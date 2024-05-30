https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/abdli-gazeteci-abdnin-kievden-zorunlu-askerlik-yasinin-dusurulmesini-talep-etmesi-igrenc-1084365604.html

ABD’li gazeteci: ABD'nin Kiev'den zorunlu askerlik yaşının düşürülmesini talep etmesi 'iğrenç'

ABD’li gazeteci: ABD'nin Kiev'den zorunlu askerlik yaşının düşürülmesini talep etmesi 'iğrenç'

Sputnik Türkiye

ABD’li gazeteci Greenwald, ABD'nin Kiev'den zorunlu askerlik yaşının düşürülmesini talep etmesini iğrenç olarak değerlendirdi. 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T21:23+0300

2024-05-30T21:23+0300

2024-05-30T21:23+0300

ukrayna krizi

glenn greenwald

lindsey graham

abd

washington

ukrayna

kiev

seferberlik

ukrayna silahlı kuvvetleri

batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082787602_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_0848a028324fed766bcb75a8935056cb.jpg

ABD’li gazeteci Glenn Greenwald, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından yapılan ‘Ukrayna'da zorunlu askerlik yaşının düşürülmesi' çağrısını iğrenç olarak nitelendirdi.Gazeteci, “Washington'daki insanların, Batı'nın kendisini aşağılanmış ve yenilgiye uğramış hissetmemesi için gençleri savaşta ölüme göndermesi kesinlikle iğrenç" ifadesini kullandı.Greenwald, Senatör Graham'ı Ukrayna'daki durumu anlamamakla suçlayarak, Ukrayna ihtilafının sürmesini savunduğu için bu çağrısını özellikle ‘rezilce’ bulduğunu vurguladı.Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa 18 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti. Eş zamanlı olarak, askere alınabilecek kişilerin listesini genişleten bir dizi belge de kabul edilmişti. Seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesini öngören yasada 'seferberlikten terhis hükmü' çıkarılmıştı.Nisan ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, zorunlu askerlik yaşını 27'den 25'e düşüren yasayı imzalamıştı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephedeki başarısızlıklarının ardından Kiev'in Batılı ortakları, yeterli sayıda asker olmadan Batı tarafından sağlanan silahların Ukrayna'ya faydası olmayacağını öne sürerek personel sıkıntısı sorununu seferberliği genişleterek çözme konusunda ısrar etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ukraynada-yeni-yasal-duzenleme-seferberlikten-terhis-hukmu-yasadan-cikarildi-1082702530.html

washington

ukrayna

kiev

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

glenn greenwald, lindsey graham, abd, washington, ukrayna, kiev, seferberlik, ukrayna silahlı kuvvetleri, batı, zorunlu askerlik