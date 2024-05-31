https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/emekli-tumamiral-cem-gurdeniz-ukraynanin-18-yasindakileri-askere-almasi-felaket-olur-1084396106.html
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Ukrayna'nın 18 yaşındakileri askere alması felaket olur
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Ukrayna'nın 18 yaşındakileri askere alması felaket olur
Sputnik Türkiye
ABD'li gazeteci Glenn Greenwald, Amerika'nın Ukrayna'dan zorunlu askerlik yaşını düşürmesini talep ettiğini açıkladı. Sputnik’e demeç veren Emekli Tümamiral... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T19:11+0300
2024-05-31T19:11+0300
2024-05-31T19:11+0300
ukrayna krizi
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Rus ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ukrayna güçleri, yaşadıkları askeri kayıpları telafi etmek için seferberliği güçlendirmeyi hedefliyor. Nisan ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, zorunlu askerlik yaşını 27'den 25'e düşüren yasayı imzaladı. Yasa, 18 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. Cephedeki başarısızlıkların ardından Ukrayna'nın Batılı ortakları, yeterli sayıda asker olmadan Batı'nın gönderdiği silahların Ukrayna için fayda etmeyeceğinin altını çizdi.Amerikalı gazeteci: Batı’nın gençleri ölüme göndermesi iğrençABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, Ukrayna'da zorunlu askerlik yaşının daha da düşürülmesi çağrısında bulundu. Amerikalı gazeteci Glenn Greenwald, 'iğrenç' olarak nitelendirdiği bu çağrı hakkında şu ifadeleri kullandı:Rus milletvekili: Zelenskiy halkını yok ediyorRusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili Artöm Turov, gelişmelerle ilgili şunları kaydetti:Emekli Tümamiral Gürdeniz: Ukrayna için tam bir felaket olurSputnik’e konuşan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Ukrayna’nın seferberlik yaşını 18’e indirmesi çabalarının olası sebeplerini değerlendirdi:Bu ölçekte bir seferberliğin, Ukrayna’yı sadece savaşta değil ayrıca savaş sonrasında da zora sokacağını vurgulayan Gürdeniz, şu ifadeleri kullandı:'ABD’nin savaşı devam ettirme azim ve kararlılığı tamamen Rusya’nın zayıflatılması amacını hedefliyor'ABD’li senatör Lindsey Graham’ın Ukrayna’da seferberlik yaşının düşmesi yönündeki çağrıları yorumlayan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Amerika’nın Ukrayna’ya bu yönde neden baskı yaptığı sorusuna şu yanıtı verdi:'Rusya’nın böyle bir tuzağa düşmeyeceğini düşünüyorum'ABD ve Avrupa ülkelerinin, Ukrayna’ya verilen silahlarla Rusya Federasyon topraklarını vurmasına izin vermesi konusunda konuşan Gürdeniz, şunları kaydetti:ABD’nin Rusya’yı zorlamak için bu yönde bir adım attığını vurgulayan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, tehlikeli provokasyonun yol açabileceği tehlikeleri şu sözlerle anlattı:
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Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Ukrayna'nın 18 yaşındakileri askere alması felaket olur
ABD'li gazeteci Glenn Greenwald, Amerika'nın Ukrayna'dan zorunlu askerlik yaşını düşürmesini talep ettiğini açıkladı. Sputnik’e demeç veren Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Ukrayna’da seferberlik yaşının 18’e indirilmesinin, Ukrayna açısından tam bir felaket olacağını belirtti.
Rus ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ukrayna güçleri, yaşadıkları askeri kayıpları telafi etmek için seferberliği güçlendirmeyi hedefliyor. Nisan ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, zorunlu askerlik yaşını 27'den 25'e düşüren yasayı imzaladı. Yasa, 18 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. Cephedeki başarısızlıkların ardından Ukrayna'nın Batılı ortakları, yeterli sayıda asker olmadan Batı'nın gönderdiği silahların Ukrayna için fayda etmeyeceğinin altını çizdi.
Amerikalı gazeteci: Batı’nın gençleri ölüme göndermesi iğrenç
ABD'nin Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham
, Ukrayna'da zorunlu askerlik yaşının daha da düşürülmesi çağrısında
bulundu. Amerikalı gazeteci Glenn Greenwald
, 'iğrenç' olarak nitelendirdiği bu çağrı hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Washington'daki insanların, Batı'nın kendisini aşağılanmış ve yenilgiye uğramış hissetmemesi için gençleri savaşta ölüme göndermesi kesinlikle iğrenç."
Rus milletvekili: Zelenskiy halkını yok ediyor
"ABD'yi bu topraklarda yaşayan insanlar hiç ilgilendirmiyor. Seferberlik yaşının düşürülmesi, sadece Batı'nın Rusya'ya baskı kurma mekanizmasının bir parçası olur. Bu tabii aynı zamanda Ukrayna'nın insan gücünde sorun yaşadığını gösteriyor. Zelenskiy kendi elleriyle halkı yok ediyor.”
