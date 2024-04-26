https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/tavuk-ihracatina-yasak-yolda-1083186864.html

Tavuk ihracatına yasak yolda

Tavuk ihracatına yasak yolda

Sputnik Türkiye

Son zamanlarda artan beyaz et fiyatları nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İhracatın yasaklanmasına ilişkin çalışma başlatıldı. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T15:33+0300

2024-04-26T15:33+0300

2024-04-26T15:33+0300

türkiye

tavuk

ticaret bakanlığı

ihracat

fahiş fiyat

son dakika

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Tavuk etinde son 5 ayda yaşanan artış Ticaret Bakanlığı'nı da harekete geçirdi.Fiyat artışına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatıldı.İhracat yasağı getirilerek iç piyasaya arzın artırılması planlanıyor.Düzenlemeye son şeklinin verilmesi için çalışmalar sürüyor.Sektör temsilcileri ise, kırmızı et ücretini karşılayamayanların beyaz ete yöneldiğini bunun da son zamanlardaki fiyat artışına etkisi olduğunu belirtiliyor.

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tavuk, ticaret bakanlığı, ihracat, fahiş fiyat, son dakika