https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/meteorolojiden-istanbul-ve-bircok-ile-son-dakika-saganak-uyarisi-cok-kuvvetli-geliyor-1084153401.html

Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile son dakika sağanak uyarısı: 'Çok kuvvetli geliyor'

Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile son dakika sağanak uyarısı: 'Çok kuvvetli geliyor'

Sputnik Türkiye

hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi. Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece altına düşmesi... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T06:39+0300

2024-05-24T06:39+0300

2024-05-24T06:41+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

hava durumu

istanbul hava durumu

izmir

ankara

bursa

denizli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083340782_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ababa81dd0c3f6388a674dc51f731a36.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Trakya, İç Ege, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin doğusu, (Konya ve Karaman haric) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Isparta, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve bu akşam saatlerinde Trakya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge'nin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısı'nın yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinin çok kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç keimleri ve Düzce ve Zonguldak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bayburt çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin araklık sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/taylandda-taksici-uyuyakalinca-musteri-direksiyona-gecti--1084153243.html

izmir

ankara

bursa

denizli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

24 mayıs hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu, fırtına uyarısı, lodos var mı, bu hafta hava nasıl olacak, bu hafta hava durumu, bursa hava durumu, çanakkale hava durumu, ankara sağanak, ankara yağmur yağacak mı, ankara yağmur yağmaya devam edecek mi, meteoroloji uyarı, eskişehir hava durumu, elazığ hava durumu