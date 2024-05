https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/mhp-genel-baskani-bahceliden-sokak-hayvanlari-aciklamasi-sinirsiz-sevgi-bir-seye-yaramiyor-1084200233.html

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den sokak hayvanları açıklaması: 'Sınırsız sevgi bir şeye yaramıyor'

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den sokak hayvanları açıklaması: 'Sınırsız sevgi bir şeye yaramıyor'

Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenen Ülkü Ocakları Eğitim Programı'nda gazetecilerle sohbet ederek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 25.05.2024

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görevi olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız" dedi.Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeyle ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Zannediyorum Meclis'te veyahut da hükümet nezdinde konu ele alınacak. Belediyeler üzerinde belki tasarruflar sağlanacak. Buna da bir son verilecek herhalde, çünkü çok tehlikeli boyutlara ulaştı" diye konuştu.Düzenlemede 'uyutulma' bulunduğunun belirtilmesi üzerine Bahçeli, "Konunun önerilen şeklini tam bilmiyorum. Kim ne maksatla öneriyor. Uyutunca nasıl uyutulacak, ne kadar uyutulacak, kim uyutacak? Bunları bilen yok. Ama dün hayvanların sevgisi üzerinde aşırı derecede yorum yapanlar şimdi sokak hayvanlarından şikayet eder konuma gelmişlerdir. Demek ki hudutsuz, sınırsız sevgi bir şeye yaramıyor" dedi.Düzenlemeyle ilgili başka bir soru üzerine Bahçeli, incelediği bir konu olmadığını belirterek, "Televizyonlardaki tartışmaları dinliyoruz. İkiye bölünmüş vaziyetteler. İşte en çok ağırlık kazanan şey, köpekleri uyutma konusu. Köpekler, Türkiye'nin neresine giderseniz gidiniz öğlen sıcaklığında mutlaka uyurlar ve herkes görür onu. Ama bu uyutma nedir, kim yapacak, sınırı ne kadar, kadar kaç saat uyutacaklar? Bunlar tabii belirsiz" değerlendirmesinde bulundu.Bir gazetecinin, "Köpeğin gözüne bakarsanız uyutulmasına içiniz kıyamaz" yönündeki ifadelerinin belirtilmesi üzerine Bahçeli, "Tartışma çok farklı boyutlara götürüyor. Türkiye'de ve dünyada çok şeyler oluyor. Çok insan açlık sınırının altında, işsiz, kimsesiz. Birçok olaylarla karşı karşıya. İnsanları sevmekten uzak kalanların hayvanları sevmeye yönelmeleri acaba insanları sevmekteki güçlükten mi kaynaklanıyor, onu da bilmek lazım. Benim alanıma girmiyor" ifadesini kullandı.Bahçeli, "Sizin bir hayvanınız oldu mu?" sorusuna, "Yok" yanıtını verdi.'Cevaptan kaçma veya DEM'den korkma işaretidir'Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımızın değil de başkalarının yönettiğini iddia eden Özgür Bey ve yönetimine soruyorum, mertçe cevap vermelerini bekliyorum" açıklamasının hatırlatılması üzerine Bahçeli, "O sorudan kaçmanın ifadesi. Bizim sorularımıza cevap vereceği yerde başka türlü konulara çekmesi cevaptan kaçma veya DEM'den korkma işaretidir" dedi.Bahçeli, TSK ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifinde, emekli komutanların medyaya açıklama yapmadan önce ilgili komutanlıklara bilgi vermesi şartıyla ilgili soruya, şu yanıtı verdi:'Türkiye'nin bildiğini İran'dan öğrenecek değiliz'İran helikopterini Akıncı İHA'nın tespit etmesiyle ilgili, 'yerli ve milli' olmadığı, İran'ın "Akıncı bulmadı, biz bulduk" dediği ve "İran doğru, Türkiye yanlış söylüyor" iddia ve tartışmalarının sorulması üzerine Bahçeli şunları söyledi:Bahçeli, başka bir soruya karşılık, olması gereken seçimlerin tamamlandığına dikkati çekerek, "Sonuçları herkes kendi siyasi anlayışı, parti faaliyeti, çalışma üslubu, propaganda gücüyle değerlendirmesi gerekirken, hükümeti yıpratmaya yönelik bir seçim tartışmasıyla itibarsızlaştırma ve meşrutiyetsizleştirme çabaları demokrasi için doğru bir yaklaşım değil. Demokrasi de gittikçe itibarsızlaşıyor, beceriksizleşiyor, insanların milli iradeye olan saygısızlığı artırıyor. Buradan kurtulmak lazım" değerlendirmesinde bulundu.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki mitingiyle ilgili soruya, "O Mansur Yavaş'ın bileceği iş. Yavaş yavaş ilerliyor" yanıtını verdi.Daha önce MHP'nin Beypazarı Belediye Başkanı sonrasında ise MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğunu anımsatan Bahçeli, "Şimdi bir yerlerde. Beypazarı'na gitmek yerine, Pınarbaşı'na gidiyorsa sık kullanılan tabir var, 'siyasi' diyorlar. Yani bir şey olduğu zaman 'siyasi'. Siyaseten gitmiş. Her tarafa gidebilir" diye konuştu.Pınarbaşı'na, 2 Haziran'da seçim yenilenmeden önce ya da sonrasında bir programı olup olmadığı sorusu üzerine Bahçeli, bir çalışma grubu oluşturulduğunu ve her cumartesi, pazar orada çalışmaların devam ettiğini söyledi.Bahçeli, "2 Haziran'a da çok az bir zaman kaldı. Gitmek gerekirse biz de gideriz" dedi.'Ülkü Ocakları Türkiye için var olması gereken bir kuruluştur'MHP Genel Başkanı Bahçeli, program kapsamındaki konuşmasının anımsatılarak, "Düzenli bir saldırı mı var Ülkü Ocakları'na?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:Bir tartışma boyutuna girmek istemediğini ama o dönemleri yaşayarak geldiklerini ifade eden Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:Bahçeli, asgari ücretle ilgili sorular üzerine "Asgari ücretle muhatap olan insanların refah seviyesini yükseltmek, bu ülkede yaşayan her insanın asli görevi olması lazım. Onun için buna benzer teklifler geldiği zaman biz gerekli katkıları sağlarız" dedi.

