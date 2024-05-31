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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/trump-sus-payi-davasinda-suclu-bulundu-1084368646.html
Trump 'sus payı' davasında suçlu bulundu
Trump 'sus payı' davasında suçlu bulundu
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, "sus payı" davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik "sus payı" davasında 12 kişilik jüri 2 gün süren müzakerelerin ardından karara vardı. jüri Trump'ı suçlu buldu.
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donald trump, abd, abd, suçlu, jüri
donald trump, abd, abd, suçlu, jüri

Trump 'sus payı' davasında suçlu bulundu

00:17 31.05.2024 (güncellendi: 00:34 31.05.2024)
© İHA / Doug Mills / POOLABD’nin eski Başkanı Donald Trump
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2024
© İHA / Doug Mills / POOL
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Ayrıntılar geliyor
Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, "sus payı" davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu.
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik "sus payı" davasında 12 kişilik jüri 2 gün süren müzakerelerin ardından karara vardı. jüri Trump'ı suçlu buldu.
eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2024
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FBI, baskın sırasında Trump’ı öldürmek mi istedi?
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