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Donetsk'in Andreyevka köyü Rus ordusunun kontrolüne geçti

Donetsk'in Andreyevka köyü Rus ordusunun kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat çerçevesinde taarruza devam Rus güçleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Andreyevka köyünde kontrolü... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T13:24+0300

2024-05-23T13:24+0300

2024-05-23T13:40+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, 'Yug' (Güney) askeri grubuna bağlı birliklerin DHC'nin Andreyevka köyünü ele geçirdiğini belirtti.Bakanlığın günlük brifingine göre cephenin ilerisindeki durumunu iyileştiren Rus güçleri, DHC'nin yerleşim birimlerinde bulunan Ukraynalı birliklere yoğun bombardıman düzenlediğini bildirdi.'Ukrayna ordusu yaklaşık 1750 kayıp verdi'Bakanlık, Ukrayna ordusunun son 24 saatte tüm cephelerde yaşanan çatışmalar sonucunda 1740 askerini kaybettiğini aktardı.'Harkov Bölgesi'nde düşman hattının derinliklerine inmeye edildi'Bakanlığın açıklamasına göre 'Sever' (Kuzey) askeri grubu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde düşmanın savunma hattının derinliklerine inmeye devam etti.Kiev rejimine bağlı güçlerin farklı cephelerde gerçekleştirdiği 11 saldırı girişimi başarıyla püskürtüldü.Son 24 saatte 53 İHA, 6 ABD yapımı ATACMS füzesi, 3 Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombası, 4 ABD yapımı HARM anti-radar füzesi ile toplam 47 ABD yapımı HIMARS, Çekya yapımı Vampire ve Olha roketi imha edildi.

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