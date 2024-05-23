https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/gozler-merkez-bankasinin-faiz-kararinda-ekonomistler-ne-bekliyor-1084121739.html

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

Sputnik Türkiye

Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te yılın 5'inci faiz kararını... 23.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-23T10:46+0300

2024-05-23T10:46+0300

2024-05-23T10:46+0300

ekonomi

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ekonomi

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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ardından karar metni ile birlikte faiz kararı belli olacak.Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te yılın 5'inci faiz kararını açıklayacak.Mart ayında politika faizi yüzde 50'ye yükseltilirken, Nisan ayındaki toplantıda ise faiz sabit tutuldu.Ekonomistler ne bekliyor?Analistler, bu hafta TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktardı.AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

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