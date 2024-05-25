https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/alanyaspor-antalyasporu-tffye-sikayet-etti-stadimiza-15-milyon-lira-zarar-verildi-1084195557.html
Alanyaspor, Antalyaspor'u TFF'ye şikayet etti: 'Stadımıza 1,5 milyon lira zarar verildi'
Alanyaspor, Antalyaspor'u TFF'ye şikayet etti: 'Stadımıza 1,5 milyon lira zarar verildi'
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından Antalyaspor taraftarlarının bulunduğu tribündeki hasar sebebiyle Alanyaspor... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T15:03+0300
2024-05-25T15:03+0300
2024-05-25T15:03+0300
spor
tff merkez hakem kurulu
türkiye futbol federasyonu (tff)
alanyaspor
antalyaspor
futbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/19/1084195401_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_f6c5814fc022eff671144a296c05ce29.jpg
Süper Lig’in 38. haftasında oynanan ve 1-1 berabere sona eren Alanyaspor-Antalyaspor karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Oba Stadyumu'nda oluşan hasarla ilgili Alanyaspor'dan açıklama geldi. Stadyumdaki hasarın görüntü ve fotoğraflarının da paylaşıldığı açıklamada Antalyasporlu taraftarların, kendilerine ayrılan tribünlerdeki koltuklara, turnike girişine, tuvaletlerdeki fayanslara, asma tavanlara, aynalara, musluklara, pisuvarlara ve lavabolara zarar verdiği, yapılan inceleme sonucu yaklaşık 1,5 milyon TL’lik hasar tespit edildiği belirtilerek Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tutanak tanzim edildiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/galatasarayda-baskan-adayi-suheyl-batum-isim-vermeden-ali-koca-tepki-gosterdi-1084195102.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/19/1084195401_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_311e894bb48dc1180b9cf9e297cbb2ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tff merkez hakem kurulu, türkiye futbol federasyonu (tff), alanyaspor, antalyaspor, futbol
tff merkez hakem kurulu, türkiye futbol federasyonu (tff), alanyaspor, antalyaspor, futbol
Alanyaspor, Antalyaspor'u TFF'ye şikayet etti: 'Stadımıza 1,5 milyon lira zarar verildi'
Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Alanyaspor-Antalyaspor maçının ardından Antalyaspor taraftarlarının bulunduğu tribündeki hasar sebebiyle Alanyaspor tarafından Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tutanak tanzim edildi. Zararın yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu bildirildi
Süper Lig’in 38. haftasında oynanan ve 1-1 berabere sona eren Alanyaspor-Antalyaspor karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Oba Stadyumu'nda oluşan hasarla ilgili Alanyaspor'dan açıklama geldi.
Stadyumdaki hasarın görüntü ve fotoğraflarının da paylaşıldığı açıklamada Antalyasporlu taraftarların, kendilerine ayrılan tribünlerdeki koltuklara, turnike girişine, tuvaletlerdeki fayanslara, asma tavanlara, aynalara, musluklara, pisuvarlara ve lavabolara zarar verdiği, yapılan inceleme sonucu yaklaşık 1,5 milyon TL’lik hasar tespit edildiği belirtilerek Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) tutanak tanzim edildiği bildirildi.