https://anlatilaninotesi.com.tr/20240413/kuleba-hava-savunma-sistemleri-konusunda-ortaklarla-aktif-gorusmeler-yurutuyoruz-1082719435.html
Kuleba: Hava savunma sistemleri konusunda ortaklarla 'aktif görüşmeler' yürütüyoruz
Kuleba: Hava savunma sistemleri konusunda ortaklarla 'aktif görüşmeler' yürütüyoruz
Sputnik Türkiye
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Patriot ve SAMP/T hava savunma sistemleri için ortaklarla ‘aktif görüşmeler’ yürüttüklerini, ancak bunların tedarikinin... 13.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-13T01:10+0300
2024-04-13T01:10+0300
2024-04-13T01:10+0300
ukrayna krizi
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
patriot
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abd
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ‘1+1’ televizyonuna verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine iki Patriot ve bir SAMP/T hava savunma sistemi bataryası sağlanması için müttefik ülkelerle görüşmeler yürüttüklerini, ancak tedarik konusunda henüz bir karara varılmadığını; bunun tamamen ABD'ye bağlı olduğunu söyledi.Kuleba, "Tüm Patriot bataryaları sonuçta ABD'nin kararına bağlı, çünkü bu bir Amerikan sistemi. Tam olarak nerelerde konuşlu olduklarını biliyoruz. İki Patriot ve bir SAMP/T hava savunma sistemi bataryası için aktif görüşmeler halihazırda devam ediyor. Ve eğer bulundukları ülkeler şu anda bunları bize devretmeye hazır olsalardı, bu bir haftalık bir mesele olurdu ve almış olacaktık" ifadelerini kullandı.Daha önce Ukrayna Devlet Başakanı Vladimir Zelenskiy, ortaklarının Kiev’e yardım sağlamaması halinde Ukrayna’nın toprak ve asker kaybetmeye devam edeceğini ifade etmişti.Financial Times, kaynaklarına dayandırarak, Kiev’in Polonya, Romanya ve İspanya'ya Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya devretmeleri konusunda baskı yaptığını aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240329/ukrayna-disisleri-bakani-kulebanin-muzakere-aciklamasina-kremlinden-yanit-1082212817.html
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ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, patriot, samp/t, abd, abd, vladimir zelenskiy
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, patriot, samp/t, abd, abd, vladimir zelenskiy
Kuleba: Hava savunma sistemleri konusunda ortaklarla 'aktif görüşmeler' yürütüyoruz
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Patriot ve SAMP/T hava savunma sistemleri için ortaklarla ‘aktif görüşmeler’ yürüttüklerini, ancak bunların tedarikinin ABD'nin kararına bağlı olduğunu belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ‘1+1’ televizyonuna verdiği demeçte, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine iki Patriot ve bir SAMP/T hava savunma sistemi bataryası sağlanması için müttefik ülkelerle görüşmeler yürüttüklerini, ancak tedarik konusunda henüz bir karara varılmadığını; bunun tamamen ABD'ye bağlı olduğunu söyledi.
Kuleba, "Tüm Patriot bataryaları sonuçta ABD'nin kararına bağlı, çünkü bu bir Amerikan sistemi. Tam olarak nerelerde konuşlu olduklarını biliyoruz. İki Patriot ve bir SAMP/T hava savunma sistemi bataryası için aktif görüşmeler halihazırda devam ediyor. Ve eğer bulundukları ülkeler şu anda bunları bize devretmeye hazır olsalardı, bu bir haftalık bir mesele olurdu ve almış olacaktık" ifadelerini kullandı.
Daha önce Ukrayna Devlet Başakanı Vladimir Zelenskiy, ortaklarının Kiev’e yardım sağlamaması halinde Ukrayna’nın toprak ve asker kaybetmeye devam edeceğini ifade etmişti.
Financial Times, kaynaklarına dayandırarak, Kiev’in Polonya, Romanya ve İspanya'ya Patriot hava savunma sistemlerini Ukrayna’ya devretmeleri konusunda baskı yaptığını aktarmıştı.