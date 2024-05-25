Panatinaikos koçu Ataman: Türkiye'yi temsil eden tek Türk benim

Birçok Türk taraftar, özellikle Fenerbahçeli taraftarlar tabii ki kendi takımlarını desteklediler. Siz gazeteciler Türk takımı olduğu için Fenerbahçe için daha büyük bir beklentiniz vardı. Ama sonuçta burada, finaldeki tek Türk ben olacağım, Türkiye'yi temsilen. Türkiye'de dün veya tüm sezon olsun beni destekleyen birçok Türk taraftarın olduğunu, böylesine büyük bir başarının, bir Türk spor adamının oluşturduğu başarının Türk gençleri için nasıl bir örnek olduğunu bilen yüz binlerce kişi var. Dünden beri bir çok Galatasaraylı tarftardan tebrik mesajlar aldım. Yarın oynayacakları şampiyonluk maçı için taraftarı ve kongre üyesi olduğum Galatasaray'a ve Okan Buruk'a başarılar dilerim.