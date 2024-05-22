https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/kongre-uyelerinden-pentagona-cagri-kieve-abd-fuzeleriyle-rusyayi-vurma-izni-verin-1084087631.html

Kongre üyelerinden Pentagon’a çağrı: Kiev’e ABD füzeleriyle Rusya'yı vurma izni verin

Kongre üyelerinden Pentagon’a çağrı: Kiev’e ABD füzeleriyle Rusya'yı vurma izni verin

Sputnik Türkiye

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner liderliğindeki bir grup Kongre üyesi, Savunma Bakanı Lloyd Austin’e, Ukrayna'ya ABD yapımı... 22.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-22T11:34+0300

2024-05-22T11:34+0300

2024-05-22T11:34+0300

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ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner liderliğindeki bir grup Kongre üyesi, Savunma Bakanı Lloyd Austin’e, Ukrayna'ya ABD yapımı füzelerle Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik saldırı düzenlemesine izin verme çağrısında bulundu.Ukrayna'nın yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanmasına izin verdiği bilinen ABD’nin, bu füzelerin diğer Rus topraklarına gerçekleştirilen saldırılarda kulanılmasını yasaklaması, Rus ordusunun cephedeki başarısına farklı şekilde karşılık vermek isteyen Kiev yönetimiyle birlikte Washington’u kızdırıyor.Bir grup Kongre üyesinin, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’e hitaben yazdığı mektupta, Beyaz Saray'a, Ukrayna’ya sağlanan silahların “belirli koşullarda Rusya topraklarındaki stratejik hedefleri vurmak” amacıyla kullanılmasına izin vermesi öneriliyor.Mektubun metninde, “Biden yönetiminin, Ukrayna Savunma Bakanlığına ihtiyaç duyduğu tüm operasyonları hayata geçirme yetkisini vermesi gerekiyor” ifadesine yer verildi.Beyaz Saray’ın, getirdiği kısıtlamalarla Ukrayna ordusunun “elini kolunu bağladığını” savunan Kongre üyeleri, Kiev’in izin için Beyaz Saray’ın kapısını çalmaya devam ettiği belirtildi.ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya verilen Amerikan silahının Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik kullanılmasına karşı çıkarken, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Patrick Ryder dün Kiev'e “kendi topraklarını koruması için gereken araçları” sağlamaya odaklandıklarını dile getirdi.Politico gazetesi, Ukraynalı yetkililerin Rus ordusunun Harkov bölgesinde elde ettiği başarılar bağlamında, Rusya topraklarına Amerikan silahıyla saldırı düzenleyebilmesi için ABD'den izin alma çabalarına devam ettiğini yazmıştı. Ukraynalı milletvekillerinden oluşan bir grubun geçtiğimiz haftalarda Washington’a giderek, Beyaz Saray’a baskı yapmaları için Kongre üyeleriyle görüştüğü belirtilmişti.Daha önce İngiltere Savunma Bakanlığı Başkanı Grant Shapps, Londra'nın Kırım Yarımadası’nı Ukrayna'nın bir parçası olarak gördüğü için Kiev'e İngiltere tarafından sağlanan silahlarla Kırım'ı vurma izni verdiğini itiraf ederken, ABD yönetiminin de benzer tutum sergilediği biliniyor.Kuleba’nın Patriot arayışı da sürüyorAynı zamanda Kiev’in, müttefiklerinin daha fazla Patriot tedarik taleplerini yerine getirmemesinden yakındığına dikkat çeken Bloomberg, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin hava savunma sistemlerinin etkinliğinin büyük ölçüde azaldığı son dönemde, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın Patriot hava savunma sistemlerinin teslimatını güvence altına almak için başarısız bir şekilde uğraştığını söylediğini yazıyor.Ajans, müttefiklerden Patriot dilenen Kuleba’nın “Bir diplomat olmama rağmen kafamı duvara vurduğumu hissediyorum ve bu nedenle duvarı tuğla tuğla sökmek zorundayım” sözlerini hatırlatırken, ancak böyle bir diplomatik yaklaşımın da işe yaramadığını belirtiyor.Daha önce Bloomberg, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kiev'e sistem başına 1 milyar dolardan fazla maliyeti olan ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminden bir adet daha sağlayabileceğini bildirdi.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/eski-nato-komutani-abdyi-tehdit-eden-rusya-ve-cin-degil-toplum-icindeki-bolunmusluktur-1083970012.html

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