Emekli Tümamiral Gürdeniz: Ukrayna için tam bir felaket olur
Sputnik’e konuşan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz,
Ukrayna’nın seferberlik yaşını 18’e indirmesi çabalarının olası sebeplerini değerlendirdi:
“Ukrayna son iki yılda genç nüfusun cephede eritti. Belli ki ABD ve AB baskısı altında genç nüfusun eritmeye devam edecek. Seferberlik yaşının aşağıya çekilmesi, Ukrayna için tam bir felaket olacaktır. Zira Rusya karşısında kazanma şansı yok denecek kadar azdır.”
Bu ölçekte bir seferberliğin, Ukrayna’yı sadece savaşta değil ayrıca savaş sonrasında da zora sokacağını vurgulayan Gürdeniz, şu ifadeleri kullandı:
“Seferberlik yaşının 18 yaş seviyesine çekilmesi Ukrayna için savaş sonrası dönemde ciddi sonuçlar doğuracaktır. Ukrayna’nın barış sonrası toparlanma sürecinde tarımdan sanayiye, kamu hizmetlerinden diğer alanlara yetişkin erkek insan gücü temini son derece güç olacaktır. Bu durum Ukrayna‘yı dışardan göç almaya teşvik edecektir. Dolayısıyla zaten iç istikrar sorunu olan ülkede yeni sorun alanları ortaya çıkacaktır.”
'ABD’nin savaşı devam ettirme azim ve kararlılığı tamamen Rusya’nın zayıflatılması amacını hedefliyor'
ABD’li senatör Lindsey Graham’ın Ukrayna’da seferberlik yaşının düşmesi yönündeki çağrıları yorumlayan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Amerika’nın Ukrayna’ya bu yönde neden baskı yaptığı sorusuna şu yanıtı verdi:
“ABD 2004 yılında yaşanan ilk turuncu devrimden bu yana eski Sovyet cumhuriyetleri içerisinde en çok yatırımı Ukrayna’ya yapmıştır. ABD şu an bu yatırımın karşılığını almaktadır. Ukrayna, Amerikan kenar kuşak jeopolitiğinin NATO genişlemesi üzerinden en önemli aktörü olarak ABD’ye kayıtsız şartsız büyük hizmet sunmaktadır. Ukraynalı gençlerin cepheye Amerikan çıkarları için sürülmesi sonucu savaş iki yıl dört aydır devam ediyor.
Rusya jeopolitik ve stratejik seviyede kazanırken Ukrayna telafisi imkansız şekilde geriliyor. Bu gerçekler bilindiği halde ABD’nin savaşı devam ettirme azim ve kararlılığı tamamen Rusya’nın zayıflatılması, Çin ile Asya Pasifik alanda oluşturdukları stratejik iş birliğinin zarar görmesi ve bu kapsamda Çin ile yaşanacak büyük hesaplaşmada Rusya’nın Çin’e destek veremeyecek kadar yıpratılması hedefleniyor.”
'Rusya’nın böyle bir tuzağa düşmeyeceğini düşünüyorum'
“ABD ve Avrupa birliği ülkelerinin Ukrayna’ya Rusya’nın içlerini vurabilecek silah sistemlerini vermesi gerçekte Rusya’yı kışkırtarak savaşın 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak Amerikan başkanlık seçimlerine kadar uzamasını sağlamaya yöneliktir. Ayrıca NATO ve AB üzerine de baskı yapılarak, gerçekte son derece hızla gerileyen Amerikan hegemonyasının dik durmasına katkıya yöneliktir.
Gazze'de olağanüstü itibar ve güvenilirlik kaybına uğrayan, İsrail'i dahi kontrol edemeyen ABD yönetimi batı Avrupa ülkelerini yanına tam olarak çekmeye çalışmaktadır. Böylece Avrupa Atlantik bağları kamuoyunda büyütülecek Rus tehdidi üzerinden güçlendirmeye çalışacaktır.”
ABD’nin Rusya’yı zorlamak için bu yönde bir adım attığını vurgulayan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, tehlikeli provokasyonun yol açabileceği tehlikeleri şu sözlerle anlattı:
“ABD ne yapıp yapı Rusya’nın küçük çaplı nükleer bir silah kullanmasını teşvik etmeye ve böylece Rusya'yı dünya kamuoyunda suçlu duruma düşürmeye de çalışacaktır. Rusya’nın böyle bir tuzağa düşmeyeceğini düşünüyorum.
Diğer yandan zaten nükleer silah kullanma aşamasının konvansiyonel tüm seçenekler tükendikten sonra gündeme gelebilir. Onun için de açık bir şekilde NATO-Rusya savaşının başlaması gerekir ki NATO’da 32 devletin tamamının 5. Maddeyi işletme konusunda oybirliği sağlaması gerekir. Kanaatimce bu, imkansıza yakındır.”