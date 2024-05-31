https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/rus-vekil-turov-ukrayna-batinin-baskisi-altinda-zorunlu-askerlik-yasinin-dusurebilir-1084374239.html
Rus vekil Turov: Ukrayna, Batı’nın baskısı altında zorunlu askerlik yaşının düşürebilir
Rus vekil Turov: Ukrayna, Batı’nın baskısı altında zorunlu askerlik yaşının düşürebilir
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili Turov, Vladimir Zelenskiy’in Batı’nın baskısıyla zorunlu askerlik yaşının düşürerek kendi halkını yok... 31.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-31T08:25+0300
2024-05-31T08:25+0300
2024-05-31T08:23+0300
ukrayna krizi
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Duma’nın Bağımsız Devletler Topluğu, Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Artöm Turov, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında, Batı’nın Ukrayna’yı sadece “Rusya’ya baskı mekanizması” olarak kullandığını kaydetti.Ukrayna ordusunun moral ve irade sorunu yaşadığını kaydeden Rus vekil, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa 18 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti. Eş zamanlı olarak, askere alınabilecek kişilerin listesini genişleten bir dizi belge de kabul edilmişti. Seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesini öngören yasada 'seferberlikten terhis hükmü' çıkarılmıştı.Nisan ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, zorunlu askerlik yaşını 27'den 25'e düşüren yasayı imzalamıştı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephedeki başarısızlıklarının ardından Kiev'in Batılı ortakları, yeterli sayıda asker olmadan Batı tarafından sağlanan silahların Ukrayna'ya faydası olmayacağını öne sürerek personel sıkıntısı sorununu seferberliği genişleterek çözme konusunda ısrar etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/abdli-gazeteci-abdnin-kievden-zorunlu-askerlik-yasinin-dusurulmesini-talep-etmesi-igrenc-1084365604.html
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rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma, ukrayna, batı, vladimir zelenskiy, seferberlik, zorunlu askerlik, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, duma, ukrayna, batı, vladimir zelenskiy, seferberlik, zorunlu askerlik, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rus vekil Turov: Ukrayna, Batı’nın baskısı altında zorunlu askerlik yaşının düşürebilir
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili Turov, Vladimir Zelenskiy’in Batı’nın baskısıyla zorunlu askerlik yaşının düşürerek kendi halkını yok edeceğini belirtti.
Duma’nın Bağımsız Devletler Topluğu, Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Artöm Turov, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında, Batı’nın Ukrayna’yı sadece “Rusya’ya baskı mekanizması” olarak kullandığını kaydetti.
Onları topraklarla ilgili çok az bir şey ilgilendiriyor. Üstelik bu topraklarda yaşayan insanlar onları hiç ilgilendirmiyor. Bu insanlar sadece Batı’nın ülkemize baskısının, bu büyük mekanizmanın bir parçası. Elbette zorunlu askerlik yaşını düşürme girişimi insan gücünde sorun yaşadıklarını gösteriyor.
Ukrayna ordusunun moral ve irade sorunu yaşadığını kaydeden Rus vekil, sözlerini şöyle sürdürdü:
Son bir yılda yoğun olarak askere alınan kişilerin yaşlarının artık yeterli olmadığı açık. Baskı altında olan Ukrayna, birliklerini doldurmak için yaş sınırını düşürebilir. Askerlik sicil ve kayıt bürolarından saklanan insanların buna nasıl tepki verdiğini görüyoruz. Aslında Zelenskiy kendi elleriyle halkı yok ediyor.
Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa 18 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti. Eş zamanlı olarak, askere alınabilecek kişilerin listesini genişleten bir dizi belge de kabul edilmişti. Seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesini öngören yasada 'seferberlikten terhis hükmü' çıkarılmıştı.
Nisan ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, zorunlu askerlik yaşını 27'den 25'e düşüren yasayı imzalamıştı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephedeki başarısızlıklarının ardından Kiev'in Batılı ortakları, yeterli sayıda asker olmadan Batı tarafından sağlanan silahların Ukrayna'ya faydası olmayacağını öne sürerek personel sıkıntısı sorununu seferberliği genişleterek çözme konusunda ısrar etmişti.