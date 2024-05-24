https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/rusyanin-iki-bolgesinde-ukraynanin-3-atacms-fuzesi-ve-iki-ihasi-engellendi-1084154221.html
Rusya’nın iki bölgesinde Ukrayna’nın 3 ATACMS füzesi ve iki İHA’sı engellendi
Rusya’nın iki bölgesinde Ukrayna’nın 3 ATACMS füzesi ve iki İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece Kırım’da Ukrayna ordusuna ait 3 ATACMS taktik füzesini, Belgorod bölgesinde iki insansız hava aracını (İHA) ve... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T07:24+0300
2024-05-24T07:24+0300
2024-05-24T07:43+0300
ukrayna krizi
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kırım
belgorod
karadeniz
hava savunma
rus ordusu
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin ABD yapımı ATACMS taktik füzelerini ve uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.Görev başındaki hava savunma güçlerinin Kırım’da 3 adet ATACMS taktik füzesini ve Belgorod bölgesinde iki İHA imha ettiği kaydedildi.Açıklamada, “Karadeniz’de, Kırım Yarımadası yönünde ilerleyen ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız botlar tesit edildi. Karadeniz Filosu’na bağlı hava araçları üç insansız boyu imha etti” dendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/abd-basini-muzakereler-baslamazsa-ukraynanin-tamami-kaybedilecek-1084151902.html
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rusya, kırım, belgorod, karadeniz, hava savunma, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, atacms füzeleri
rusya, kırım, belgorod, karadeniz, hava savunma, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, atacms füzeleri
Rusya’nın iki bölgesinde Ukrayna’nın 3 ATACMS füzesi ve iki İHA’sı engellendi
07:24 24.05.2024 (güncellendi: 07:43 24.05.2024)
Rusya hava savunma güçlerinin geçen gece Kırım’da Ukrayna ordusuna ait 3 ATACMS taktik füzesini, Belgorod bölgesinde iki insansız hava aracını (İHA) ve Karadeniz’de Kırım yönünde ilerleyen 3 insansız botu imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Geçen gece boyunca, Kiev rejiminin ABD yapımı ATACMS taktik füzelerini ve uçak tipi insansız hava araçlarını kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesine yer verildi.
Görev başındaki hava savunma güçlerinin Kırım’da 3 adet ATACMS taktik füzesini ve Belgorod bölgesinde iki İHA imha ettiği kaydedildi.
Açıklamada, “Karadeniz’de, Kırım Yarımadası yönünde ilerleyen ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri’ne ait insansız botlar tesit edildi. Karadeniz Filosu’na bağlı hava araçları üç insansız boyu imha etti” dendi.