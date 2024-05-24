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Emekli askerler için ekran düzenlemesi: Kanallarda yorum yapma, izne bağlanıyor
Emekli askerler için ekran düzenlemesi: Kanallarda yorum yapma, izne bağlanıyor
Sputnik Türkiye
TSK’dan ayrılan veya emekli olan askerlerin basın ve yayın mecralarında açıklama yapmaları izne bağlanıyor. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T10:07+0300
2024-05-24T10:07+0300
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asker
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televizyon
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Güler, Meclis'te yaptığı açıklamada, 60 maddeden oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.Emekli askere ekran yasağıTeklifte emekli komutanların televizyon kanallarında yorum yapmasına ilişkin bir düzenleme olup olmadığına yönelik bir soruya Güler, "Teklifimizde var. TSK'da kendi iç işleyişi ve hiyerarşik disiplin içinde bu tür programlar öncesinde ilgili komutanlığa bilgi verilmesi hususunda bir düzenleme yer alıyor. Bilgi verilmesi hususu burada düzenleniyor. İzin ve diğer yaptırımlarla ilgili herhangi bir düzenleme yok." yanıtını verdi.TSK, belli bir disiplin içerisinde bir çok bölgede ve ülkede faaliyetleri ve programları olduğunu kaydeden Güler, emekli komutanların hangi konuda demeç verileceğini ilgili komutanlığa bilgi verilmesinin amaçlandığını söyledi.Emekli bir komutanın bilgi vermesi üzerine ilgili komutanlıktan olumsuz yanıt alması durumunda ne olacağının sorulması üzerine Güler, "Bunun ikincil düzenlemeleri olacak. Bilgi amaçlı olduğu için nihai evrede izin müessesi yok." dedi.Bilginin de içeriğini doğru, gerçekçi olması ve kurumların herhangi bir şekilde farklı algılanmasına sebebiyet verecek şekilde olmaması gerektiğini vurgulayan Güler, mahremiyeti olan, stratejik özellikli çalışmaların paylaşılması veya olmayan bilgilerin varmış gibi gösterilmesi gibi durumlar konusunda dikkatli olunması gerektiği hususunun emekli komutanlara hatırlatılacağını belirtti.Bir soru 25 yıl içinde TSK personelini hizmet yılını doldurup emekli olmasına ilişkin bir düzenleme olmadığını bildiren Güler, yaş durumuna ve kadro durumuna göre emeklilik planlaması yapıldığını dile getirdi.Teklifte Milli Savunma Bakanlığı'nda görevlilerin başarısız olması üzerine sözleşme fesih nedenlerinin ve bu hallerde uygulanacak yaptırımların düzenleneceği hatırlatılarak bu yaptırımların neler olacağının sorulması üzerine Güler, "Belli bir süre belli harcamalar var; süreç açısından mesleğe kabulle beraber kendisinin eğitim programlarındaki masrafları var. Belli bir noktada tazminat gerektirebiliyor. Harcanacak miktara göre her biri için ayrı ayrı değerlendiriliyor." yanıtını verdi.Askeri öğrenciler için de öyle olduğunu kaydeden Güler, devletin hem eğitim hem kurs programlarında harcadığı tazminat rakamlarının olduğunu, bunların süresinden önce gerek disiplin neticesinde gerekse kendi isteğiyle ayrılması durumunda bir tazminat yükümlülüğü olduğunu söyledi.
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asker, emekli, televizyon, yorum, yasak
asker, emekli, televizyon, yorum, yasak

Emekli askerler için ekran düzenlemesi: Kanallarda yorum yapma, izne bağlanıyor

10:07 24.05.2024
© AA / Cem GencoAK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AA / Cem Genco
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TSK’dan ayrılan veya emekli olan askerlerin basın ve yayın mecralarında açıklama yapmaları izne bağlanıyor.
Güler, Meclis'te yaptığı açıklamada, 60 maddeden oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Emekli askere ekran yasağı

Teklifte emekli komutanların televizyon kanallarında yorum yapmasına ilişkin bir düzenleme olup olmadığına yönelik bir soruya Güler, "Teklifimizde var. TSK'da kendi iç işleyişi ve hiyerarşik disiplin içinde bu tür programlar öncesinde ilgili komutanlığa bilgi verilmesi hususunda bir düzenleme yer alıyor. Bilgi verilmesi hususu burada düzenleniyor. İzin ve diğer yaptırımlarla ilgili herhangi bir düzenleme yok." yanıtını verdi.
TSK, belli bir disiplin içerisinde bir çok bölgede ve ülkede faaliyetleri ve programları olduğunu kaydeden Güler, emekli komutanların hangi konuda demeç verileceğini ilgili komutanlığa bilgi verilmesinin amaçlandığını söyledi.
Emekli bir komutanın bilgi vermesi üzerine ilgili komutanlıktan olumsuz yanıt alması durumunda ne olacağının sorulması üzerine Güler, "Bunun ikincil düzenlemeleri olacak. Bilgi amaçlı olduğu için nihai evrede izin müessesi yok." dedi.
Bilginin de içeriğini doğru, gerçekçi olması ve kurumların herhangi bir şekilde farklı algılanmasına sebebiyet verecek şekilde olmaması gerektiğini vurgulayan Güler, mahremiyeti olan, stratejik özellikli çalışmaların paylaşılması veya olmayan bilgilerin varmış gibi gösterilmesi gibi durumlar konusunda dikkatli olunması gerektiği hususunun emekli komutanlara hatırlatılacağını belirtti.
Bir soru 25 yıl içinde TSK personelini hizmet yılını doldurup emekli olmasına ilişkin bir düzenleme olmadığını bildiren Güler, yaş durumuna ve kadro durumuna göre emeklilik planlaması yapıldığını dile getirdi.
Teklifte Milli Savunma Bakanlığı'nda görevlilerin başarısız olması üzerine sözleşme fesih nedenlerinin ve bu hallerde uygulanacak yaptırımların düzenleneceği hatırlatılarak bu yaptırımların neler olacağının sorulması üzerine Güler, "Belli bir süre belli harcamalar var; süreç açısından mesleğe kabulle beraber kendisinin eğitim programlarındaki masrafları var. Belli bir noktada tazminat gerektirebiliyor. Harcanacak miktara göre her biri için ayrı ayrı değerlendiriliyor." yanıtını verdi.
Askeri öğrenciler için de öyle olduğunu kaydeden Güler, devletin hem eğitim hem kurs programlarında harcadığı tazminat rakamlarının olduğunu, bunların süresinden önce gerek disiplin neticesinde gerekse kendi isteğiyle ayrılması durumunda bir tazminat yükümlülüğü olduğunu söyledi.
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