https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/kremlinden-filistinin-devlet-olarak-taninmasiyla-ilgili-hatirlatma-1084140470.html
Kremlin’den Filistin'in devlet olarak tanınmasıyla ilgili hatırlatma
Kremlin’den Filistin'in devlet olarak tanınmasıyla ilgili hatırlatma
Sputnik Türkiye
İsrail, Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı almasını 'terörizm için bir ödül' olarak nitelendirirken, Kremlin’den... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T17:12+0300
2024-05-23T17:12+0300
2024-05-23T17:12+0300
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Gazetecilerle gerçekleştirdiği basın toplantısında, üç Avrupa ülkesi tarafından Filistin’in devlet olarak tanınmasına ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sovyetler Birliği'nin 1988 yılında Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıdığını hatırlatırken, SSCB'nin yasal halefi olarak Rusya'nın bu pozisyonunu koruduğunun altını çizdi.Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 193 ülkeden 139'u Filistin'i devlet olarak tanırken, bunların arasında BM'deki 22 üyeli Arap Grubu, 57 ülkeli İslam İşbirliği Teşkilatı ve 120 üyeli Bağlantısızlar Hareketi de bulunuyor.Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.193 üyesi bulunan BM'de Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelerin sayısı söz konusu tarihte 146'ya çıkacak.İsrail'i devlet olarak tanıyan ülke sayısı ise 165ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Avustralya, Hollanda, İtalya, Portekiz, Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Belçika, Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Myanmar, Eritre, Tayvan, Yeni Zelanda, Panama, Kamerun gibi ülkelerin de aralarında olduğu 40'ın üzerinde devlet Filistin'i devlet olarak tanımıyor.İsrail’in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, geçen yılki Hamas saldırısından sonra Filistin’i tanıyan ülkeleri unutmayacak ve affetmeyeceklerini belirterek, “Sıradaki katliam kurbanlarının kanı onların ellerinde olacak” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/3-avrupa-ulkesi-filistini-tanimaya-hazirlaniyor-filistini-taniyan-ulkeler-1084127222.html
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filistin, filistin sorunu, israil-filistin, israil, benyamin netanyahu, moskova, kremlin, dmitriy peskov, sscb
Kremlin’den Filistin'in devlet olarak tanınmasıyla ilgili hatırlatma
İsrail, Norveç, İrlanda ve İspanya’nın Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı almasını 'terörizm için bir ödül' olarak nitelendirirken, Kremlin’den Rusya’nın tutumu ile ilgili hatırlatma geldi.
Gazetecilerle gerçekleştirdiği basın toplantısında, üç Avrupa ülkesi tarafından Filistin’in devlet olarak tanınmasına ilişkin son gelişmeleri değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sovyetler Birliği'nin 1988 yılında Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıdığını hatırlatırken, SSCB'nin yasal halefi olarak Rusya'nın bu pozisyonunu koruduğunun altını çizdi.
Birleşmiş Milletler'e (BM) üye 193 ülkeden 139'u Filistin'i devlet olarak tanırken, bunların arasında BM'deki 22 üyeli Arap Grubu, 57 ülkeli İslam İşbirliği Teşkilatı ve 120 üyeli Bağlantısızlar Hareketi de bulunuyor.
Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.
193 üyesi bulunan BM'de Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelerin sayısı söz konusu tarihte 146'ya çıkacak.
İsrail'i devlet olarak tanıyan ülke sayısı ise 165
ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Kanada, Avustralya, Hollanda, İtalya, Portekiz, Finlandiya, Danimarka, İsviçre, Belçika, Yunanistan, Japonya, Güney Kore, Myanmar, Eritre, Tayvan, Yeni Zelanda, Panama, Kamerun gibi ülkelerin de aralarında olduğu 40'ın üzerinde devlet Filistin'i devlet olarak tanımıyor.
İsrail’in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, geçen yılki Hamas saldırısından sonra Filistin’i tanıyan ülkeleri unutmayacak ve affetmeyeceklerini belirterek, “Sıradaki katliam kurbanlarının kanı onların ellerinde olacak” dedi.