Rusya'dan büyük darbe: Ukrayna ordusu bir haftada 11 bin 205 asker kaybetti
© Fotoğraf : People's Militia of the Donetsk People's Republic/TelegramРоссийская военная техника в Авдеевке в ДНР
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat kapsamında yürütülen silahlı faaliyetler sonucunda bir haftada 11 bin 205 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekatın son bir haftasında yaşanan gelişmelere ilişkin bülten yayınladı.
Bakanlığın paylaştığı verilere göre son dönemde büyük bir kan kaybı yaşayan Ukrayna ordusu, son bir haftada 11 bin 205 askerini daha yitirdi.
67 Ukrayna askeri ise silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.
Bakanlığın paylaştığı verilere göre son dönemde büyük bir kan kaybı yaşayan Ukrayna ordusu, son bir haftada 11 bin 205 askerini daha yitirdi.
67 Ukrayna askeri ise silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.
'49 grup taarruzu düzenlendi'
Rusya Silahlı Kuvvetleri, bir haftalık süreçte Ukrayna'daki hedeflere yönelik 49 grup taarruzu düzenledi.
Ukrayna askeri altyapısının hedef alındığı taarruzlarda hava üssü, füze depolama noktaları, insansız hücumbot imalathaneleri ve paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları havaya uçuruldu.
Ukrayna askeri altyapısının hedef alındığı taarruzlarda hava üssü, füze depolama noktaları, insansız hücumbot imalathaneleri ve paralı askerlerin geçici konuşlanma noktaları havaya uçuruldu.
'Harkov Bölgesi'nde düşman hattının derinliklerine inmeye devam edildi'
'Sever' (Kuzey) askeri grubu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde düşmanın savunma hattının derinliklerine inmeye devam etti.
Bir hafta içinde Harkov Bölgesi'ndeki Staritsa, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Belogorovka, Kleşeyevka ve Andreyevka Rus ordusunun kontrolüne geçti.
Rus Hava Kuvvetleri ve hava savunma sistemleri, Ukrayna'ya ait 2 MiG-29 uçağı, 8 Fransa yapımı SCALP-EG seyir füzesi, 25 ABD yapımı ATACMS ve Toçka-U operasyonel tatik füzesi, 18 Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombası, 13 ABD yapımı HARM anti-radar füzesi, 91 ABD yapımı HIMARS ve Olha roketi, 1 Neptün gemisavar füzesi ile 356 İHA'yı imha etti.
Bir hafta içinde Harkov Bölgesi'ndeki Staritsa, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki (DHC) Belogorovka, Kleşeyevka ve Andreyevka Rus ordusunun kontrolüne geçti.
Rus Hava Kuvvetleri ve hava savunma sistemleri, Ukrayna'ya ait 2 MiG-29 uçağı, 8 Fransa yapımı SCALP-EG seyir füzesi, 25 ABD yapımı ATACMS ve Toçka-U operasyonel tatik füzesi, 18 Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombası, 13 ABD yapımı HARM anti-radar füzesi, 91 ABD yapımı HIMARS ve Olha roketi, 1 Neptün gemisavar füzesi ile 356 İHA'yı imha etti.