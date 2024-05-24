https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rusyanin-iki-bolgesinde-ukraynanin-3-atacms-fuzesi-ve-iki-ihasi-engellendi-1084154221.html

Rusya’nın iki bölgesinde Ukrayna’nın 3 ATACMS füzesi ve iki İHA’sı engellendi

Rusya’nın iki bölgesinde Ukrayna’nın 3 ATACMS füzesi ve iki İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece Kırım’da Ukrayna ordusuna ait 3 ATACMS taktik füzesini, Belgorod bölgesinde iki insansız hava aracını (İHA) ve... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T07:24+0300

2024-05-24T07:24+0300

2024-05-24T07:43+0300

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kırım

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karadeniz

hava savunma

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin ABD yapımı ATACMS taktik füzelerini ve uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Kırım’da 3 adet ATACMS taktik füzesini ve Belgorod bölgesinde iki İHA imha ettiği kaydedildi.Açıklamada, “Karadeniz’de, Kırım Yarımadası yönünde ilerleyen ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız botlar tesit edildi. Karadeniz Filosu’na bağlı hava araçları üç insansız boyu imha etti” dendi.

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