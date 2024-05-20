Maliye Bakanı Şimşek: Merkez Bankası dolar almasa bugün kur 20 liraya düşer

Mayıs ayında cari açık 30 milyarın altına düşecek. Büyük bir iyileşme var, dış açık yarı yarıya düştü. Mayıs ayında cari açık 30 milyarın altına düşecek. Büyük bir iyileşme var, dış açık yarı yarıya düştü.

Piyasa değerlendirmelerinde de bütçe açığının milli gelire oranla yüzde 10'lara gelmesi beklenirken biz bunu yüzde 5'te tuttuk. Deprem hariç milli gelire oran anlamında sadece yüzde 1'deyiz. Yani program çalışıyor. Piyasa değerlendirmelerinde de bütçe açığının milli gelire oranla yüzde 10'lara gelmesi beklenirken biz bunu yüzde 5'te tuttuk. Deprem hariç milli gelire oran anlamında sadece yüzde 1'deyiz. Yani program çalışıyor.

Türkiye'nin risk primi geçen sene 700'idi, şimdi ise 270'in altına düştü. Bize benzer ülkelere oranla çok daha iyi bir performans gerçekleştirmişiz. Türkiye'nin risk primi geçen sene 700'idi, şimdi ise 270'in altına düştü. Bize benzer ülkelere oranla çok daha iyi bir performans gerçekleştirmişiz.

Türkiye fon akışında ön gördüğümüzden daha büyük bir akış var. Özellikle yerel seçim arkasından büyük bir gelişim var, merkez bankası 49 milyar dolarlık bir iyileşim gösterdi 1.5 ayda. Belirsizlikler azaldıkça istek artıyor. Türkiye fon akışında ön gördüğümüzden daha büyük bir akış var. Özellikle yerel seçim arkasından büyük bir gelişim var, merkez bankası 49 milyar dolarlık bir iyileşim gösterdi 1.5 ayda. Belirsizlikler azaldıkça istek artıyor.

12 yıl sonra Fitch ve diğer kurumlar Türkiye'nin kredi notunu arttırdı ve pozitif görünüm olduğundan bahsetti. Ekonomide disiplinli bir büyümemiz var, rezervlerde iyileşmeler var, fon akışında artış var. 12 yıl sonra Fitch ve diğer kurumlar Türkiye'nin kredi notunu arttırdı ve pozitif görünüm olduğundan bahsetti. Ekonomide disiplinli bir büyümemiz var, rezervlerde iyileşmeler var, fon akışında artış var.

Yatırımlar daha verimli alanlara yönlendirelecek, mali disipline ve dezenflasyona destek verilecek. Yatırımlar daha verimli alanlara yönlendirelecek, mali disipline ve dezenflasyona destek verilecek.

Önümüzdeki yıl içinde yüzde 33 civarına indi enflasyon beklentisi. 24 aylıkta ise yüzde 22 civarına indi. Önümüzdeki yıl içinde yüzde 33 civarına indi enflasyon beklentisi. 24 aylıkta ise yüzde 22 civarına indi.

Kamuda tasarruf paketini, verimliliği ve rekabet gücünü arttıracak yapısal reformları attıracağız. Kamuda tasarruf paketini, verimliliği ve rekabet gücünü arttıracak yapısal reformları attıracağız.

Bu program Türkiye'nin öz, kendi programıdır. Bu program Türkiye'nin öz, kendi programıdır.

Geçen sene deprem felaketini sararken, deprem hariç bütçe açığı yüzde 1.6. Yani aslında deprem hariç bütçede büyük bir disiplin var. Tabi ki deprem yüzünden harcamalar arttı ve enflasyonist bir politika yaşandı. Fakat biz bu sene geçen seneden bile daha iyi bir performans ile bütçe açığını daha da düşük bir seviyeyi getireceğiz. Yatırımları arzı arttıracak, rekabeti arttıracak sektörlere yapacağız. Geçen sene deprem felaketini sararken, deprem hariç bütçe açığı yüzde 1.6. Yani aslında deprem hariç bütçede büyük bir disiplin var. Tabi ki deprem yüzünden harcamalar arttı ve enflasyonist bir politika yaşandı. Fakat biz bu sene geçen seneden bile daha iyi bir performans ile bütçe açığını daha da düşük bir seviyeyi getireceğiz. Yatırımları arzı arttıracak, rekabeti arttıracak sektörlere yapacağız.

Enerjide verimliliği, dijital ve yeşil dönüşümü önceleyeceğiz. Önümüzdeki dönem sanayi üstlerini limanlara bağlamayı istiyoruz, karbon ayak izini düşürmek istiyoruz. Enerjide verimliliği, dijital ve yeşil dönüşümü önceleyeceğiz. Önümüzdeki dönem sanayi üstlerini limanlara bağlamayı istiyoruz, karbon ayak izini düşürmek istiyoruz.

Şu anda döviz biriktirmeseydik biz TL 20 TL'lere düşerdi. Ama biz rezerv biriktirdik. Türkiye'nin cari açığı düşüyor ve tl şu an çok cazip. Şu anda döviz biriktirmeseydik biz TL 20 TL'lere düşerdi. Ama biz rezerv biriktirdik. Türkiye'nin cari açığı düşüyor ve tl şu an çok cazip.

KDV'de de bir artış beklemiyoruz. Bu sene geçen seneki gibi bir vergi artışı da olmayacak. Beklentiler iyileşiyor. KDV'de de bir artış beklemiyoruz. Bu sene geçen seneki gibi bir vergi artışı da olmayacak. Beklentiler iyileşiyor.

Kira artışlarına 25 yasasının devam etmesinin bir mantığı olmadığını, büyük ihtimalle devam etmeyeceğini düşünüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak az müdahele gerekli. Sadece arzı arttıracak teşvikler ile piyasaya müdahale edebiliriz. Kira artışlarına 25 yasasının devam etmesinin bir mantığı olmadığını, büyük ihtimalle devam etmeyeceğini düşünüyorum. Piyasada fiyatlara müdahale edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak az müdahele gerekli. Sadece arzı arttıracak teşvikler ile piyasaya müdahale edebiliriz.