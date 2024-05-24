https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/aziz-yildirimdan-mourinho-aciklamasi-umarim-gelecegim-dedi-1084173001.html
Aziz Yıldırım'dan Mourinho açıklaması: 'Umarım geleceğim dedi'
Aziz Yıldırım'dan Mourinho açıklaması: 'Umarım geleceğim dedi'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, kızı ile Jose Mourinho arasında geçen diyaloğu paylaşarak, ''Kızım Mourinho ile görüntülü konuşurken, 'Benim... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T16:16+0300
2024-05-24T16:16+0300
2024-05-24T16:16+0300
spor
aziz yıldırım
jose mourinho
fenerbahçe
teknik direktör
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Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile olan telefon konuşmasından bahsederek açıklamalarda bulundu. Yıldırım, ''Kızım Mourinho ile görüntülü konuşurken, 'Benim hayalim senin Fenerbahçe’ye gelmen.' dedi. Mourinho da 'Umuyorum geleceğim dedi.'' şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/aziz-yildirim-fenerbahce-sampiyon-olursa-adayliktan-cekilecegim-1084106592.html
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aziz yıldırım, jose mourinho, fenerbahçe, teknik direktör
aziz yıldırım, jose mourinho, fenerbahçe, teknik direktör
Aziz Yıldırım'dan Mourinho açıklaması: 'Umarım geleceğim dedi'
Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, kızı ile Jose Mourinho arasında geçen diyaloğu paylaşarak, ''Kızım Mourinho ile görüntülü konuşurken, 'Benim hayalim senin Fenerbahçe’ye gelmen.' dedi. Mourinho da 'Umuyorum geleceğim.' dedi'' şeklinde konuştu.
Fenerbahçe Kulübü'nde başkanlık seçimlerine sayılı günler kaldı.
Başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile olan telefon konuşmasından bahsederek açıklamalarda bulundu.
Yıldırım, ''Kızım Mourinho ile görüntülü konuşurken, 'Benim hayalim senin Fenerbahçe’ye gelmen.' dedi. Mourinho da 'Umuyorum geleceğim dedi.'' şeklinde konuştu.