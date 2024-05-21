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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/selcuk-bayraktar-turk-evlatlarinin-gelistirdigi-ihalar-onemli-bir-goreve-imzasini-atti-1084051100.html
Selçuk Bayraktar: Türk evlatlarının geliştirdiği İHA'lar önemli bir göreve imzasını attı
Selçuk Bayraktar: Türk evlatlarının geliştirdiği İHA'lar önemli bir göreve imzasını attı
Sputnik Türkiye
Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görev... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
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Bayraktar AKINCI'nın söz konusu helikopter kazasındaki arama görevine ilişkin Bayraktar, "En olumsuz koşullarda, en zorlu şartlarda hiç gidilmeyecek yere Türk mühendislerinin, Türk evlatlarının geliştirdiği insansız hava araçları gitti ve çok önemli bir göreve imzasını attı" dedi.'1-2 ay içinde üretim prototipleri ve versiyonunu uçurmaya başlayacağız'Baykar'ın 15 yılda kendi sınıfında dünyanın 1 numarası olacak insansız hava araçlarını geliştirdiğine dikkati çeken Bayraktar, "Bayraktar TB2 dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen, en yüksek performansı en düşük maliyetle veren insansız hava aracı oldu" dedi.Bayraktar, Baykar bünyesinde tüm projeleri kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiklerine değinerek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/iranda-dusen-helikopterin-yerini-belirleyen-akinci-iha-ile-ilgili-detaylar-ortaya-cikti-1084025607.html
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baykar savunma, baykar aş, selçuk bayraktar, akıncı iha, ibrahim reisi, iran
baykar savunma, baykar aş, selçuk bayraktar, akıncı iha, ibrahim reisi, iran

Selçuk Bayraktar: Türk evlatlarının geliştirdiği İHA'lar önemli bir göreve imzasını attı

12:55 21.05.2024 (güncellendi: 12:57 21.05.2024)
© AA / BaykarAKINCI İHA
AKINCI İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© AA / Baykar
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Selçuk Bayraktar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki yetkililerin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görev alan Bayraktar AKINCI'nın 2019'da ilk uçuşunu yaptığını getirerek çok önemli bir göreve imza atıldığını vurguladı.
Bayraktar AKINCI'nın söz konusu helikopter kazasındaki arama görevine ilişkin Bayraktar, "En olumsuz koşullarda, en zorlu şartlarda hiç gidilmeyecek yere Türk mühendislerinin, Türk evlatlarının geliştirdiği insansız hava araçları gitti ve çok önemli bir göreve imzasını attı" dedi.

'1-2 ay içinde üretim prototipleri ve versiyonunu uçurmaya başlayacağız'

Baykar'ın 15 yılda kendi sınıfında dünyanın 1 numarası olacak insansız hava araçlarını geliştirdiğine dikkati çeken Bayraktar, "Bayraktar TB2 dünyada en fazla ülkeye ihraç edilen, en yüksek performansı en düşük maliyetle veren insansız hava aracı oldu" dedi.
Bayraktar, Baykar bünyesinde tüm projeleri kendi öz kaynaklarıyla geliştirdiklerine değinerek, şunları kaydetti:
Böyle bir teknoloji şirketi, Türkiye'de ve dünyada olmadığı gibi teknoloji aleminde de ancak buluş yapan firmalarda bunu görebilirsiniz. Dünya teknoloji tekellerinde bile görülemeyecek bir şey. Bayraktar KIZILELMA, 2022'de milletimize söz verdiğimizden yaklaşık 1 sene kadar önce ilk uçuşunu gerçekleştirdi. KIZIELMA, tüm dünyada havacılıkta gittiği yeri temsil ediyor. Yaklaşık 1-2 ay içinde üretim prototipleri ve versiyonunu uçurmaya başlayacağız. Bu yıl 3 adet KIZILELMA'yı üretmiş olacağız ve önümüzdeki yıllarda da daha yüksek adet seri üretime geçmiş olacak. Şu anda son entegrasyon çalışmaları devam ediyor.
Akıncı İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
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