https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/3-avrupa-ulkesi-filistini-tanimaya-hazirlaniyor-filistini-taniyan-ulkeler-1084127222.html

3 Avrupa ülkesi Filistin'i tanımaya hazırlanıyor: Filistin'i tanıyan ülkeler

3 Avrupa ülkesi Filistin'i tanımaya hazırlanıyor: Filistin'i tanıyan ülkeler

Sputnik Türkiye

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin'i resmen devlet olarak tanıma kararı aldı ve bu kararın 28 Mayıs'ta yürürlüğe girmesi bekleniyor. 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T15:07+0300

2024-05-23T15:07+0300

2024-05-23T15:07+0300

multimedya

infografik

filistin

israil-filistin

irlanda

norveç

ispanya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/17/1084126680_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_afd743e8811f6ddf6ee7b55fd2eadc5c.jpg

Sputnik, hangi ülkelerin Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanıdığını gösteren bir infografik hazırladı.

filistin

irlanda

norveç

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

infografik, filistin, israil-filistin, irlanda, norveç, ispanya, инфографика