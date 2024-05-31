https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/rus-vekil-turov-ukrayna-batinin-baskisi-altinda-zorunlu-askerlik-yasinin-dusurebilir-1084374239.html

Rus vekil Turov: Ukrayna, Batı’nın baskısı altında zorunlu askerlik yaşının düşürebilir

Rus vekil Turov: Ukrayna, Batı’nın baskısı altında zorunlu askerlik yaşının düşürebilir

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın milletvekili Turov, Vladimir Zelenskiy’in Batı’nın baskısıyla zorunlu askerlik yaşının düşürerek kendi halkını yok... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T08:25+0300

2024-05-31T08:25+0300

2024-05-31T08:23+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

duma

ukrayna

batı

vladimir zelenskiy

seferberlik

zorunlu askerlik

ukrayna ordusu

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Duma’nın Bağımsız Devletler Topluğu, Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Artöm Turov, Russia Today (RT) televizyonuna açıklamasında, Batı’nın Ukrayna’yı sadece “Rusya’ya baskı mekanizması” olarak kullandığını kaydetti.Ukrayna ordusunun moral ve irade sorunu yaşadığını kaydeden Rus vekil, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa 18 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti. Eş zamanlı olarak, askere alınabilecek kişilerin listesini genişleten bir dizi belge de kabul edilmişti. Seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesini öngören yasada 'seferberlikten terhis hükmü' çıkarılmıştı.Nisan ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, zorunlu askerlik yaşını 27'den 25'e düşüren yasayı imzalamıştı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephedeki başarısızlıklarının ardından Kiev'in Batılı ortakları, yeterli sayıda asker olmadan Batı tarafından sağlanan silahların Ukrayna'ya faydası olmayacağını öne sürerek personel sıkıntısı sorununu seferberliği genişleterek çözme konusunda ısrar etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/abdli-gazeteci-abdnin-kievden-zorunlu-askerlik-yasinin-dusurulmesini-talep-etmesi-igrenc-1084365604.html

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