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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/gozler-merkez-bankasinin-faiz-kararinda-ekonomistler-ne-bekliyor-1084121739.html
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?
Sputnik Türkiye
Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te yılın 5'inci faiz kararını... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T10:46+0300
2024-05-23T10:46+0300
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ardından karar metni ile birlikte faiz kararı belli olacak.Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te yılın 5'inci faiz kararını açıklayacak.Mart ayında politika faizi yüzde 50'ye yükseltilirken, Nisan ayındaki toplantıda ise faiz sabit tutuldu.Ekonomistler ne bekliyor?Analistler, bu hafta TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktardı.AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.
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gözler merkez bankası'nın faiz kararında: ekonomistler ne bekliyor?,merkez bankası faiz,,faiz kararı açıklandı mı,faiz artırımı,merkez bankası son dakika
gözler merkez bankası'nın faiz kararında: ekonomistler ne bekliyor?,merkez bankası faiz,,faiz kararı açıklandı mı,faiz artırımı,merkez bankası son dakika

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında: Ekonomistler ne bekliyor?

10:46 23.05.2024
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AA
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Piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te yılın 5'inci faiz kararını açıklayacak.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantının ardından karar metni ile birlikte faiz kararı belli olacak.
Para Politikası Kurulu bugün saat 14.00'te yılın 5'inci faiz kararını açıklayacak.
Mart ayında politika faizi yüzde 50'ye yükseltilirken, Nisan ayındaki toplantıda ise faiz sabit tutuldu.

Ekonomistler ne bekliyor?

Analistler, bu hafta TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini aktardı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
POLİTİKA
Maliye Bakanı Şimşek: Merkez Bankası dolar almasa bugün kur 20 liraya düşer
20 Mayıs, 10:19
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