Rekabet Kurumu'ndan beyaz et sektörüne 1.2 milyar TL para cezası

Rekabet Kurumu'ndan beyaz et sektörüne 1.2 milyar TL para cezası

Beyaz ve kırmızı et piyasalarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, rekabete aykırı uygulamaları tespit edilen firmalara 4054 sayılı kanuna göre idari... 29.05.2024

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada, beyaz et piyasasında faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak dört ayrı soruşturma açıldığı ifade edildi. Soruşturmalardan en kapsamlısı, rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu’nun (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla 10 firma hakkında yürütülen soruşturma oldu. Ayrıca bir firma hakkında nihai satış noktalarının yeniden satış fiyatını tespit ettiği iddiasına yönelik de soruşturma yürütüldü. Soruşturma devam ederken, bazı firmalar uzlaşma başvurusunda bulundu. Uzlaşma sürecinin sonunda ihlali kabul edilen 4 üreticiye 1.2 milyar TL idari para cezası uygulandı.

