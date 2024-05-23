Donetsk'in Andreyevka köyü Rus ordusunun kontrolüne geçti
13:24 23.05.2024 (güncellendi: 13:40 23.05.2024)
© Sputnik / Sergey Averin / Multimedya arşivine gidinВоеннослужащий ВС ДНР на территории разрушенного аэропорта Донецка
© Sputnik / Sergey Averin/
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Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekat çerçevesinde taarruza devam Rus güçleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne (DHC) bağlı Andreyevka köyünde kontrolü sağladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 'Yug' (Güney) askeri grubuna bağlı birliklerin DHC'nin Andreyevka köyünü ele geçirdiğini belirtti.
Bakanlığın günlük brifingine göre cephenin ilerisindeki durumunu iyileştiren Rus güçleri, DHC'nin yerleşim birimlerinde bulunan Ukraynalı birliklere yoğun bombardıman düzenlediğini bildirdi.
Bakanlığın günlük brifingine göre cephenin ilerisindeki durumunu iyileştiren Rus güçleri, DHC'nin yerleşim birimlerinde bulunan Ukraynalı birliklere yoğun bombardıman düzenlediğini bildirdi.
'Ukrayna ordusu yaklaşık 1750 kayıp verdi'
Bakanlık, Ukrayna ordusunun son 24 saatte tüm cephelerde yaşanan çatışmalar sonucunda 1740 askerini kaybettiğini aktardı.
'Harkov Bölgesi'nde düşman hattının derinliklerine inmeye edildi'
Bakanlığın açıklamasına göre 'Sever' (Kuzey) askeri grubu, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde düşmanın savunma hattının derinliklerine inmeye devam etti.
Kiev rejimine bağlı güçlerin farklı cephelerde gerçekleştirdiği 11 saldırı girişimi başarıyla püskürtüldü.
Son 24 saatte 53 İHA, 6 ABD yapımı ATACMS füzesi, 3 Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombası, 4 ABD yapımı HARM anti-radar füzesi ile toplam 47 ABD yapımı HIMARS, Çekya yapımı Vampire ve Olha roketi imha edildi.
Kiev rejimine bağlı güçlerin farklı cephelerde gerçekleştirdiği 11 saldırı girişimi başarıyla püskürtüldü.
Son 24 saatte 53 İHA, 6 ABD yapımı ATACMS füzesi, 3 Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombası, 4 ABD yapımı HARM anti-radar füzesi ile toplam 47 ABD yapımı HIMARS, Çekya yapımı Vampire ve Olha roketi imha edildi.