, New York'ta aylardır devam eden "sus payı" davasında jüri tarafından suçlu bulunurken, bundan sonraki süreçte neler olacağı merakla bekleniyor.
ABD'de bir suçtan dolayı suçlu bulunan ilk başkan olarak tarihe geçen Trump'ın herhangi bir mahkumiyet alıp almayacağı, 11 Temmuz'da yapılacak duruşmada belli olacak.

Bundan sonra ne olacak?

Bugün jüri tarafından suçlu bulunan Trump'ın önündeki ilk mahkeme günü, 11 Temmuz'daki, mahkumiyete ilişkin kararın verileceği duruşma olacak.
Yargıç Juan Juan Merchan, Trump'a 1 yıldan 4 yıla kadar mahkumiyet verebilir, ancak uzmanlar Trump'ın suçlu bulunduğu maddelerin New York yasalarına göre hafif suçlar arasında (E sınıfı) yer aldığını ve bu durumda hapis cezasının şart olmadığını vurguluyor.
Buna göre Trump, çok az bir hapis cezası alabileceği gibi para cezası, tazminat, denetimli serbestlik ve diğer koşulları da içeren başka cezalar alabilir ve hiç hapse girmeyebilir.
Trump'ın hapse girecek şekilde bir mahkumiyet kararı alması durumunda da bu kararı temyize götürmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Bu durumda aylar sürecek bir temyiz süreci başlayacağı için Trump'ın seçimleri kazanması durumunda başkanlık koltuğuna oturmasına engel bir durum olmayacak.

Suçlu bulunan Trump'ın başkan adaylığı etkilenir mi?

Konuyla ilgili Anayasa uzmanları ve hukukçulara göre, yargılandığı davada suçlu bulunan ve mahkumiyet kararı 11 Temmuz'da belli olacak olan Trump, halen 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerine girebilir ve kazanması durumunda yeniden ABD Başkanı olabilir.
Uzmanlar, Trump aleyhinde 11 Temmuz'da mahkumiyet kararı çıkması halinde dahi eski ABD Başkanının seçimlere girme ve kazanması durumunda başkan olmasına engel bir durum söz konusu değil.

Bu karar başkanlık yarışını nasıl etkiler?

Hukuki olarak seçimlere girmesine engel bir durum teşkil etmese de söz konusu "suçlu bulunma" ve potansiyel olarak hapis cezası alma durumunun, Trump'ın lehine mi aleyhine mi olacağı tartışılıyor.
Reuters/Ipsos'un nisan ayında kayıtlı seçmenler arasında yaptığı bir ankete göre, her dört Cumhuriyetçiden biri Trump'ın ceza davasında suçlu bulunması halinde ona oy vermeyeceğini söyledi.
Aynı ankette bağımsızların yüzde 60'ı da Trump'ın bir suçtan hüküm giymesi halinde ona oy vermeyeceklerini belirtti.
Buna karşılık Trump'a gönülden bağlı olan Cumhuriyetçi tabanın önemli bir bölümü de söz konusu yargılamanın "hileli" olduğuna ve Demokratlar tarafından organize edildiğine inanıyor. Anketler, söz konusu Cumhuriyetçi seçmenlerin, Trump'a desteklerini belli ölçüde artıracağını gösteriyor.

Trump’ın 'sus payı' davası nedir?

ABD Başkanı Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından suçlanmıştı.
Trump, "sus payı" ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan 4 Nisan 2023'te New York'ta hakim karşısına çıkmıştı. Kendisine yöneltilen 34 ayrı suçlamayı reddeden Trump, hakkındaki iddiaları "siyasi cadı avı" olarak nitelemiş ve suçlamaları "seçimlere müdahale" olarak gördüğünü belirtmişti.
Trump, "Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak kayıtlara geçmişti.
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
DÜNYA
ABD tarihinde bir ilk: Trump 'sus payı' davasında suçlu bulundu
00:17
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