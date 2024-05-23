https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/3-avrupa-ulkesi-filistini-tanimaya-hazirlaniyor-filistini-taniyan-ulkeler-1084127222.html
3 Avrupa ülkesi Filistin'i tanımaya hazırlanıyor: Filistin'i tanıyan ülkeler
3 Avrupa ülkesi Filistin'i tanımaya hazırlanıyor: Filistin'i tanıyan ülkeler
Sputnik Türkiye
Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı aldı ve bu kararın 28 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T15:07+0300
2024-05-23T15:07+0300
2024-05-23T15:07+0300
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Sputnik, hangi ülkelerin Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıdığını gösteren bir infografik hazırladı.
filistin
irlanda
norveç
ispanya
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infografik, filistin, israil-filistin, irlanda, norveç, ispanya, инфографика
infografik, filistin, israil-filistin, irlanda, norveç, ispanya, инфографика
3 Avrupa ülkesi Filistin'i tanımaya hazırlanıyor: Filistin'i tanıyan ülkeler
Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı aldı ve bu kararın 28 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Sputnik, hangi ülkelerin Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıdığını gösteren bir infografik hazırladı.