https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/aziz-yildirim-fenerbahce-sampiyon-olursa-adayliktan-cekilecegim-1084106592.html

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun adaylıktan çekileyim

Aziz Yıldırım: Fenerbahçe şampiyon olsun adaylıktan çekileyim

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkan Adayı Yıldırım, sarı lacivertlilerin şampiyon olması halinde başkan adaylığından çekilebileceğini açıkladı. 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T18:04+0300

2024-05-22T18:04+0300

2024-05-22T18:33+0300

aziz yıldırım

fenerbahçe

başkan adayı

beşiktaş

jose mourinho

spor

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Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Hiç kimsenin kendisi kadar Fenerbahçeli olmadığını ifade eden Yıldırım, “Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekileyim kardeşim. Fenerbahçe mutlu olsun, benim mutluluğum önemli değil" cümlesini kaydetti.‘Beşiktaş’ın böyle bir gücü yok’Beşiktaş'ın ve Jose Mourinho ilgili çıkan haberlere ilişkin konuşan Yıldırım, "Beşiktaş, Jose Mourinho'ya 7 milyon euro veriyormuş. 5 de ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar. Yalan söylüyorlar! Beşiktaş'ın böyle bir gücü yok. Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Çok şey söylerim ayıp olur. Jose Mourinho ile yüz yüze 2 saat konuştuk. Rahmetle andığım Süleyman Seba'yla başkanlık yaptım, yanlış yapıyorlar. Ayıp olur" cümlelerini kaydetti.'2018'den beri kulüpte olumlu bir gelişme yok'Aziz Yıldırım, 2018'den itibaren kulüpte herhangi olumlu bir gelişme yaşanmadığını dile getiren ve yarım bıraktıkları planları devam ettireceklerini aktaran Yıldırım, "2018'den bu yana hiçbir şey yapılmadı, bir tane çivi bile çakmadılar. Boya badana bile yapılmadı. Herkes şikayet ediyor. 2018'de planlarımız neyse onları uygulayacağız. Biz 20 sene Galatasaray'a yenilmedik, yenerken de 4-0-6-0 gibi neticeler aldık. Galatasaray'a karşı bir üstünlüğümüz vardı, son dönemlerde bunu biraz kaybettik. İçerde yenildik 20 sene serimiz bitti. Bu maç gittik yendik ve çocuklar mutlu oldu. Okullarına formayla gittiler, gururla taşıdılar. Galatasaray'ı biz her zaman yeneriz, bizim takım güçlü bir takım" diye konuştu.Yeni haftada bir toplantı yapacağını ve vaatlerini detaylı şekilde anlatacağını aktaran Yıldırım, açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Aziz Yıldırım, 1959 öncesi şampiyonluklar konusundaki bir soruya verdiği yanıtta, "Bizim şampiyonlukların zamanı belli mi belli. Notere gideceğiz bunları tasdik ettireceğiz. Sonra gerekirse federasyona göndereceğiz. Gerisini federasyon düşünsün" cümlelerini zikretti.Federasyon seçimlerinde işin içinde olmayı planladıklarını anlatan Yıldırım, "Federasyon seçiminde işin içinde olacağız. Beni bir başkan adayı aradı. Kendisine şu tavsiyede bulundum. Yapacağın yönetim kurulunda 3 büyüklerden 2-3 adam alma olmamalı. Değerli insanlar tarafsız davranabilecek insanları alın bu sorunları ortadan kaldırın dedim. Federasyon önce tarafsız olmalı, bunun oluşturulması lazım" şeklinde görüş belirtti.

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aziz yıldırım, fenerbahçe, başkan adayı, beşiktaş, jose mourinho