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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/biden-kieve-gonderilen-silahlarla-rusyaya-saldiri-izni-verebilir-1084352007.html
Biden, Kiev’e gönderilen silahlarla Rusya'ya saldırı izni verebilir
Biden, Kiev’e gönderilen silahlarla Rusya'ya saldırı izni verebilir
Sputnik Türkiye
Washington'dan Ukrayna ordusunun Amerikan silahlarıyla Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırı yasağını kaldırmasını isteyen AB ve NATO'nun artan... 30.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-30T15:38+0300
2024-05-30T15:43+0300
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füze saldırısı
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The New York Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Kiev'in tedarik edilen ABD silahlarını, Rus topraklarının derinliklerine planladığı saldırılarda kullanmasına izin vermeye giderek yaklaştığı, Beyaz Saray’ın daha önceki tutumunu gözden geçirmesinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.Ukrayna'nın yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanmasına izin verdiği bilinen ABD’nin, bu füzelerin diğer Rus topraklarına gerçekleştirilen saldırılarda kulanılmasını yasaklaması, Rus ordusunun cephedeki başarısına farklı şekilde karşılık vermek isteyen Beyaz Saray’ı harekete geçirdi.ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner liderliğindeki bir grup Kongre üyesi, Savunma Bakanı Lloyd Austin’e, Ukrayna'ya ABD yapımı füzelerle Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı düzenlemesine izin verme çağrısında bulunmuştu.Beyaz Saray’ın, getirdiği kısıtlamalarla Ukrayna ordusunun “elini kolunu bağladığını” savunan Kongre üyelerinin, Biden yönetimine baskı yaptığı, aynı zamanda Kiev’in de izin için Beyaz Saray’ın kapısını çalmaya devam ettiği belirtilmişti.Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in de bu izinle ilgili kulislerde lobi faaliyeti yürüttüğü dikkat çekerken, Beyaz Saray’dan bu iznin çıkabileceği sinyalini veren The New York Times, “Başkan Biden, Ukrayna'daki savaşta en önemli kararlarından biri olabilecek, ‘ABD silahlarıyla Rusya topraklarına saldırı yasağını’ kaldırmaya giderek yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.Gazetenin muhataplarına göre Beyaz Saray, risk temelli değişiklikler için mevcut politikaların resmi ve hızlandırılmış bir şekilde yeniden değerlendirilmesine çoktan başladı.Makalede, Biden’ın ulusal güvenlik yardımcılarının, savaştaki ivmenin Rusya'ya doğru kaydığını bilerek Başkan'a resmi bir tavsiyede bulunmak için ‘çok hareketli bir süreç’ yürüttüklerine vurgu yapılırken, “Eğer saldırılara izin çıkarsa, Kiev, yine de Washington'dan hedeflerin seçimi ve ABD silahlarının tam olarak nasıl kullanılabileceği ile ilgili ‘ciddi kısıtlamalar’ ile karşı karşıya kalacaktır” ifadeleri kullanıldı.Rusya: NATO ülkeleri çatışmalara doğrudan müdahil oluyorRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.
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abd, ukrayna, rusya, kiev, washington dc, moskova, füze, füze saldırısı, ukrayna ordusu, beyaz saray, joe biden, the new york times (nyt)
abd, ukrayna, rusya, kiev, washington dc, moskova, füze, füze saldırısı, ukrayna ordusu, beyaz saray, joe biden, the new york times (nyt)

Biden, Kiev’e gönderilen silahlarla Rusya'ya saldırı izni verebilir

15:38 30.05.2024 (güncellendi: 15:43 30.05.2024)
© AP Photo / Brynn AndersonABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2024
© AP Photo / Brynn Anderson
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Washington'dan Ukrayna ordusunun Amerikan silahlarıyla Rusya topraklarının derinliklerine yönelik saldırı yasağını kaldırmasını isteyen AB ve NATO'nun artan baskısıyla karşı karşıya kalan Joe Biden’ın, bu yasağı kaldırmaya giderek daha yakın olduğu vurgulandı.
The New York Times'ın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden’ın, Kiev'in tedarik edilen ABD silahlarını, Rus topraklarının derinliklerine planladığı saldırılarda kullanmasına izin vermeye giderek yaklaştığı, Beyaz Saray’ın daha önceki tutumunu gözden geçirmesinin kaçınılmaz olduğu belirtildi.
Ukrayna'nın yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanmasına izin verdiği bilinen ABD’nin, bu füzelerin diğer Rus topraklarına gerçekleştirilen saldırılarda kulanılmasını yasaklaması, Rus ordusunun cephedeki başarısına farklı şekilde karşılık vermek isteyen Beyaz Saray’ı harekete geçirdi.
ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner liderliğindeki bir grup Kongre üyesi, Savunma Bakanı Lloyd Austin’e, Ukrayna'ya ABD yapımı füzelerle Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı düzenlemesine izin verme çağrısında bulunmuştu.
Beyaz Saray’ın, getirdiği kısıtlamalarla Ukrayna ordusunun “elini kolunu bağladığını” savunan Kongre üyelerinin, Biden yönetimine baskı yaptığı, aynı zamanda Kiev’in de izin için Beyaz Saray’ın kapısını çalmaya devam ettiği belirtilmişti.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in de bu izinle ilgili kulislerde lobi faaliyeti yürüttüğü dikkat çekerken, Beyaz Saray’dan bu iznin çıkabileceği sinyalini veren The New York Times, “Başkan Biden, Ukrayna'daki savaşta en önemli kararlarından biri olabilecek, ‘ABD silahlarıyla Rusya topraklarına saldırı yasağını’ kaldırmaya giderek yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.
Gazetenin muhataplarına göre Beyaz Saray, risk temelli değişiklikler için mevcut politikaların resmi ve hızlandırılmış bir şekilde yeniden değerlendirilmesine çoktan başladı.
Makalede, Biden’ın ulusal güvenlik yardımcılarının, savaştaki ivmenin Rusya'ya doğru kaydığını bilerek Başkan'a resmi bir tavsiyede bulunmak için ‘çok hareketli bir süreç’ yürüttüklerine vurgu yapılırken, “Eğer saldırılara izin çıkarsa, Kiev, yine de Washington'dan hedeflerin seçimi ve ABD silahlarının tam olarak nasıl kullanılabileceği ile ilgili ‘ciddi kısıtlamalar’ ile karşı karşıya kalacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Rusya: NATO ülkeleri çatışmalara doğrudan müdahil oluyor

Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.
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Kremlin: NATO, Rusya'yla savaşa devam etme niyetinde
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