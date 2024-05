https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/aziz-yildirim-ali-kocu-elestirdi-donemimde-fenerbahce-3-yilda-bir-sampiyon-oldu-1084187229.html

Aziz Yıldırım, Ali Koç'u eleştirdi: 'Dönemimde Fenerbahçe 3 yılda bir şampiyon oldu'

Aziz Yıldırım, Ali Koç’u eleştirdi: ‘Dönemimde Fenerbahçe 3 yılda bir şampiyon oldu’

Fenerbahçe eski başkanı ve aynı zamanda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, Edirne'de Fenerbahçelilerle bir araya geldiği programda üyelerden ve taraftarlardan... 25.05.2024

Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, "Şampiyon olamazsan, başarı getiremezsen tabanda o zaman artık kayma başlar. O kayma çocuklarda başladığı zaman ileride alttan tabandan insanlar gelmez. Bu tehlikeyi görüyorum onun için geldim aday oldum" dedi.Yıldırım, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki programına Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret ederek başladı.Ardından Ticaret Sanayi Odasında kongre üyeleri ile biraraya gelen Yıldırım, Fenerbahçe Kulübünün her kademesinde görev yaptığını söyledi. 1990 yılında Fenerbahçe'de futbol şubesi sorumluluğu yaptığını bildiren Yıldırım, "Tanju'nun transferinde rol aldım. Başka işlerde yaptık o tarihlerde. şeklinde konuştu.Başkanlığı döneminde çok büyük işler yaptığını ifade eden Yıldırım, Ali Koç'u eleştirdi.Döneminde Fenerbahçe'nin 3 yılda bir şampiyon olduğunu belirten Yıldırım, Fenerbahçe'nin başarısının önemli olduğunu dile getirerek Fenerbahçe'ye hizmet etmek istediğinin altını çizdi.Taraftarları mutlu etmenin tek yolunun şampiyonluk olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:'Vagon giderse bir daha toparlayamazlar'Aziz Yıldırım, Edirne'de de bir restoranda kongre üyeleriyle bir araya geldi.THY Euroleague Final Four maçında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos maçını kongre üyeleriyle izleyen Yıldırım, Fenerbahçe'nin yenilmesine üzülmediğini, önemli olanın Final Four'da her yıl oynamak olduğunu söyledi.Yıldırım, takımın güzel oynadığını belirterek sporcuları tebrik etti.Fenerbahçe'nin şampiyon olması için bütün rahatını bozarak aday olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:'Bütün rahatımı bozdum ve aday oldum'Fenerbahçe eski başkanı ve aynı zamanda başkan adayı Aziz Yıldırım, “Bugün çok yoruldum. Çocuklar için, Fenerbahçe'nin şampiyon olması için bütün rahatımı bozdum ve aday oldum. Ama şunu gördüm Fenerbahçe rayda giderken vagon başka yere gidiyor. Vagonun gitmesiyle bir daha toparlayamayız. Bakın üç sene kalırlarsa üç sene sonra bir daha orayı bırakmazlar. Onlar devam ederler. Ben sizlere geldim anlattım. Fenerbahçe altın takım. Bu altın takımı genişletmemiz lazım. Kulübümüzü STK olarak güçlü hale getirelim. Siyasetin hepsi biz olmadan hareket etmesin. Ana amacım oydu. Ama maalesef başaramadık. Ama 60 binin üzerinde 70’e yakın üye var diyorlar. Ama isterim ki bu hepsi halkın yani sizlerin üye olmasıyla sağlansın ama maalesef başka şeyler bulunuyor. Bu da bizi üzüyor. Ama şunu söylüyorum. Bu son dönemeç hepimizin çalışması ve bu işi başarmamız lazım. Ben bir dönem istiyorum. Bir dönemden fazla yapamam. Ama benden sonra üzücü olan şu. Bir aday çıkıyor. İkinci aday oluyor. Bu çok tehlikeli, zararlı. Siz aranızda yönetim yapın. Bir tane başkan seçin. Paradan korkmayın. Fenerbahçe’nin her zaman parası olur” dedi.Yıldırım, Fenerbahçe'nin şampiyon olması için başkanlık seçiminde kendisine destek istedi.

