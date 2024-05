https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/panatinaikos-kocu-ataman-turkiyeyi-temsil-eden-tek-turk-benim-1084198104.html

Panatinaikos koçu Ataman: Türkiye'yi temsil eden tek Türk benim

Panatinaikos koçu Ataman: Türkiye'yi temsil eden tek Türk benim

Sputnik Türkiye

Panatinaikos koçu Ergin Ataman, rakibi Real Madrid'in koçuyla beraber düzenledikleri basın toplantısında, Fenerbahçe Beko elendikten sonra, Turkish Airlines... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T16:29+0300

2024-05-25T16:29+0300

2024-05-25T16:29+0300

spor

ergin ataman

türkiye a milli basketbol takımı

basketbol

türkiye basketbol federasyonu (tbf)

avrupa basketbol şampiyonası

euro league

galatasaray

okan buruk

şampiyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/1d/1060503149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fdae0b7ffbd7057e3b43d7780d6d8dec.jpg

Dün akşam Berlin'de oynanan Turkish Airlines Euro League Final Four ilk maçında Fenerbahçe Beko'yu 73-57 mağlup ederek finale kalan Panatinaikos'un koçu Ergin Ataman, finaldeki rakibi Real Madrid koçu Chus Mateo ile birlikte basın toplantısına çıktı. 'Türkiye'yi temsil eden tek Türk benim' Final Four maçlarının oynandığı oynandığı Berlin'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko elendikten sonra EuroLeague Final Four'un Türkiye'yi temsil eden tek Türk'ün kendisi olduğunu söyledi. Yarınki son şampiyonluk maçında Galatasaray'a ve antrenör Okan Buruk'a da başarılar dileyen Ataman şu ifadelere yer verdi:Savunma maç kazandırdı Panatinaikos Başantrenörü Ataman, Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili olarak da harika bir savunma yaparak maçı kazandıklarına söyledi. Ataman "51-50’den sonra çok iyi bir savunma yaptık. Savunma gerçekten harikaydı ve iyi savunma yaparsanız her maçı kazanırsınız. Bir maçımız daha var. Buraya kupa kazanmak için geldik, Fenerbahçe ile maça çıkmak için değil" ifadelerini kullandı.Fenerbahçelilerle atışmıştı Galatasaraylı kimliğiyle tanınan Ergin Ataman, sık sık Fenerbahçe taraftarlarıyla gerginlikler yaşayıyor. Bu gelenek Berlin'de de bozulmadı. Çarşamba akşamı takımı Panatinaikosla birlikte Berlin'e gelen Ataman, otelinin önünde rakibi Fenerbahçe Beko lehine tezahürat yapan Fenerbahçeli taraftarla atışmış, otelin önünde ve içerisinde gerginlikler yaşanmıştı. Sakinleştirilemeyen Ataman, burada 'güvenlik görevlileri nerede' diye dakikalarca bağırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/alanyaspor-antalyasporu-tffye-sikayet-etti-stadimiza-15-milyon-lira-zarar-verildi-1084195557.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ergin ataman, türkiye a milli basketbol takımı, basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf), avrupa basketbol şampiyonası, euro league, galatasaray, okan buruk, şampiyon, türk