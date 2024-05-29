https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/rekabet-kurumundan-beyaz-et-sektorune-12-milyar-tl-para-cezasi-1084324483.html
Rekabet Kurumu'ndan beyaz et sektörüne 1.2 milyar TL para cezası
Rekabet Kurumu'ndan beyaz et sektörüne 1.2 milyar TL para cezası
Sputnik Türkiye
Beyaz ve kırmızı et piyasalarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, rekabete aykırı uygulamaları tespit edilen firmalara 4054 sayılı kanuna göre idari... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T20:50+0300
2024-05-29T20:50+0300
2024-05-29T20:50+0300
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Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada, beyaz et piyasasında faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak dört ayrı soruşturma açıldığı ifade edildi. Soruşturmalardan en kapsamlısı, rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu’nun (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla 10 firma hakkında yürütülen soruşturma oldu. Ayrıca bir firma hakkında nihai satış noktalarının yeniden satış fiyatını tespit ettiği iddiasına yönelik de soruşturma yürütüldü. Soruşturma devam ederken, bazı firmalar uzlaşma başvurusunda bulundu. Uzlaşma sürecinin sonunda ihlali kabul edilen 4 üreticiye 1.2 milyar TL idari para cezası uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/tavuk-ihracatina-yasak-yolda-1083186864.html
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beyaz, beyaz et, et, et, et, kırmızı et, rekabet, rekabet kurulu, rekabet kurumu
Rekabet Kurumu'ndan beyaz et sektörüne 1.2 milyar TL para cezası
Beyaz ve kırmızı et piyasalarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, rekabete aykırı uygulamaları tespit edilen firmalara 4054 sayılı kanuna göre idari para cezası uygulandı.
Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamada, beyaz et piyasasında faaliyet gösteren firmalara yönelik olarak dört ayrı soruşturma açıldığı ifade edildi.
Soruşturmalardan en kapsamlısı, rekabete hassas bilgi değişimi yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu’nun (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla 10 firma hakkında yürütülen soruşturma oldu. Ayrıca bir firma hakkında nihai satış noktalarının yeniden satış fiyatını tespit ettiği iddiasına yönelik de soruşturma yürütüldü.
Soruşturma devam ederken, bazı firmalar uzlaşma başvurusunda bulundu.
Uzlaşma sürecinin sonunda ihlali kabul edilen 4 üreticiye 1.2 milyar TL idari para cezası uygulandı.