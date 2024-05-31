https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/trump-sus-payi-davasinda-suclu-bulundu-1084368646.html
Trump 'sus payı' davasında suçlu bulundu
Trump 'sus payı' davasında suçlu bulundu
Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, "sus payı" davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu. 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T00:17+0300
2024-05-31T00:17+0300
2024-05-31T00:34+0300
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suçlu
jüri
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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik "sus payı" davasında 12 kişilik jüri 2 gün süren müzakerelerin ardından karara vardı. jüri Trump'ı suçlu buldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/fbi-baskin-sirasinda-trumpi-oldurmek-mi-istedi-1084078231.html
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donald trump, abd, abd, suçlu, jüri
donald trump, abd, abd, suçlu, jüri
Trump 'sus payı' davasında suçlu bulundu
00:17 31.05.2024 (güncellendi: 00:34 31.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Eski ABD Başkanı ve 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Donald Trump, "sus payı" davasındaki 34 suçlamanın hepsinden jüri tarafından suçlu bulundu.
ABD’nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik "sus payı" davasında 12 kişilik jüri 2 gün süren müzakerelerin ardından karara vardı. jüri Trump'ı suçlu buldu.