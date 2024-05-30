https://anlatilaninotesi.com.tr/20240530/kremlin-nato-rusyayla-savasa-devam-etme-niyetinde-1084351898.html

Kremlin: NATO, Rusya'yla savaşa devam etme niyetinde

Kremlin: NATO, Rusya'yla savaşa devam etme niyetinde

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD ve diğer NATO ülkelerinin Rusya'yla savaşı sürdürme niyetinde olduklarını ve bunun söz konusu ülkelerin çıkarlarına büyük darbe... 30.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-30T15:21+0300

2024-05-30T15:21+0300

2024-05-30T15:21+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerle sohbeti sırasında, NATO ülkelerinin Batı yapımı silahlarla Rus topraklarını vurma konusundaki açıklamalarla gerilimi tırmandırdığına dikkat çekti.İttifak'ın Rusya'yla savaşa devam etme niyetinde olduğunun görüldüğünü kaydeden Peskov, "Elbette tüm bunlar, kaçınılmaz olarak birtakım sonuçları beraberinde getirecek. En nihayetinde bu durum, gerilimi tırmandırma yolunu seçen ülkelerin çıkarlarına büyük darbe vuracak" dedi.ABD öncülüğündeki NATO'nun bilinçli bir şekilde gerilimi yeni seviyeye çıkardığını ve Ukrayna'yı bu anlamsız savaşı sürdürmeye teşvik ettiğini belirten Peskov, Batılı ülkelerin yaklaşımlarındaki negatif eğilimin devam ettiğinin görüldüğünü ifade etti.'Macaristan'ın bağımsızlığı AB'nin hoşuna gitmiyor'Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ulusal çıkarlara çok önem verdiğini kaydeden Peskov, AB'nin bundan hoşnut olmadığını ve bundan dolayı Orban'a eşi görülmemiş bir baskı uygulandığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/peskov-ukraynada-anayasa-ve-kanunlar-defalarca-tecavuze-ugradi-1084312086.html

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