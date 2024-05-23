https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/harkov-telasi-blinken-rusya-topraklarinin-abd-yapimi-silahlarla-vurulmasi-icin-lobi-yapiyor-1084140852.html

Harkov telaşı: 'Blinken, Rusya topraklarının ABD yapımı silahlarla vurulması için lobi yapıyor'

Harkov telaşı: 'Blinken, Rusya topraklarının ABD yapımı silahlarla vurulması için lobi yapıyor'

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Kiev'in Rusya topraklarını ABD yapımı silahlarla vurmasına izin verilmesi konusunda lobi faaliyetleri yürüttüğü, bu... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T17:23+0300

2024-05-23T17:23+0300

2024-05-23T17:24+0300

ukrayna krizi

rusya

harkov

askeri operasyon

taarruz

ukrayna

vladimir zelenskiy

abd

antony blinken

saldırı

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New York Times (NYT) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya topraklarını Batı yapımı silahlarla vurma talebini son dönemde sıkça dile getirmesinin arkasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken var.NYT'ye konuşan kaynaklar, Rus ordusunun Harkov'a yönelik taarruzunu güçlendirmesi karşısında Blinken'in Kiev'e uygulanan 'saldırı yasağının' kaldırılması için lobi yürütmeye başladığını kaydetti. Ukrayna'nın yeni Rus bölgeleri dışındaki Rusya topraklarını vurmasını engelleyen yasağın kaldırılması konusunda Blinken'ın ısrarcı olduğunu anlatan kaynaklar, "Bu hususla ilgili teklif düzenlenme aşamasında ve henüz Başkan Joe Biden'a sunulmadı. Ancak Rusya'nın Harkov Bölgesi'ndeki taarruzunun oluşturduğu baskı ışığında konu aktif bir şekilde ön planda tutuluyor" dedi.Askeri strateji konusunda Washington'la birlikte hareket eden İngiltere'nin Storm Shadow füzelerinin Rusya topraklarına saldırmak için kullanılmasına izin verdiğini anımsatan NYT, eski ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın da söz konusu yasağın kaldırılmasını destekleyen isimler arasında olduğunu aktardı.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu konuda bazı istisnalar yapılabileceği yönündeki açıklamalarına da dikkat çeken NYT, bu açıklamaların Washington'un olası değişikliğe hazırlık yaptığının göstergesi olabileceğini ekledi.ABD basınına yansıyan haberlere göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov Bölgesi’ndeki ilerleyişi karşısında Kiev, ABD silahlarıyla Rusya’yı vurma izni almak için Beyaz Saray'a baskı yaparken, Washington ise buna karşı çıkıyor.Daha önce İngiltere Savunma Bakanlığı Başkanı Grant Shapps, Londra'nın Kırım Yarımadası’nı Ukrayna'nın bir parçası olarak gördüğü için Kiev'e İngiltere tarafından sağlanan silahlarla Kırım'ı vurma izni verdiğini itiraf etmişti.New York Times gazetesinin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre Pentagon da, Ukrayna'nın yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanabileceğini kabul etmişti.Rusya: NATO ülkeleri çatışmalara doğrudan müdahil oluyorRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/rusyayi-vurmak-icin-batidan-izin-isteyen-zelenskiye-kremlin-yanit-1084055640.html

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rusya, harkov, askeri operasyon, taarruz, ukrayna, vladimir zelenskiy, abd, antony blinken, saldırı