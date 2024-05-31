Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Ukrayna'nın 18 yaşındakileri askere alması felaket olur

“ABD 2004 yılında yaşanan ilk turuncu devrimden bu yana eski Sovyet cumhuriyetleri içerisinde en çok yatırımı Ukrayna’ya yapmıştır. ABD şu an bu yatırımın karşılığını almaktadır. Ukrayna, Amerikan kenar kuşak jeopolitiğinin NATO genişlemesi üzerinden en önemli aktörü olarak ABD’ye kayıtsız şartsız büyük hizmet sunmaktadır. Ukraynalı gençlerin cepheye Amerikan çıkarları için sürülmesi sonucu savaş iki yıl dört aydır devam ediyor.

Rusya jeopolitik ve stratejik seviyede kazanırken Ukrayna telafisi imkansız şekilde geriliyor. Bu gerçekler bilindiği halde ABD’nin savaşı devam ettirme azim ve kararlılığı tamamen Rusya’nın zayıflatılması, Çin ile Asya Pasifik alanda oluşturdukları stratejik iş birliğinin zarar görmesi ve bu kapsamda Çin ile yaşanacak büyük hesaplaşmada Rusya’nın Çin’e destek veremeyecek kadar yıpratılması hedefleniyor.”