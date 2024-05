https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/biden-kieve-gonderilen-silahlarla-rusyaya-saldiri-izni-verebilir-1084352007.html

Biden, Kiev’e gönderilen silahlarla Rusya'ya saldırı izni verebilir

Biden, Kiev’e gönderilen silahlarla Rusya'ya saldırı izni verebilir

Sputnik Türkiye

Washington'dan Ukrayna ordusunun Amerikan silahlarıyla Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırı yasağını kaldırmasını isteyen AB ve NATO'nun artan... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T15:38+0300

2024-05-30T15:38+0300

2024-05-30T15:43+0300

ukrayna krizi

abd

ukrayna

rusya

kiev

washington dc

moskova

füze

füze saldırısı

ukrayna ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0b/1081575885_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_7bb80063b9ca9c38a73521a0cda6eb5d.jpg

The New York Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Kiev'in tedarik edilen ABD silahlarını, Rus topraklarının derinliklerine planladığı saldırılarda kullanmasına izin vermeye giderek yaklaştığı, Beyaz Saray’ın daha önceki tutumunu gözden geçirmesinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.Ukrayna'nın yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanmasına izin verdiği bilinen ABD’nin, bu füzelerin diğer Rus topraklarına gerçekleştirilen saldırılarda kulanılmasını yasaklaması, Rus ordusunun cephedeki başarısına farklı şekilde karşılık vermek isteyen Beyaz Saray’ı harekete geçirdi.ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner liderliğindeki bir grup Kongre üyesi, Savunma Bakanı Lloyd Austin’e, Ukrayna'ya ABD yapımı füzelerle Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı düzenlemesine izin verme çağrısında bulunmuştu.Beyaz Saray’ın, getirdiği kısıtlamalarla Ukrayna ordusunun “elini kolunu bağladığını” savunan Kongre üyelerinin, Biden yönetimine baskı yaptığı, aynı zamanda Kiev’in de izin için Beyaz Saray’ın kapısını çalmaya devam ettiği belirtilmişti.Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in de bu izinle ilgili kulislerde lobi faaliyeti yürüttüğü dikkat çekerken, Beyaz Saray’dan bu iznin çıkabileceği sinyalini veren The New York Times, “Başkan Biden, Ukrayna'daki savaşta en önemli kararlarından biri olabilecek, ‘ABD silahlarıyla Rusya topraklarına saldırı yasağını’ kaldırmaya giderek yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.Gazetenin muhataplarına göre Beyaz Saray, risk temelli değişiklikler için mevcut politikaların resmi ve hızlandırılmış bir şekilde yeniden değerlendirilmesine çoktan başladı.Makalede, Biden’ın ulusal güvenlik yardımcılarının, savaştaki ivmenin Rusya'ya doğru kaydığını bilerek Başkan'a resmi bir tavsiyede bulunmak için ‘çok hareketli bir süreç’ yürüttüklerine vurgu yapılırken, “Eğer saldırılara izin çıkarsa, Kiev, yine de Washington'dan hedeflerin seçimi ve ABD silahlarının tam olarak nasıl kullanılabileceği ile ilgili ‘ciddi kısıtlamalar’ ile karşı karşıya kalacaktır” ifadeleri kullanıldı.Rusya: NATO ülkeleri çatışmalara doğrudan müdahil oluyorRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/kremlin-nato-rusyayla-savasa-devam-etme-niyetinde-1084351898.html

abd

ukrayna

rusya

kiev

washington dc

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, rusya, kiev, washington dc, moskova, füze, füze saldırısı, ukrayna ordusu, beyaz saray, joe biden, the new york times (nyt)