https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/tavuk-ihracatina-yasak-yolda-1083186864.html
Tavuk ihracatına yasak yolda
Tavuk ihracatına yasak yolda
Sputnik Türkiye
Son zamanlarda artan beyaz et fiyatları nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İhracatın yasaklanmasına ilişkin çalışma başlatıldı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T15:33+0300
2024-04-26T15:33+0300
2024-04-26T15:33+0300
türkiye
tavuk
ticaret bakanlığı
ihracat
fahiş fiyat
son dakika
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Tavuk etinde son 5 ayda yaşanan artış Ticaret Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.Fiyat artışına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatıldı.İhracat yasağı getirilerek iç piyasaya arzın artırılması planlanıyor.Düzenlemeye son şeklinin verilmesi için çalışmalar sürüyor.Sektör temsilcileri ise, kırmızı et ücretini karşılayamayanların beyaz ete yöneldiğini bunun da son zamanlardaki fiyat artışına etkisi olduğunu belirtiliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240307/ankarada-kirmizi-et-fiyatlari-ramazan-boyunca-sabitlendi-1081470103.html
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tavuk, ticaret bakanlığı, ihracat, fahiş fiyat, son dakika
tavuk, ticaret bakanlığı, ihracat, fahiş fiyat, son dakika
Tavuk ihracatına yasak yolda
Son zamanlarda artan beyaz et fiyatları nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İhracatın yasaklanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.
Tavuk etinde son 5 ayda yaşanan artış Ticaret Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.
Fiyat artışına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatıldı.
İhracat yasağı getirilerek iç piyasaya arzın artırılması planlanıyor.
Düzenlemeye son şeklinin verilmesi için çalışmalar sürüyor.
Sektör temsilcileri ise, kırmızı et ücretini karşılayamayanların beyaz ete yöneldiğini bunun da son zamanlardaki fiyat artışına etkisi olduğunu belirtiliyor.