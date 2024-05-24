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Rusya: Amerikan ve İngiliz istihbaratı, Orta Asya'yı karıştırmak için teröristlerle çalışıyor
Rusya: Amerikan ve İngiliz istihbaratı, Orta Asya'yı karıştırmak için teröristlerle çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD ve İngiltere'deki istihbarat servislerinin Orta Asya ülkelerinde istikrarsızlık yaratmak için... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
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Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Güvenlik Kurumları ve Özel Servisler Başkanları Konseyi toplantısında konuşan SVR Direktörü Sergey Narışkin, ABD ve İngiltere'nin Orta Asya'yı karıştırma çabalarına dikkat çekti.SVR Direktörü, "ABD'nin birkaç yıl önce Afganistan'dan oldukça utanç verici bir şekilde kaçmasına rağmen, İngiliz ve Amerikan istihbarat servisleri, yalnızca Afganistan'da değil, aynı zamanda Orta Asya'nın komşu devletlerinde ve genel olarak Avrasya'da durumu istikrarsızlaştırmak için yeraltı terörist gruplarıyla çalışmaktan hala vazgeçmiyor" dedi."Sözde İslami aşırıcılığın kökeninde Anglo-Saksonlar yani İngiliz istihbarat servisleri olduğu iyi biliniyor. Özellikle de, MI-6, Müslüman Kardeşler oluşumunu siyasi mücadelelerinde terörist yöntemler kullanmaya yönlendirdi" diye devam eden Narışkin, El Kaide ve IŞİD gibi iğrenç terörist yapıların da Amerikan ve İngiliz istihbarat servislerinin eseri olduğunu, söz konusu servislerin hala daha bu tür terör örgütlerini kullandığını vurguladı.Terörün pençesindeki Suriye'nin bunun aleni bir kanıtı olduğunu belirten Rus yetkili, "Suriye bu konuda en net örnek olsa da, tek örnek olmaktan uzak. Belki de Afganistan bundan en çok etkilenen ülkedir" dedi.'Liberal elitler Fico'yu ortadan kaldırmak istedi'Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik silahlı saldırıya değinen Narışkin, saldırının liberal elitlerin sevmediği bir siyasetçiyi ortadan kaldırma girişimi olduğunu vurguladı.Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen saldırının arkasında bulunanların planlarının kapsadığı coğrafyanın BDT topraklarının çok daha ötesine uzandığını söyleyen SVR Direktörü, "Liberal elitlerin haz etmediği ve ülkesinin, halkının ulusal çıkarlarını savunmak için sesini yükseltmeye cesaret eden Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu ortadan kaldırmaya yönelik son girişim neydi? Sadece terörist, aşırılıkçı ve benzeri tehditleri tespit etmeye, önlemeye ve bastırmaya yönelik ortak çabalar ve kararlı eylemlerle düşmanı durdurabileceğimize ve devletlerimizin güvenliğini sağlayabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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rusya, abd, ingiliz, ingiltere, istihbarat, rusya dış istihbarat servisi (svr), istihbarat servisi, orta asya, suriye, afganistan

Rusya: Amerikan ve İngiliz istihbaratı, Orta Asya'yı karıştırmak için teröristlerle çalışıyor

14:57 24.05.2024 (güncellendi: 14:58 24.05.2024)
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, ABD ve İngiltere'deki istihbarat servislerinin Orta Asya ülkelerinde istikrarsızlık yaratmak için terör örgütleriyle çalıştığını söyledi.
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Ülkeleri Güvenlik Kurumları ve Özel Servisler Başkanları Konseyi toplantısında konuşan SVR Direktörü Sergey Narışkin, ABD ve İngiltere'nin Orta Asya'yı karıştırma çabalarına dikkat çekti.

SVR Direktörü, "ABD'nin birkaç yıl önce Afganistan'dan oldukça utanç verici bir şekilde kaçmasına rağmen, İngiliz ve Amerikan istihbarat servisleri, yalnızca Afganistan'da değil, aynı zamanda Orta Asya'nın komşu devletlerinde ve genel olarak Avrasya'da durumu istikrarsızlaştırmak için yeraltı terörist gruplarıyla çalışmaktan hala vazgeçmiyor" dedi.

"Sözde İslami aşırıcılığın kökeninde Anglo-Saksonlar yani İngiliz istihbarat servisleri olduğu iyi biliniyor. Özellikle de, MI-6, Müslüman Kardeşler oluşumunu siyasi mücadelelerinde terörist yöntemler kullanmaya yönlendirdi" diye devam eden Narışkin, El Kaide ve IŞİD gibi iğrenç terörist yapıların da Amerikan ve İngiliz istihbarat servislerinin eseri olduğunu, söz konusu servislerin hala daha bu tür terör örgütlerini kullandığını vurguladı.

Terörün pençesindeki Suriye'nin bunun aleni bir kanıtı olduğunu belirten Rus yetkili, "Suriye bu konuda en net örnek olsa da, tek örnek olmaktan uzak. Belki de Afganistan bundan en çok etkilenen ülkedir" dedi.

'Liberal elitler Fico'yu ortadan kaldırmak istedi'

Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik silahlı saldırıya değinen Narışkin, saldırının liberal elitlerin sevmediği bir siyasetçiyi ortadan kaldırma girişimi olduğunu vurguladı.

Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen saldırının arkasında bulunanların planlarının kapsadığı coğrafyanın BDT topraklarının çok daha ötesine uzandığını söyleyen SVR Direktörü, "Liberal elitlerin haz etmediği ve ülkesinin, halkının ulusal çıkarlarını savunmak için sesini yükseltmeye cesaret eden Slovakya Başbakanı Robert Fico'yu ortadan kaldırmaya yönelik son girişim neydi? Sadece terörist, aşırılıkçı ve benzeri tehditleri tespit etmeye, önlemeye ve bastırmaya yönelik ortak çabalar ve kararlı eylemlerle düşmanı durdurabileceğimize ve devletlerimizin güvenliğini sağlayabileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.
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