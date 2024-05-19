https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/eski-nato-komutani-abdyi-tehdit-eden-rusya-ve-cin-degil-toplum-icindeki-bolunmusluktur-1083970012.html
Eski NATO komutanı: ABD'yi tehdit eden Rusya ve Çin değil, toplum içindeki bölünmüşlüktür
Eski NATO komutanı: ABD'yi tehdit eden Rusya ve Çin değil, toplum içindeki bölünmüşlüktür
Sputnik Türkiye
NATO'nun eski Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı James Stavridis, ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik başlıca tehdidin ‘Rusya ve Çin'in toprak... 19.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-19T11:28+0300
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2024-05-19T12:32+0300
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Bloomberg için bir analiz hazırlayan Stavridis, kamuoyuna açıklanan tüm dış tehditlerin ABD’deki sosyal sorunların yarattığı ulusal tehdidin yanında sönük kaldığını vurgularken, Ukrayna'ya destekten İsrail'e yardıma kadar güvenlik politikasının çeşitli yönlerine ilişkin anlaşmazlıkların, ABD'de sadece Kongre'de değil, üniversiteler olmak üzere sosyal medyada da düzenli olarak ‘çekişmeye’ dönüştüğünün altını çizdi.Eski NATO komutanı, tüm bunların suçlusunun hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler olduğuna inanırken, Amerika'nın yeni bir Soğuk Savaş'ın eşiğinde olduğu şu günlerde bu durumun özellikle endişe verici olduğuna dikkat çekti.Stavridis'e göre, Amerikan toplumunun bu çıkmazdan kurtulmak için bir dizi pratik fikri hayata geçirmesi gerekirken, ilk olarak ABD ordusunun yararlandığı avantaj ve onurlandırmaların, diplomatlar, istihbarat görevlileri ve örneğin Teach for America gibi hayırsever programlara katılan öğretmenler de dahil olmak üzere ülkeye bir şekilde hizmet eden herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor.Stavridis, ikinci olarak, Amerika'nın çocuklar için ‘siber okuryazarlık’ dersleri ve üniversitelerde tam teşekküllü yurttaşlık bilgisi dersleri getirerek eğitim sistemine enerji vermesi ve milyonlarca Amerikalıya makul bir ücret karşılığında iyi bir iş bulma fırsatı veren, bununla birlikte istikrarlı bir gelir ve orta sınıfa erişim sağlayan iki yıllık toplum kolejleri (Community College) ağını genişletmesi gerektiğini savunuyor.Üçüncü ve son olarak ise Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim sisteminde reform yapmasının zamanının geldiğini düşünen Stavridis, ülkedeki seçmenlerin ön seçimlere erişimini kolaylaştırmak ve tercihli oy kullanmayı yaygınlaştırmak gerektiğini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240326/amerikan-dis-politikasinda-devrime-ihtiyac-var-1082048657.html
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abd, rusya, çin, iran, kuzey kore, sosyal medya, toplum, gerilim, james stavridis
abd, rusya, çin, iran, kuzey kore, sosyal medya, toplum, gerilim, james stavridis
Eski NATO komutanı: ABD'yi tehdit eden Rusya ve Çin değil, toplum içindeki bölünmüşlüktür
11:28 19.05.2024 (güncellendi: 12:32 19.05.2024)
NATO'nun eski Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı James Stavridis, ABD'nin ulusal güvenliğine yönelik başlıca tehdidin ‘Rusya ve Çin'in toprak hırsları’, ‘İran'ın Ortadoğu'daki savaş kışkırtıcılığı’ ya da Kuzey Kore'nin nükleer silah hamlesi değil, Amerikan toplumu içinde biriken bölünme olduğunu söyledi.
Bloomberg için bir analiz hazırlayan Stavridis, kamuoyuna açıklanan tüm dış tehditlerin ABD’deki sosyal sorunların yarattığı ulusal tehdidin yanında sönük kaldığını vurgularken, Ukrayna'ya destekten İsrail'e yardıma kadar güvenlik politikasının çeşitli yönlerine ilişkin anlaşmazlıkların, ABD'de sadece Kongre'de değil, üniversiteler olmak üzere sosyal medyada da düzenli olarak ‘çekişmeye’ dönüştüğünün altını çizdi.
Eski NATO komutanı, tüm bunların suçlusunun hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler olduğuna inanırken, Amerika'nın yeni bir Soğuk Savaş'ın eşiğinde olduğu şu günlerde bu durumun özellikle endişe verici olduğuna dikkat çekti.
Stavridis'e göre, Amerikan toplumunun bu çıkmazdan kurtulmak için bir dizi pratik fikri hayata geçirmesi gerekirken, ilk olarak ABD ordusunun yararlandığı avantaj ve onurlandırmaların, diplomatlar, istihbarat görevlileri ve örneğin Teach for America gibi hayırsever programlara katılan öğretmenler de dahil olmak üzere ülkeye bir şekilde hizmet eden herkesi kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor.
Stavridis, ikinci olarak, Amerika'nın çocuklar için ‘siber okuryazarlık’ dersleri ve üniversitelerde tam teşekküllü yurttaşlık bilgisi dersleri getirerek eğitim sistemine enerji vermesi ve milyonlarca Amerikalıya makul bir ücret karşılığında iyi bir iş bulma fırsatı veren, bununla birlikte istikrarlı bir gelir ve orta sınıfa erişim sağlayan iki yıllık toplum kolejleri (Community College) ağını genişletmesi gerektiğini savunuyor.
Üçüncü ve son olarak ise Amerika Birleşik Devletleri'nin seçim sisteminde reform yapmasının zamanının geldiğini düşünen Stavridis, ülkedeki seçmenlerin ön seçimlere erişimini kolaylaştırmak ve tercihli oy kullanmayı yaygınlaştırmak gerektiğini sözlerine ekledi.