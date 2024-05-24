https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/mit-duyurdu-irakin-kuzeyine-yapilan-operasyonda-2-pkkkck-orgut-uyesi-etkisiz-hale-getirildi--1084171414.html
MİT duyurdu: Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonda 2 PKK/KCK örgüt üyesi etkisiz hale getirildi
MİT duyurdu: Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonda 2 PKK/KCK örgüt üyesi etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta TSK harekat bölgesine saldırı olduğu iddia edilen PKK/KCK'lı Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirdiğini... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T15:12+0300
2024-05-24T15:12+0300
2024-05-24T15:28+0300
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mit
MİT duyurdu: Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonda 2 PKK/KCK örgüt üyesi etkisiz hale getirildi
15:12 24.05.2024 (güncellendi: 15:28 24.05.2024)
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta TSK harekat bölgesine saldırı olduğu iddia edilen PKK/KCK'lı Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirdiğini duyurdu.