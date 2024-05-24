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Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile son dakika sağanak uyarısı: 'Çok kuvvetli geliyor'
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile son dakika sağanak uyarısı: 'Çok kuvvetli geliyor'
Sputnik Türkiye
hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi. Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece altına düşmesi... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Trakya, İç Ege, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege'nin doğusu, (Konya ve Karaman haric) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Isparta, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.MARMARAParçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve bu akşam saatlerinde Trakya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EGEParçalı, yer yer çok bulutlu, bölge'nin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısı'nın yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinin çok kuvvetli olması bekleniyor.İÇ ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.BATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç keimleri ve Düzce ve Zonguldak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, bölge geneli'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bayburt çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin araklık sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile son dakika sağanak uyarısı: 'Çok kuvvetli geliyor'

06:39 24.05.2024 (güncellendi: 06:41 24.05.2024)
© AA / İsmail AslandağAnkara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Ankara'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AA / İsmail Aslandağ
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hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji'den sağanak uyarısı geldi. Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece altına düşmesi beklenirken cuma günü yağış görülecek. Ayrıca İstanbul'da da Anadolu Yakası'nın doğu ilçelerinde sağanak yağış bekleniyor. Peki bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağmaya devam edecek mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ve Trakya, İç Ege, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin batısı, Zonguldak ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Ege'nin doğusu, (Konya ve Karaman haric) İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Isparta, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ve bu akşam saatlerinde Trakya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 16°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 16°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Anadolu Yakası'nın doğu ilçeleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 15°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge'nin iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ilk saatlerinde yerel kuvvetli olması tahmin ediliyor.
DENİZLİ 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu,
MUĞLA 12°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Isparta, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısı'nın yerel kuvvetli, Hatay çevrelerinin çok kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 20°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 21°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BURDUR 11°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 19°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA 14°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
ESKİŞEHİR 11°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
KONYA 14°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS 11°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç keimleri ve Düzce ve Zonguldak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU 10°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
DÜZCE 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN 13°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatleriden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatleriden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 15°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatleriden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Bayburt çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 6°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatleriden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor
MALATYA 13°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin araklık sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 16°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 17°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 19°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Tayland'da taksici uyuyakalınca müşteri direksiyona geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
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