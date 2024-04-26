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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/tavuk-ihracatina-yasak-yolda-1083186864.html
Tavuk ihracatına yasak yolda
Tavuk ihracatına yasak yolda
Sputnik Türkiye
Son zamanlarda artan beyaz et fiyatları nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İhracatın yasaklanmasına ilişkin çalışma başlatıldı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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Tavuk etinde son 5 ayda yaşanan artış Ticaret Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.Fiyat artışına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatıldı.İhracat yasağı getirilerek iç piyasaya arzın artırılması planlanıyor.Düzenlemeye son şeklinin verilmesi için çalışmalar sürüyor.Sektör temsilcileri ise, kırmızı et ücretini karşılayamayanların beyaz ete yöneldiğini bunun da son zamanlardaki fiyat artışına etkisi olduğunu belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240307/ankarada-kirmizi-et-fiyatlari-ramazan-boyunca-sabitlendi-1081470103.html
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tavuk, ticaret bakanlığı, ihracat, fahiş fiyat, son dakika
tavuk, ticaret bakanlığı, ihracat, fahiş fiyat, son dakika

Tavuk ihracatına yasak yolda

15:33 26.04.2024
© İHA / AHMET MELİH ŞENSÖZTürkiye’den İran’a beyaz et ihracatı artınca, beyaz et çeşitlerinden olan tavuk göğsünün fiyatı yüzde 30 zamlandı.
Türkiye’den İran’a beyaz et ihracatı artınca, beyaz et çeşitlerinden olan tavuk göğsünün fiyatı yüzde 30 zamlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© İHA / AHMET MELİH ŞENSÖZ
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Son zamanlarda artan beyaz et fiyatları nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İhracatın yasaklanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Tavuk etinde son 5 ayda yaşanan artış Ticaret Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.
Fiyat artışına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatıldı.
İhracat yasağı getirilerek iç piyasaya arzın artırılması planlanıyor.
Düzenlemeye son şeklinin verilmesi için çalışmalar sürüyor.
Sektör temsilcileri ise, kırmızı et ücretini karşılayamayanların beyaz ete yöneldiğini bunun da son zamanlardaki fiyat artışına etkisi olduğunu belirtiliyor.
kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
EKONOMİ
Ankara'da kırmızı et fiyatları ramazan boyunca sabitlendi
7 Mart, 10:10
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