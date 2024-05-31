https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/abd-basini-ukrayna-sayili-saat-ve-gun-icinde-abd-silahlariyla-rusyayi-vurmaya-baslayabilir-1084391496.html

ABD basını: Ukrayna, sayılı saat veya gün içinde ABD silahlarıyla Rusya'yı vurmaya başlayabilir

ABD basını: Ukrayna, sayılı saat veya gün içinde ABD silahlarıyla Rusya'yı vurmaya başlayabilir

Sputnik Türkiye

New York Times (NYT) gazetesi, Ukrayna ordusunun ABD'den aldığı silahlarla Rus topraklarına sayılı saat veya gün içinde saldırmaya başlayabileceğiğini yazdı. 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T16:44+0300

2024-05-31T16:44+0300

2024-05-31T16:45+0300

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NYT'ye konuşan ABD'li bürokratlar, Ukrayna ordusunun ABD silahlarıyla düzenleyeceği ilk karşı saldırıların birkaç saat veya gün içinde başlamasını beklediklerini ifade etti.Beyaz Saray'ın Kiev rejiminin ABD silahlarıyla Rus topraklarına saldırmasına izin verilmesi yönündeki kararının 30 Mayıs'ta yürürlüğe girdiğini kaydeden kaynaklar, Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de Kiev makamlarına bu konuda izin verdiğini söyledi.ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın Ukrayna'nın Rusya topraklarından Harkov Bölgesi'ni tehdit eden hedefleri vurması için Amerikan silahlarını kullanmasına izin verdiğini, ancak ATACMS operasyonel-taktik füzeleri ve diğer uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin yasağı kaldırmadığını söylemişti.Kaynak, “Başkan geçtiğimiz günlerde ekibine, Ukrayna'ya saldıran veya saldırı hazırlığında olan Rus güçlerine yanıt verebilmesi için Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde ABD tarafından sağlanan silahları karşı batarya amacıyla kullanmasına olanak sağlaması talimatını verdi” demişti.Putin'den Stoltenberg'in çağrısına yanıt gelmiştiBatı yapımı silahlarla Rusya’ya saldırı düzenlenmesine izin verilmesi çağrısı yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Putin, uzun menzilli hassas silahların uzay istihbarat verileri olmadan kullanılamadığını vurgulamıştı.Putin, “Eğer o (Stoltenberg) Rusya topraklarını uzun menzilli hassas silahlarla vurma olasılığından bahsediyorsa, benim gibi sivil olmasına rağmen askeri ve siyasi bir örgütün (NATO) başındaki bir kişi olarak uzun menzilli hassas silahların uzay keşif ekipmanı olmadan kullanılamayacağını bilmelidir” demişti.Rusya: NATO ülkeleri çatışmalara doğrudan müdahil oluyorRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/biden-ukrayna-ordusunun-harkovu-tehdit-eden-rusyadaki-hedefleri-vurmasina-izin-verdi-1084370046.html

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