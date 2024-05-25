https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/alanyaspor-antalyasporu-tffye-sikayet-etti-stadimiza-15-milyon-lira-zarar-verildi-1084195557.html

Alanyaspor, Antalyaspor'u TFF'ye şikayet etti: 'Stadımıza 1,5 milyon lira zarar verildi'

Alanyaspor, Antalyaspor'u TFF'ye şikayet etti: 'Stadımıza 1,5 milyon lira zarar verildi'

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından Antalyaspor taraftarlarının bulunduğu tribündeki hasar sebebiyle Alanyaspor... 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T15:03+0300

2024-05-25T15:03+0300

2024-05-25T15:03+0300

spor

tff merkez hakem kurulu

türkiye futbol federasyonu (tff)

alanyaspor

antalyaspor

futbol

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Süper Lig’in 38. haftasında oynanan ve 1-1 berabere sona eren Alanyaspor-Antalyaspor karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Oba Stadyumu'nda oluşan hasarla ilgili Alanyaspor'dan açıklama geldi. Stadyumdaki hasarın görüntü ve fotoğraflarının da paylaşıldığı açıklamada Antalyasporlu taraftarların, kendilerine ayrılan tribünlerdeki koltuklara, turnike girişine, tuvaletlerdeki fayanslara, asma tavanlara, aynalara, musluklara, pisuvarlara ve lavabolara zarar verdiği, yapılan inceleme sonucu yaklaşık 1,5 milyon TL’lik hasar tespit edildiği belirtilerek Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tutanak tanzim edildiği bildirildi.

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Sputnik Türkiye

tff merkez hakem kurulu, türkiye futbol federasyonu (tff), alanyaspor, antalyaspor, futbol