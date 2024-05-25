https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/bahceli-zayif-animizi-kollayanlar-husrana-ugrayacak-1084191247.html
MHP lideri Bahçeli: Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
MHP lideri Bahçeli: Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
Sputnik Türkiye
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarına yönelik eğitim programında konuşan MHP lideri Bahçeli, "Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi ile... 25.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-25T11:25+0300
2024-05-25T11:25+0300
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milliyetçi hareket partisi (mhp)
ülkü ocakları
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarına yönelik eğitim programı öncesinde basın toplantısı düzenliyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;'Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/ermenistan-basbakani-pasinyanin-helikopteri-acil-inis-yapti-1084190711.html
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zayıflık, devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ülkü ocakları, ülkü ocakları
zayıflık, devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp), ülkü ocakları, ülkü ocakları
MHP lideri Bahçeli: Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak
11:25 25.05.2024 (güncellendi: 11:55 25.05.2024)
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarına yönelik eğitim programında konuşan MHP lideri Bahçeli, "Ülkü Ocakları ve Milliyetçi Hareket Partisi ile ilgili estirilen isnat ve ithamların hepsi ayağımızın altındadır. Buldukları leşin etrafında dolaşan akbabalar gibi zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğramaya mahkum olacaktır" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarına yönelik eğitim programı öncesinde basın toplantısı düzenliyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;
"Türk gençliği istikbal beyannamemizdir. Milliyetçi ülkücü gençlik ise ölü toprağı silkeleyip atan serdengeçti yüreğidir. Birlik bütünlüğünüzü zaafa uğratmayınız. Ülkü Ocakları'nda yetişmiş birisi olarak elbette her şeyin tanığıyım. Ülkü Ocaklar Türk milletinin aşılamayacak hisarı, teslim alınamayacak kahramanlık timsalidir. Ülkü Ocaklarından ziyade Türklük ve Türk milleti yer almaktadır. İç ve dış mihrakları her mevzide karşılayan, alayının uykularının kaçıran Ülkü Ocaklarıdır."
'Zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak'
"Birlik ve bütünlüğünüzü zaafa uğratmayınız. Ülkü Ocakları kurulduktan bu yana pek çok haksız ithama maruz kaldı. Ülkü Ocakları'ndan yetişmiş birisi olarak elbette her şeyin farkındayım. Ülkü Ocakları, Türk milletinin yıkılamayacak kale duvarıdır. Bu tarihi misyondan huzursuz olanların hepsi Türk düşmanlığının küresinde toplanmıştır. Buldukları leşin etrafında dolaşan akbabalar gibi zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğramaya mahkum olacaktır. Milliyetçi ülkücü hareket cumhur ittifakı ile birlikte Türk milletinin müşerref ümitlerini omuzlarında taşımaktadır. Eğer varlığınızdan birileri ürküyorsa, baskı altına alınmak isteniyorsanız biliniz ki yolunuz doğrudur. Ülkü Ocakları kurulduğu günden bu yana pek çok haksızlığa maruz kaldı. Ülkü Ocaklarından yetişmiş biri olarak elbette her şeyin tanığıyım. Ülkü Ocakları, Türk milletinin yıkılamayacak kale duvarıdır. Türk milletinin aşılamayacak hisarıdır. Karanlık hedefin odağında Türklük ve Türk milleti yer almaktadır. Binlerce ülkücü şehidimiz, binlerce ülkücü gazimiz boşuna mücadele vermediler. Hiç yılmadık, hiç de yolumuzdan dönmedik. Çünkü haklıydık, Hakk'ın izindeydik. Gelişmeler karşısında ölçüsüz ve öfkeli olmaya gerek yoktur. Sabırla millete hizmet, yegane hedefimizdir.