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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/yahudi-yerlesimciler-isgal-altindaki-bati-seriada-yeni-bir-kacak-yerlesim-birimi-kurdu-1084153888.html
Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni bir 'kaçak yerleşim birimi' kurdu
Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni bir 'kaçak yerleşim birimi' kurdu
Sputnik Türkiye
Bir grup Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da yeni bir "kaçak" yerleşim birimi kurduğu belirtildi. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T06:48+0300
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Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı haberde, yaklaşık 15 Yahudi yerleşimcinin, Eriha'nın kuzeyindeki El-Uca su kanalının 300 metre yakınına yeni bir kaçak yerleşim birimi kurduğu ifade edildi.Yerleşimcilerin, 2 hafta önce başka bir yerleşim birimi daha kurduğu kaydedilen haberde, bu kaçak yerleşimlerin, İsrail'deki sağcı hükümetin teşvik ettiği kolonyal planların bir parçası olduğu dile getirildi.Söz konusu yerleşimlerin, bölgedeki bedevi halkı sıkıştırmak ve onları doğal su kaynaklarından mahrum bırakarak göçe zorlamak amacıyla kurulduğu aktarıldı.İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarla Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere ait toprakları ele geçirebilmek amacıyla kaçak yerleşim, yol ve çit inşa ederek sömürgeci faaliyetlerini arttırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/meteorolojiden-istanbul-ve-bircok-ile-son-dakika-saganak-uyarisi-cok-kuvvetli-geliyor-1084153401.html
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gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria’da yeni bir 'kaçak yerleşim birimi' kurdu

06:48 24.05.2024
© AA / Abed Rahim KhatibHan Yunus
Han Yunus - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AA / Abed Rahim Khatib
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Bir grup Yahudi yerleşimcinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da yeni bir "kaçak" yerleşim birimi kurduğu belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı haberde, yaklaşık 15 Yahudi yerleşimcinin, Eriha'nın kuzeyindeki El-Uca su kanalının 300 metre yakınına yeni bir kaçak yerleşim birimi kurduğu ifade edildi.
Yerleşimcilerin, 2 hafta önce başka bir yerleşim birimi daha kurduğu kaydedilen haberde, bu kaçak yerleşimlerin, İsrail'deki sağcı hükümetin teşvik ettiği kolonyal planların bir parçası olduğu dile getirildi.
Söz konusu yerleşimlerin, bölgedeki bedevi halkı sıkıştırmak ve onları doğal su kaynaklarından mahrum bırakarak göçe zorlamak amacıyla kurulduğu aktarıldı.
İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarla Yahudi yerleşimciler de Filistinlilere ait toprakları ele geçirebilmek amacıyla kaçak yerleşim, yol ve çit inşa ederek sömürgeci faaliyetlerini arttırdı.
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