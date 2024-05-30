https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/abdli-gazeteci-abdnin-kievden-zorunlu-askerlik-yasinin-dusurulmesini-talep-etmesi-igrenc-1084365604.html
ABD’li gazeteci: ABD'nin Kiev'den zorunlu askerlik yaşının düşürülmesini talep etmesi 'iğrenç'
ABD’li gazeteci: ABD'nin Kiev'den zorunlu askerlik yaşının düşürülmesini talep etmesi 'iğrenç'
Sputnik Türkiye
ABD’li gazeteci Greenwald, ABD'nin Kiev'den zorunlu askerlik yaşının düşürülmesini talep etmesini iğrenç olarak değerlendirdi. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T21:23+0300
2024-05-30T21:23+0300
2024-05-30T21:23+0300
ukrayna krizi
glenn greenwald
lindsey graham
abd
washington
ukrayna
kiev
seferberlik
ukrayna silahlı kuvvetleri
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082787602_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_0848a028324fed766bcb75a8935056cb.jpg
ABD’li gazeteci Glenn Greenwald, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından yapılan ‘Ukrayna'da zorunlu askerlik yaşının düşürülmesi' çağrısını iğrenç olarak nitelendirdi.Gazeteci, “Washington'daki insanların, Batı'nın kendisini aşağılanmış ve yenilgiye uğramış hissetmemesi için gençleri savaşta ölüme göndermesi kesinlikle iğrenç" ifadesini kullandı.Greenwald, Senatör Graham'ı Ukrayna'daki durumu anlamamakla suçlayarak, Ukrayna ihtilafının sürmesini savunduğu için bu çağrısını özellikle ‘rezilce’ bulduğunu vurguladı.Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa 18 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti. Eş zamanlı olarak, askere alınabilecek kişilerin listesini genişleten bir dizi belge de kabul edilmişti. Seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesini öngören yasada 'seferberlikten terhis hükmü' çıkarılmıştı.Nisan ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, zorunlu askerlik yaşını 27'den 25'e düşüren yasayı imzalamıştı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephedeki başarısızlıklarının ardından Kiev'in Batılı ortakları, yeterli sayıda asker olmadan Batı tarafından sağlanan silahların Ukrayna'ya faydası olmayacağını öne sürerek personel sıkıntısı sorununu seferberliği genişleterek çözme konusunda ısrar etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ukraynada-yeni-yasal-duzenleme-seferberlikten-terhis-hukmu-yasadan-cikarildi-1082702530.html
washington
ukrayna
kiev
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/0f/1082787602_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_d846e47a19013cfa2fe92395d7d297c1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
glenn greenwald, lindsey graham, abd, washington, ukrayna, kiev, seferberlik, ukrayna silahlı kuvvetleri, batı, zorunlu askerlik
glenn greenwald, lindsey graham, abd, washington, ukrayna, kiev, seferberlik, ukrayna silahlı kuvvetleri, batı, zorunlu askerlik
ABD’li gazeteci: ABD'nin Kiev'den zorunlu askerlik yaşının düşürülmesini talep etmesi 'iğrenç'
ABD’li gazeteci Greenwald, ABD'nin Kiev'den zorunlu askerlik yaşının düşürülmesini talep etmesini iğrenç olarak değerlendirdi.
ABD’li gazeteci Glenn Greenwald, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından yapılan ‘Ukrayna'da zorunlu askerlik yaşının düşürülmesi' çağrısını iğrenç olarak nitelendirdi.
Gazeteci, “Washington'daki insanların, Batı'nın kendisini aşağılanmış ve yenilgiye uğramış hissetmemesi için gençleri savaşta ölüme göndermesi kesinlikle iğrenç" ifadesini kullandı.
Greenwald, Senatör Graham'ı Ukrayna'daki durumu anlamamakla suçlayarak, Ukrayna ihtilafının sürmesini savunduğu için bu çağrısını özellikle ‘rezilce’ bulduğunu vurguladı.
Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa 18 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti. Eş zamanlı olarak, askere alınabilecek kişilerin listesini genişleten bir dizi belge de kabul edilmişti. Seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesini öngören yasada 'seferberlikten terhis hükmü' çıkarılmıştı.
Nisan ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, zorunlu askerlik yaşını 27'den 25'e düşüren yasayı imzalamıştı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephedeki başarısızlıklarının ardından Kiev'in Batılı ortakları, yeterli sayıda asker olmadan Batı tarafından sağlanan silahların Ukrayna'ya faydası olmayacağını öne sürerek personel sıkıntısı sorununu seferberliği genişleterek çözme konusunda ısrar etmişti.