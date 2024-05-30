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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/abdli-gazeteci-abdnin-kievden-zorunlu-askerlik-yasinin-dusurulmesini-talep-etmesi-igrenc-1084365604.html
ABD’li gazeteci: ABD'nin Kiev'den zorunlu askerlik yaşının düşürülmesini talep etmesi 'iğrenç'
ABD’li gazeteci: ABD'nin Kiev'den zorunlu askerlik yaşının düşürülmesini talep etmesi 'iğrenç'
Sputnik Türkiye
ABD’li gazeteci Greenwald, ABD'nin Kiev'den zorunlu askerlik yaşının düşürülmesini talep etmesini iğrenç olarak değerlendirdi. 30.05.2024, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
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abd
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ukrayna
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batı
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ABD’li gazeteci Glenn Greenwald, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından yapılan ‘Ukrayna'da zorunlu askerlik yaşının düşürülmesi' çağrısını iğrenç olarak nitelendirdi.Gazeteci, “Washington'daki insanların, Batı'nın kendisini aşağılanmış ve yenilgiye uğramış hissetmemesi için gençleri savaşta ölüme göndermesi kesinlikle iğrenç" ifadesini kullandı.Greenwald, Senatör Graham'ı Ukrayna'daki durumu anlamamakla suçlayarak, Ukrayna ihtilafının sürmesini savunduğu için bu çağrısını özellikle ‘rezilce’ bulduğunu vurguladı.Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa 18 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti. Eş zamanlı olarak, askere alınabilecek kişilerin listesini genişleten bir dizi belge de kabul edilmişti. Seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesini öngören yasada 'seferberlikten terhis hükmü' çıkarılmıştı.Nisan ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, zorunlu askerlik yaşını 27'den 25'e düşüren yasayı imzalamıştı.Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephedeki başarısızlıklarının ardından Kiev'in Batılı ortakları, yeterli sayıda asker olmadan Batı tarafından sağlanan silahların Ukrayna'ya faydası olmayacağını öne sürerek personel sıkıntısı sorununu seferberliği genişleterek çözme konusunda ısrar etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240412/ukraynada-yeni-yasal-duzenleme-seferberlikten-terhis-hukmu-yasadan-cikarildi-1082702530.html
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glenn greenwald, lindsey graham, abd, washington, ukrayna, kiev, seferberlik, ukrayna silahlı kuvvetleri, batı, zorunlu askerlik
glenn greenwald, lindsey graham, abd, washington, ukrayna, kiev, seferberlik, ukrayna silahlı kuvvetleri, batı, zorunlu askerlik

ABD’li gazeteci: ABD'nin Kiev'den zorunlu askerlik yaşının düşürülmesini talep etmesi 'iğrenç'

21:23 30.05.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu: interaktif haritada son gelişmeler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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ABD’li gazeteci Greenwald, ABD'nin Kiev'den zorunlu askerlik yaşının düşürülmesini talep etmesini iğrenç olarak değerlendirdi.
ABD’li gazeteci Glenn Greenwald, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından yapılan ‘Ukrayna'da zorunlu askerlik yaşının düşürülmesi' çağrısını iğrenç olarak nitelendirdi.
Gazeteci, “Washington'daki insanların, Batı'nın kendisini aşağılanmış ve yenilgiye uğramış hissetmemesi için gençleri savaşta ölüme göndermesi kesinlikle iğrenç" ifadesini kullandı.
Greenwald, Senatör Graham'ı Ukrayna'daki durumu anlamamakla suçlayarak, Ukrayna ihtilafının sürmesini savunduğu için bu çağrısını özellikle ‘rezilce’ bulduğunu vurguladı.
Ukrayna'da seferberliğin güçlendirilmesine ilişkin yasa 18 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti. Eş zamanlı olarak, askere alınabilecek kişilerin listesini genişleten bir dizi belge de kabul edilmişti. Seferberlik, askerlik kaydı ve askerlik hizmetiyle ilgili bazı konuların iyileştirilmesini öngören yasada 'seferberlikten terhis hükmü' çıkarılmıştı.
Nisan ayında Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, zorunlu askerlik yaşını 27'den 25'e düşüren yasayı imzalamıştı.
Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephedeki başarısızlıklarının ardından Kiev'in Batılı ortakları, yeterli sayıda asker olmadan Batı tarafından sağlanan silahların Ukrayna'ya faydası olmayacağını öne sürerek personel sıkıntısı sorununu seferberliği genişleterek çözme konusunda ısrar etmişti.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2024
Ukrayna krizi
Ukrayna'da yeni yasal düzenleme: Seferberlikten terhis hükmü yasadan çıkarıldı
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