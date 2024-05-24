https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/yahudi-yerlesimciler-isgal-altindaki-bati-seriada-yeni-bir-kacak-yerlesim-birimi-kurdu-1084153888.html

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni bir 'kaçak yerleşim birimi' kurdu

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni bir 'kaçak yerleşim birimi' kurdu

Sputnik Türkiye

Bir grup Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da yeni bir "kaçak" yerleşim birimi kurduğu belirtildi. 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T06:48+0300

2024-05-24T06:48+0300

2024-05-24T06:48+0300

israil- filistin çatışması

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

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Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı haberde, yaklaşık 15 Yahudi yerleşimcinin, Eriha'nın kuzeyindeki El-Uca su kanalının 300 metre yakınına yeni bir kaçak yerleşim birimi kurduğu ifade edildi.Yerleşimcilerin, 2 hafta önce başka bir yerleşim birimi daha kurduğu kaydedilen haberde, bu kaçak yerleşimlerin, İsrail'deki sağcı hükümetin teşvik ettiği kolonyal planların bir parçası olduğu dile getirildi.Söz konusu yerleşimlerin, bölgedeki bedevi halkı sıkıştırmak ve onları doğal su kaynaklarından mahrum bırakarak göçe zorlamak amacıyla kurulduğu aktarıldı.İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarla Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere ait toprakları ele geçirebilmek amacıyla kaçak yerleşim, yol ve çit inşa ederek sömürgeci faaliyetlerini arttırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/meteorolojiden-istanbul-ve-bircok-ile-son-dakika-saganak-uyarisi-cok-kuvvetli-geliyor-1084153401.html

gazze

gazze şeridi

israil

filistin

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gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu