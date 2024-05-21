https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/milli-savunma-bakani-guler-ilk-gorsel-temas-0236da-saglandi-ve-iran-makamlariyla-paylasildi-1084059575.html

Milli Savunma Bakanı Güler: İlk görsel temas 02.36'da sağlandı ve İran makamlarıyla paylaşıldı

Milli Savunma Bakanı Güler: İlk görsel temas 02.36'da sağlandı ve İran makamlarıyla paylaşıldı

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanı Güler yaptığı açıklamada, AKINCI İHA'nın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yerinin tespit edilmesi görevinde ilk görsel temasın 2.36'da... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T14:57+0300

2024-05-21T14:57+0300

2024-05-21T14:57+0300

türkiye

milli savunma bakanlığı

yaşar güler

iran

ibrahim reisi

tatbikat

akıncı iha

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ve Alpaslan Kavaklıoğlu ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.Terörle mücadele başta olmak üzere devam eden faaliyetlere ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi. Bakan Güler toplantıda yaptığı konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:Sözlerinin başında pazar günü elim bir kaza sonucu hayatlarını kaybeden başta İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan olmak üzere diğer İranlı siyasetçi, bürokrat ve İran vatandaşlarına bir kez daha Allah’tan rahmet; dost ve kardeş İran İslam Cumhuriyeti halkına ve kederli ailelerine başsağlığı dileyen Güler, “Olayın haber alınmasını müteakip İran makamlarından gelen gece görüş kabiliyetli helikopter talebi üzerine hazırlıklara başladık, bu kapsamda tarafımızdan mevcut şartlarda daha faydalı olabileceği değerlendirilerek AKINCI İHA’nın da hazırlanması talimatı verildi. Cumhurbaşkanlığımızın onayı ve İranlı yetkililerin 'olur'u sonrasında silahsız AKINCI İHA saat 23.30’da Batman’dan havalanarak saat 00.12’de İran hava sahasına giriş yaptı. İlgili bölgede yapılan taramalarda saat 02.36’da ilk görsel temas sağlanmış ve tespit edilen ısı kaynağı İran makamlarıyla paylaşılmıştır. Saat 05.50’de ise İranlı yetkililerle kurulan temas sonucu enkaza ulaşıldığı bilgisi alınmıştır. Görevini başarıyla tamamlayan AKINCI İHA’mız, saat 06.45’te Türkiye hava sahasına giriş yapmıştır. Bu süreçte Cumhurbaşkanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve İranlı makamlar ile yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde hareket eden, hızlı bir reaksiyon ortaya koyarak görevini üstün başarıyla yerine getiren tüm silah arkadaşlarımı tebrik ediyor; hepsinin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum” ifadelerini kullandı.'Ordumuzun etkinliğinin daha da güçlendiğini gördük'Silahlı Kuvvetlerinin disiplini, kabiliyeti, cesareti ve merhameti ile dünyanın en güçlü ordularından birisi olduğunu vurgulayan Güler, şu cümleleri kaydetti:Efes Tatbikatı’na 50 ülke ve 11 binden fazla personel katılacak2 yıl önce icra edilen tatbikata 37 ülke katılırken bu yıl 50 ülke ve yaklaşık 11 bin personelin katılması ve Seçkin Gözlemci Günü’nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 29-30 Mayıs tarihlerinde icra edilmesi planlandığına dikkat çeken Güler, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin imkân ve kabiliyetlerinin iç ve dış kamuoyuna gösterilmesi için en önemli ve uygun platformlardan birisi olan Efes Tatbikatı’nda bugüne kadar olduğu gibi bu yıl da üstün bir performans sergileyeceğinize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle tüm silah ve mesai arkadaşlarıma görevlerinde başarılar diliyor, her birinizin gözlerinden öpüyorum” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/selcuk-bayraktar-turk-evlatlarinin-gelistirdigi-ihalar-onemli-bir-goreve-imzasini-atti-1084051100.html

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