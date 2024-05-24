https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/aziz-yildirimdan-mourinho-aciklamasi-umarim-gelecegim-dedi-1084173001.html

Aziz Yıldırım'dan Mourinho açıklaması: 'Umarım geleceğim dedi'

Aziz Yıldırım'dan Mourinho açıklaması: 'Umarım geleceğim dedi'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, kızı ile Jose Mourinho arasında geçen diyaloğu paylaşarak, ''Kızım Mourinho ile görüntülü konuşurken, 'Benim... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-24T16:16+0300

2024-05-24T16:16+0300

2024-05-24T16:16+0300

spor

aziz yıldırım

jose mourinho

fenerbahçe

teknik direktör

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Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile olan telefon konuşmasından bahsederek açıklamalarda bulundu. Yıldırım, ''Kızım Mourinho ile görüntülü konuşurken, 'Benim hayalim senin Fenerbahçe’ye gelmen.' dedi. Mourinho da 'Umuyorum geleceğim dedi.'' şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/aziz-yildirim-fenerbahce-sampiyon-olursa-adayliktan-cekilecegim-1084106592.html

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aziz yıldırım, jose mourinho, fenerbahçe, teknik direktör